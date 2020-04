So sánh bài tập cơ bụng của Chloe Ting và Alexis Ren, beauty blogger An Phương đã có những trải nghiệm khá thú vị mà bạn sẽ muốn thử ngay

Khoảng thời gian "social distancing" (cách ly xã hội) chắc chắn sẽ là những ngày khó quên trong cuộc đời của bạn. Có người sẽ chọn vào bếp trổ tài nấu nướng, có người thì "work from home", còn có người thì lại lên Youtube và search các bài tập hướng dẫn để trải nghiệm không gian tập luyện ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Để nói về những bài tập "tại gia" cực hot trên Youtube đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều cô gái trẻ trên thế giới thì chắc chắn không thể bỏ qua một số cái tên như Chloe Ting, Emi Wong hay Alexis Ren... Và mới đây, cô nàng beauty blogger An Phương đã tranh thủ trải nghiệm 2 bài tập cơ bụng của Chloe Ting và Alexis Ren, đồng thời đưa ra một số chia sẻ khá thú vị giúp các bạn gái có thêm động lực tập luyện tại nhà.

An Phương (hay còn được biết đến với cái tên Letsplaymakeup) đã không còn là cái tên quá xa lạ trong giới beauty blogger Việt. Cô nàng được nhiều người yêu thích qua những sản phẩm vlog có sự đầu tư khá chỉn chu và chất lượng. Đặc biệt, nhờ giọng nói lưu loát cùng nguồn năng lượng truyền cảm hứng tích cực chỉ từ việc kể chuyện qua video cũng khiến An Phương ghi được nhiều điểm cộng trong lòng giới trẻ. Trong vlog mới nhất của An Phương, cô nàng hé lộ bản thân cần "chấn chỉnh" lại vùng cơ bụng sau khoảng thời gian cách ly xã hội do bỏ bê chuyện tập luyện.

Theo đó, An Phương đã thử nghiệm 2 bài tập cơ bụng như sau:

1. Bài tập cơ bụng của Chloe Ting

Get Abs in 2 WEEKS | Abs Workout Challenge

Cô nàng An Phương ngay lập tức lên Youtube và search bài tập cơ bụng của Chloe Ting. Video này của Chloe Ting đang thu hút tới hơn 54 triệu views với rất nhiều review tích cực ngay phía dưới phần bình luận.

Chloe Ting cũng chính là người sáng tạo ra thử thách tập luyện tại nhà - Chloe Ting Challenge đang gây sốt trên khắp thế giới suốt thời gian vừa qua. Các nội dung bài tập mà Chloe Ting chia sẻ thường đi sâu vào những chủ đề được nhiều cô gái quan tâm như giảm mỡ bụng, làm thon gọn bắp chân, săn chắc vùng đùi hay thon nhỏ khuôn mặt... Ngoài ra, các thử thách tập của Chloe Ting sẽ dao động trong khoảng 14 ngày, 21 ngày, 26 ngày, 28 ngày hoặc 30 ngày... là bạn đã có thể nhìn thấy kết quả.

An Phương không quên nhắn nhủ suốt quá trình tập, bạn nên nhớ cố gồng cơ bụng hết cỡ để nhanh lên cơ rõ rệt hơn.

Theo An Phương chia sẻ, bài tập của Chloe Ting cần chú ý nhiều tới việc tập đúng động tác. Bởi chỉ một chút mất tập trung thôi là bạn cũng có thể gặp phải tình trang đau mỏi vùng thắt lưng giống như An Phương, do cô nàng hay có thói quen "ngẩng cổ" cao khi tập. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ được khắc phục sau khoảng 3 - 5 ngày, khi bạn đã dần quen hơn với các động tác tập của Chloe Ting.

Và thành quả chỉ sau một buổi tập cơ bụng theo Chloe Ting từ An Phương là đây!

Thực tế, do An Phương cũng đã có một nền tảng tập gym từ vài năm trước nên phần cơ bụng của An Phương chỉ cần quay trở lại chế độ tập luyện là có thể về dáng nhanh chóng.

2. Bài tập cơ bụng của Alexis Ren

10 MINUTE AB WORKOUT | ALEXIS REN

Alexis Ren là người đẹp có hình thể đẹp như tượng tạc, từng xuất hiện trên bìa nhiều tờ tạp chí nổi tiếng như Maxim, Sports Illustrated... Bài tập cơ bụng trong 10 phút của Alexis Ren cũng thu hút tới hơn 27 triệu views, chứng tỏ sức hút không thể chối từ của người đẹp 24 tuổi.

Khi bắt đầu bài tập của Alexis Ren thì An Phương có chia sẻ một trải nghiệm khác biệt giữa bài tập của Chloe Ting và Alexis Ren, đó là quãng thời gian nghỉ giữa mỗi bài tập. Với Chloe Ting, cứ sau 2 động tác hướng dẫn thì cô nàng sẽ cho nghỉ trong khoảng 10 giây. Còn Alexis Ren lại yêu cầu tập liên tục không ngừng nghỉ trong 10 phút. Dù vậy, do đây là những động tác tập khá quen thuộc nên An Phương cũng không cảm thấy khó khăn khi tập theo. Nhưng để tập liên tục trong 10 phút giống Alexis Ren thì đòi hỏi bạn cũng cần một ý chí siêu bền bỉ đó!

Sau khoảng 5 - 6 phút tập thì An Phương cảm thấy bản thân "enjoy" phần nhạc của Alexis Ren hơn so với Chloe Ting. Cuối cùng, sau một ngày tập theo 2 bài tập của Chloe Ting và Alexis Ren thì phần cơ bụng của An Phương đã rõ rệt hơn một chút rồi.

Chia sẻ về 2 bài tập này ở phần cuối video, An Phương hé lộ bản thân thích bài tập của Alexis Ren hơn. Bởi đơn giản những bài tập này hợp với "style" của An Phương và nó cũng là những bài tập mà An Phương thường tập nhiều trước đó. Và cũng vì đã quen với những bài tập này rồi nên An Phương biết cách chỉnh dáng của mình sao cho hoàn thiện và đúng với hướng dẫn của Alexis Ren.

*Một số tips tập luyện từ An Phương:

Qua đây, An Phương cũng chia sẻ thêm 1 tip khi tập luyện theo hướng dẫn từ các PT online, đó là phải nhớ tập cardio nữa. Sau khi dành 20 phút tập theo Chloe Ting và Alexis Ren thì An Phương chỉ mới thấy vùng cơ được làm nóng chứ chưa thật sự "burn" (đốt cháy) được phần mỡ dư thừa ở bên trong. Thế nên, cần phải tập cardio và vận động nhiều hơn, kết hợp cùng những bài tập này thì mới hỗ trợ giảm mỡ, tăng cơ, lên múi cơ rõ rệt.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý tới việc tập đúng động tác theo hướng dẫn từ PT online. Nếu chưa biết làm sao để kiểm soát được cơ thể thì hãy mua một chiếc gương và đặt nó song song với vị trí mình tập là bạn có thể nhìn thấy mình đang làm sai ở động tác nào rồi đó!

Bên cạnh đó, trước khi tập thì bạn cũng nên tìm hiểu bài tập mà mình lựa chọn sẽ tác động vào vùng cơ nào. Để khi tập bụng sẽ thấy rõ phần bụng đau nhói lên chứ không phải tập bụng lại bị đau vùng lưng... Tốt nhất thì nên xem xét rõ các bài tập sẽ tác động vào vùng mông, bụng hay đùi để căn chỉnh động tác tập chuẩn xác và chú ý nhiều tới những vùng đó nhất.

Source (Nguồn): Youtube An Phương