Gen Alpha – Thế hệ vàng và hành trình “nuôi con cao lớn, khỏe mạnh” của các mẹ 9x

Thế hệ Gen Alpha – những đứa trẻ sinh ra từ năm 2010 trở đi – được gọi là thế hệ thông minh, nhanh nhạy và có năng lực vượt trội. Nhưng để con có thể phát huy trọn vẹn tiềm năng ấy, các mẹ 9x – thế hệ làm mẹ hiện đại – hiểu rằng, nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất không phải trí tuệ, mà là sức khỏe, cân nặng và đề kháng vững chắc ngay từ những năm đầu đời.

1 mẹ 9x ở Hà Nội chia sẻ với việc duy trì sữa công thức đến 6-7 tuổi cho con trai, cậu bé có phát triển về chiều cao và cân nặng rất vượt trội

“Muốn con giỏi, trước hết con phải khỏe”

Nếu như trước đây, nhiều phụ huynh chỉ quan tâm đến việc con ngoan, con biết chữ sớm, thì mẹ 9x ngày nay lại có góc nhìn rất khác:

“Con có thể học muộn một chút cũng không sao, nhưng con phải khỏe, ăn ngon, ngủ tốt và tăng cân đều đặn – vì đó là nền tảng để con phát triển trí tuệ sau này.”

Các mẹ hiểu rằng, sức đề kháng mạnh giúp con ít ốm vặt, cơ thể khỏe mạnh sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, từ đó tăng cân và phát triển chiều cao bền vững. Bởi vậy, hành trình nuôi con của họ không còn xoay quanh việc ép ăn hay tăng sữa, mà tập trung vào xây dựng nền thể lực toàn diện ngay từ giai đoạn 0–6 tuổi – “giai đoạn vàng” cho sự phát triển cả về cân nặng, miễn dịch và trí não.

Mới 9 tuổi nhưng con trai đã “đô con” gần bằng mẹ

Dinh dưỡng – nền móng cho cân nặng và sức đề kháng

Để con tăng cân khỏe mạnh, nhiều mẹ 9x chú trọng lựa chọn nguồn sữa và thực phẩm bổ sung phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ. Không chỉ quan tâm đến chiều cao, họ tìm những sản phẩm giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu và tăng đề kháng tự nhiên – bởi chỉ khi cơ thể khỏe từ bên trong, con mới có thể lớn mạnh thật sự.

Một số mẹ chia sẻ:

“Mình ưu tiên sữa công thức có thành phần giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và cải thiện đường ruột, vì con tiêu hóa tốt thì mới tăng cân đều.”

“Ngày trước ông bà chỉ nghĩ cho con ăn no là đủ, còn mình thì chú trọng đủ chất – có protein, chất béo tốt, vitamin và khoáng chất để con có sức và đề kháng tốt.”

Không chỉ ăn tốt, mà còn sống khỏe

Cùng với dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt và vận động cũng được các mẹ 9x coi trọng.

Họ khuyến khích con vận động, ngủ sớm, hạn chế đồ ngọt và thiết bị điện tử, vì họ hiểu rằng sức đề kháng và cân nặng không chỉ đến từ thức ăn, mà là kết quả của một lối sống lành mạnh.

Những bạn nhỏ Gen Alpha được nuôi dưỡng theo cách đó thường có cơ thể cứng cáp, ít ốm, hấp thu tốt, tăng cân đều và có sức bền tốt hơn hẳn so với thế hệ trước.

Việc duy trì sữa công thức cho con cũng là 1 trong những chế độ dinh dưỡng nhiều bà mẹ có con thuộc Gen Alpha lựa chọn

Gen Alpha – lớn lên từ tình yêu và hiểu biết của mẹ 9x

Các mẹ 9x đang định hình một tư duy nuôi con mới – nuôi con khỏe mạnh từ bên trong, thay vì chỉ chú trọng bề ngoài.

Họ tin rằng, một đứa trẻ ăn ngon, ngủ sâu, tiêu hóa tốt và ít ốm vặt chính là nền móng cho tương lai vững vàng. Khi con có sức đề kháng mạnh và cân nặng ổn định, con sẽ tự tin học hỏi, khám phá và phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Thế hệ Gen Alpha vì thế không chỉ được thừa hưởng công nghệ và tri thức hiện đại, mà còn được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và hiểu biết khoa học từ những người mẹ 9x – thế hệ phụ huynh mang tư duy tiến bộ, hiện đại và đầy trách nhiệm.