Cúm A đang khiến các mẹ lo lắng: Nắm vững 6 nguyên tắc này để nâng cao sức đề kháng cho em bé nhà mình

Những ngày gần đây, không ít mẹ đang lo lắng khi mùa cúm A bùng lên mạnh mẽ trở lại. Từ trường học, nhà trẻ đến khu dân cư, tin về các bé bị sốt, ho, sổ mũi, thậm chí phải nhập viện vì biến chứng cúm A xuất hiện ngày càng nhiều. Thực tế, cúm A là bệnh do virus gây ra, dễ lây lan qua đường hô hấp và môi trường kín – đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non nớt.

Nhưng mẹ ơi, thay vì quá hoang mang, điều quan trọng nhất lúc này chính là giúp con có một hàng rào miễn dịch thật khỏe – để ngay cả khi virus ghé thăm, cơ thể bé vẫn có thể chống chọi tốt hơn.

1. Duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, giàu vitamin

Một trong những “vũ khí” mạnh mẽ nhất giúp con chống lại cúm A chính là dinh dưỡng hợp lý.

Mẹ nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi (cam, quýt, ổi, kiwi...) – nguồn vitamin C dồi dào giúp tăng sức đề kháng tự nhiên.

Thực phẩm giàu kẽm và protein như thịt nạc, cá, trứng, sữa chua cũng giúp cơ thể con sản sinh kháng thể tốt hơn.

Đừng quên nước ấm và sữa – chúng không chỉ giúp giữ ấm mà còn hỗ trợ quá trình đào thải độc tố qua tuyến mồ hôi và nước tiểu.

2. Cho con ngủ đủ giấc, đúng giờ

Giấc ngủ chính là “liều thuốc miễn phí” giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Trẻ nhỏ cần ngủ 10–12 tiếng/ngày, bao gồm cả giấc trưa. Thiếu ngủ khiến cơ thể bé dễ mệt mỏi, giảm khả năng chống chọi virus.

Mẹ nên tạo không gian ngủ ấm áp, yên tĩnh, tránh để điều hòa quá lạnh hoặc quạt thổi trực tiếp vào người con.

3. Giữ ấm và giữ sạch môi trường sống

Thời điểm giao mùa, virus cúm tồn tại lâu hơn trong không khí lạnh. Mẹ cần:

Cho con mặc đủ ấm, đặc biệt là vùng cổ, ngực, bàn chân.

Dạy con che miệng khi ho, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thường xuyên.

Vệ sinh đồ chơi, bình sữa, chăn gối định kỳ để ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ.

4. Cho con vận động và tắm nắng mỗi ngày

Chỉ cần 15–20 phút tắm nắng buổi sáng (trước 9h) giúp cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên, hỗ trợ hệ miễn dịch và xương chắc khỏe.

Các hoạt động thể chất nhẹ như đi bộ, nhún nhảy, chơi bóng hay đạp xe mini cũng giúp con dẻo dai hơn, tăng tuần hoàn máu và kích thích sản sinh tế bào miễn dịch.

5. Đừng quên tiêm ngừa cúm định kỳ

Tiêm vắc-xin cúm là biện pháp chủ động, hiệu quả nhất để bảo vệ con khỏi biến chứng nặng. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên đều có thể tiêm phòng cúm, và nên tiêm nhắc lại mỗi năm để duy trì kháng thể.

6. Giữ tinh thần con vui vẻ, lạc quan

Một đứa trẻ vui vẻ luôn khỏe mạnh hơn! Khi con cười nhiều, cơ thể sẽ sản sinh endorphin – hormone “hạnh phúc” giúp giảm stress, từ đó tăng cường miễn dịch tự nhiên.

Vì thế, mẹ đừng chỉ chăm lo dinh dưỡng mà hãy dành thời gian chơi, nói chuyện, ôm con thật nhiều – đó chính là “liều vitamin tinh thần” vô giá.

Lời nhắn nhỏ từ mùa cúm A

Virus có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, nhưng một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần vui vẻ sẽ là “áo giáp” tốt nhất của con. Mẹ hãy cùng con xây dựng thói quen sống lành mạnh mỗi ngày – ăn ngon, ngủ đủ, vận động đều và giữ sạch – để cả nhà cùng bước qua mùa cúm A một cách bình an, trộm vía khỏe mạnh nhé!