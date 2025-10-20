Nỗi băn khoăn của mẹ: Con ở nhà thì khỏe mạnh, sao đến lớp lại cứ ốm suốt?

Người bạn thân của tôi vừa cho cô con gái 3 tuổi – bé Niu Niu – đi học mẫu giáo, nhưng ngay lập tức gặp phải một rắc rối đau đầu.

Ở nhà, Niu Niu vốn rất khỏe mạnh, ăn uống tốt, gần như chẳng bao giờ ốm. Thế mà chỉ trong hai tháng đi học, con đã ốm lặt vặt đến 3 lần. Nhìn con gầy đi, xanh xao và mệt mỏi, bạn tôi xót ruột vô cùng.

Ban đầu, cô ấy nghĩ chắc là con mình chưa quen với môi trường mới. Nhưng khi nói chuyện với các bà mẹ khác mới biết, tình trạng này rất phổ biến — hầu như bé nào mới đi học cũng “lên bệnh án” liên tục, phải nghỉ học hết lần này đến lần khác.

Vì sao ở nhà thì khỏe, mà đến lớp lại hay ốm thế? Nhiều bà mẹ bắt đầu hoang mang, thậm chí nghĩ đến chuyện cho con nghỉ học. Nhưng nếu vậy, sau này khi con quay lại trường, quá trình “làm quen lại từ đầu” sẽ càng khó khăn hơn.

Thực ra, việc trẻ đi học mẫu giáo hay ốm là chuyện có nguyên nhân — và tất cả đều bắt nguồn từ sự khác biệt giữa nhà và trường . Chỉ cần hiểu rõ, mẹ sẽ bớt lo và biết cách giúp con vượt qua giai đoạn này.

1. Môi trường thay đổi

Ở nhà, trẻ chỉ tiếp xúc với vài người thân nên vi khuẩn, virus trong môi trường cũng rất ít và quen thuộc.

Nhưng ở trường thì khác: mỗi lớp có hơn chục bé, cùng vui chơi, cùng hít thở chung một không gian. Chỉ cần một bạn hắt hơi, ho nhẹ, mầm bệnh có thể lan ra cả lớp. Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện nên rất dễ “bị đánh úp” và sinh bệnh.

2. Chăm sóc ít đi

Ở nhà, bố mẹ hoặc ông bà có thể kè kè chăm từng chút một.

Còn ở trường, cô giáo phải quản lý cả một lớp, không thể theo sát từng bé.

Một số bé chơi mải mê quên cởi áo khoác, ra mồ hôi rồi bị gió thổi trúng là ốm ngay. Điều này không phải do cô giáo không quan tâm, mà là do sức người có hạn — không thể chăm tỉ mỉ từng em như ở nhà.

3. Cảm xúc thay đổi

Ít ai ngờ rằng cảm xúc cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với trẻ mới đi học, việc xa mẹ, gặp cô và bạn mới, ở nơi xa lạ — tất cả đều khiến con căng thẳng và lo sợ .

Tình trạng “lo âu chia ly” này làm giảm sức đề kháng, khiến trẻ dễ nhiễm bệnh hơn. Nó giống như việc người lớn bị stress kéo dài thì dễ đổ bệnh vậy.

Vậy phải làm sao để con ít ốm hơn khi đến trường?

1. Tăng sức đề kháng từ sớm

Đừng bao bọc con quá kỹ. Cho con vận động ngoài trời, tiếp xúc với môi trường tự nhiên — đó chính là “vaccine” giúp hệ miễn dịch rèn luyện.

Ngoài ra, đừng mặc cho con quá dày. Hãy sờ lưng con: nếu ấm mà không đổ mồ hôi là đủ. Mặc quá ấm khiến con dễ ra mồ hôi, rồi lạnh ngược lại sẽ dễ cảm.

2. Dạy con biết tự chăm mình

Vì cô không thể lúc nào cũng ở bên, nên mẹ hãy dạy con một vài kỹ năng đơn giản:

Biết khi nào nóng thì cởi áo, lạnh thì mặc thêm.

Biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Không cho tay lên miệng hay mũi.

Những thói quen nhỏ này giúp con tránh phần lớn nguồn lây bệnh ở trường.

3. Giúp con ổn định cảm xúc

“Chia ly buổi sáng” là nỗi sợ thật của nhiều bé. Mẹ đừng dỗ con bằng cách nói dối kiểu “Mẹ đi mua đồ chút rồi về”, mà hãy nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ đi làm, chiều mẹ sẽ đến đón con đầu tiên nhé.”

Hãy giữ lời hứa, để con tin rằng mẹ luôn quay lại. Khi con yên tâm, sức khỏe và tâm lý đều ổn định hơn.

Lời kết

Từ nhà đến trường là bước ngoặt đầu tiên trong hành trình lớn lên của con. Trẻ cần thời gian để thích nghi cả về thể chất lẫn tinh thần. Ốm vặt không đáng sợ — nó chỉ là dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch của con đang học cách “lớn lên”.

Điều mẹ cần làm không phải là sợ hãi, mà là đồng hành cùng con, giúp con mạnh mẽ hơn từng ngày.

Nguồn: Sohu