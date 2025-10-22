Thanh thiếu niên ngày nay xấu hổ về kỳ kinh nguyệt hơn bao giờ hết: Đây là cách cha mẹ có thể giúp con

Mặc dù việc tiếp cận sản phẩm vệ sinh ngày càng dễ dàng, sự xấu hổ về kinh nguyệt lại có xu hướng gia tăng.

Thanh thiếu niên da màu và các vận động viên trẻ chịu nhiều áp lực hơn trong việc im lặng hoặc bỏ qua cơn đau kinh nguyệt, đặc biệt là ở trường.

Cha mẹ có thể giúp con chuẩn bị tâm lý và thoải mái hơn trong việc quản lý kỳ kinh của mình.

Khi kỳ kinh vẫn còn là điều khiến các em ngại ngùng

Dù xã hội đã tiến một bước dài trong việc xóa bỏ sự kỳ thị quanh những chủ đề từng bị coi là “nhạy cảm”, như kinh nguyệt, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để biến điều đó thành chuyện thật sự bình thường.

Theo khảo sát với hơn 1.000 thiếu niên do Harris Poll thực hiện thay mặt cho PERIOD và Thinx Inc., nhiều em cho biết việc tiếp cận sản phẩm vệ sinh đã dễ hơn, nhưng kỳ kinh vẫn là điều gây xấu hổ.

Thậm chí, nhiều em thừa nhận phải gồng mình chịu đau, đặc biệt là khi tham gia thể thao.

Kết quả khảo sát đáng chú ý

62% thiếu niên cho biết xã hội khiến họ cảm thấy xấu hổ vì kỳ kinh – tăng so với năm 2023.

73% cảm thấy bị áp lực phải “chịu đựng” thay vì nói ra khi bị đau.

Dù sản phẩm vệ sinh miễn phí xuất hiện nhiều hơn, 42% vẫn nói rằng dễ tìm Wi-Fi miễn phí hơn là băng vệ sinh miễn phí.

Sự xấu hổ và khó tiếp cận sản phẩm này ảnh hưởng nhiều hơn đến thiếu niên da màu.

“Cảm giác xấu hổ không biến mất chỉ vì nhà vệ sinh được trang bị đầy đủ,”

– BS. Heather Appelbaum, trưởng khoa sản nhi & vị thành niên tại Bệnh viện Trẻ em K. Hovnanian (Mỹ), chia sẻ.

“Việc cung cấp sản phẩm miễn phí giúp các em quản lý kỳ kinh, nhưng thay đổi thái độ xã hội cần sự đồng cảm, trò chuyện trung thực và phù hợp với văn hóa.”

Khi thể thao trở thành áp lực

Theo các bác sĩ, môi trường thể thao thường tôn vinh sự kiên cường và chịu đựng , khiến các em gái cảm thấy mình phải “vượt qua nỗi đau” thay vì chăm sóc bản thân.

“Thừa nhận mình bị đau bụng kinh hay mệt mỏi đôi khi bị xem như yếu đuối,” – BS. Appelbaum nói.

Ngoài ra, đồng phục thể thao màu trắng cũng khiến nhiều em căng thẳng vì sợ bị “rò rỉ”.

Cha mẹ có thể làm gì?

1. Nhìn lại cảm xúc của chính mình

Nếu cha mẹ từng lớn lên trong sự im lặng về chuyện kinh nguyệt, hãy bắt đầu chữa lành và học lại cách nói về nó một cách tích cực.

“Đừng để con lặp lại những tổn thương từ thế hệ trước,” – BS. Charis Chambers khuyên.

2. Bắt đầu trò chuyện sớm

Đừng đợi đến khi con có kỳ kinh đầu tiên mới nói về chuyện đó.

Khi cha mẹ chủ động trò chuyện từ sớm, con sẽ ít lo sợ hơn và xem kỳ kinh là điều tự nhiên, không phải bí mật.

Hãy dùng từ ngữ thẳng thắn như “kinh nguyệt” thay vì “đến tháng” hay “ngày ấy”.

Và đừng chỉ để mẹ nói — bố cũng cần tham gia để con trai hoặc con gái đều hiểu rằng đây là chuyện bình thường.

3. Ưu tiên sự thoải mái, không phải chịu đựng

Cha mẹ nên giúp con chuẩn bị sẵn đồ dùng, thuốc giảm đau, và khuyến khích con nghỉ ngơi khi cần.

“Chăm sóc bản thân không phải là yếu đuối,” – BS. Appelbaum nhấn mạnh.

4. Giúp con hiểu rõ cơ thể mình

Cha mẹ có thể hướng dẫn con theo dõi chu kỳ, nhận biết dấu hiệu như thay đổi năng lượng, tâm trạng, hay sự mệt mỏi.

Điều này giúp các em chủ động và tự tin hơn khi đối mặt với kỳ kinh.

Khi cơn đau kinh có thể là dấu hiệu bất thường

Nếu con có:

- Đau dữ dội hơn 2–3 ngày

- Ra máu nhiều hoặc có cục máu lớn

- Buồn nôn, chóng mặt, ngất

- Đau giữa các kỳ hoặc khi đi tiểu

Cha mẹ nên đưa con đi khám, vì có thể là lạc nội mạc tử cung, u xơ hoặc rối loạn nội tiết.

“Đừng bao giờ để con phải chịu đựng trong im lặng, ” – BS. Letisha Jefferson khuyên.

“Cha mẹ nên ghi lại triệu chứng, thời gian và mức độ đau để bác sĩ đánh giá kỹ hơn.”

Thông điệp cuối cùng

Kỳ kinh không phải là điều đáng xấu hổ — đó là một phần tự nhiên của sức khỏe và sự trưởng thành. Khi cha mẹ, thầy cô và xã hội cùng cởi mở, thế hệ trẻ sẽ không còn phải “giấu” cơ thể mình, mà thay vào đó, học cách lắng nghe và trân trọng nó.