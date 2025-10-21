Phô mai hữu cơ tách muối DeVinch Namyang – lựa chọn “vàng” cho giai đoạn ăn dặm đầu đời

Trong hành trình chăm sóc dinh dưỡng những năm đầu đời, lựa chọn thực phẩm phù hợp cho trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của các bậc phụ huynh. Giữa hàng trăm sản phẩm phô mai trên thị trường, phô mai hữu cơ tách muối DeVinch Namyang được đánh giá là lựa chọn lý tưởng nhờ đảm bảo tiêu chí dinh dưỡng, an toàn và tiện lợi.



Hàm lượng muối thấp – yếu tố được ba mẹ hiện đại quan tâm hàng đầu

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ nhỏ dưới 1 tuổi chỉ nên hấp thụ tối đa 1,5g muối/ngày (tương đương 0,6g natri). Việc nạp quá nhiều muối trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến chức năng thận và làm tăng nguy cơ cao huyết áp khi trưởng thành.

Hiểu rõ điều đó, phô mai hữu cơ tách muối DeVinch Namyang được phát triển dành riêng cho trẻ nhỏ, với mỗi miếng chỉ chứa khoảng 0,11g muối (tương đương 0,044g natri) – thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng khuyến cáo. Nhờ vậy, DeVinch Namyang trở thành một trong những sản phẩm phô mai có hàm lượng muối thấp nhất trên thị trường Hàn Quốc và Việt Nam, được nhiều mẹ bỉm tin dùng trong giai đoạn con bắt đầu ăn dặm.

Nguồn gốc hữu cơ và tiêu chuẩn sản xuất quốc tế

DeVinch Namyang được sản xuất tại các nhà máy hiện đại của tập đoàn Namyang – thương hiệu sữa hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu viện nghiên cứu chuyên sâu cùng 5 nhà máy đạt các chứng nhận quốc tế nghiêm ngặt như HACCP, FSSC 22000, ISO 22000:2018.

Với 95% thành phần hữu cơ, phô mai DeVinch đã được chứng nhận hữu cơ tại Hàn Quốc và được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia trên thế giới, bao gồm các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. Điều này giúp ba mẹ hoàn toàn an tâm về nguồn gốc, độ tinh khiết và tính an toàn của sản phẩm trước khi đưa vào thực đơn ăn dặm của con.

Giàu canxi – hỗ trợ phát triển xương và răng vững chắc

Không chỉ nổi bật với hàm lượng muối thấp, phô mai DeVinch Namyang còn là nguồn cung cấp canxi tự nhiên dồi dào, cần thiết cho sự hình thành và phát triển hệ xương, răng của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa các dưỡng chất quý như protein, vitamin D và khoáng chất giúp trẻ hấp thu tốt, ăn ngon miệng và phát triển thể chất toàn diện.

Tiện lợi và dễ sử dụng – “trợ thủ đắc lực” của mẹ bỉm bận rộn

Một điểm cộng lớn giúp phô mai DeVinch Namyang được ưa chuộng là thiết kế tiện lợi: mỗi gói gồm 10 miếng phô mai tách rời, phù hợp khẩu phần ăn của bé. Ba mẹ có thể cho bé ăn trực tiếp hoặc dùng làm topping cho cháo, mì, cơm nắm, sandwich mà vẫn giữ nguyên độ thơm béo tự nhiên của phô mai.

Tại Hàn Quốc, DeVinch đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn dặm của trẻ nhỏ, giúp tăng hứng thú và khả năng tự ăn của bé. Còn ở Việt Nam, sản phẩm cũng nhanh chóng được các mẹ bỉm đưa vào thực đơn hằng ngày nhờ tính tiện lợi, an toàn và vị thanh nhẹ dễ ăn.

Mẹ bỉm Việt nói gì về phô mai DeVinch Namyang?

Tại sự kiện VietbabyFair 2025, gian hàng DeVinch Namyang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo mẹ bỉm và các hệ thống cửa hàng mẹ & bé.

Chị Phạm Hải (Hà Nội) chia sẻ: “Từ khi bé bắt đầu ăn dặm, tôi luôn tìm sản phẩm ít muối, an toàn và dễ bảo quản. Phô mai DeVinch với thành phần hữu cơ, lượng muối thấp và hương vị tự nhiên là lựa chọn tôi yên tâm nhất. Bé nhà tôi thích ăn trực tiếp vì vị phô mai dịu nhẹ, không mặn.”

Chị Nga Ngọc (TP.HCM) cho biết: “Phô mai DeVinch nhỏ gọn, tiện mang đi, lại không lo bé ăn quá mặn. Tôi thường cho con ăn kèm cháo hoặc cắt nhỏ trộn cùng rau củ, bé rất thích.”

Không chỉ các mẹ bỉm, nhiều chủ cửa hàng mẹ và bé cũng đánh giá cao sản phẩm này. Chị Dung, chủ chuỗi cửa hàng PullKids (Hải Phòng) chia sẻ: “Phô mai DeVinch Namyang là dòng sản phẩm bán rất chạy tại hệ thống của chúng tôi, bởi đáp ứng đúng nhu cầu của các mẹ hiện nay: dinh dưỡng, hữu cơ và an toàn.”

Phô mai DeVinch Namyang – có mặt trên toàn quốc

Hiện nay, phô mai hữu cơ tách muối DeVinch Namyang đã được công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Ezimex nhập khẩu và phân phối chính ngạch tại Việt Nam từ năm 2022. Sản phẩm hiện có mặt tại hơn 200 cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc.

Ba mẹ có thể dễ dàng tìm hiểu thêm thông tin hoặc đặt hàng qua fanpage chính thức của DeVinch Namyang.

Phô mai DeVinch – nhỏ bé nhưng giàu giá trị dinh dưỡng

Từ hàm lượng muối thấp, thành phần hữu cơ đến tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, phô mai tách muối DeVinch Namyang không chỉ là món ăn dặm tiện lợi mà còn là giải pháp dinh dưỡng an toàn và khoa học cho trẻ trong giai đoạn đầu đời. Với triết lý “An toàn cho con – tiện lợi cho mẹ”, DeVinch Namyang đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong lòng các gia đình Việt.