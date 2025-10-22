Phụ nữ thuộc con giáp này rất được lộc con cái: Quý tử giỏi giang, ái nữ ngoan hiền

Theo quan niệm tử vi phương Đông, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một vận mệnh riêng, và với phụ nữ, “lộc con cái” được xem là một trong những phúc khí lớn nhất. Có người hiếm muộn, có người sinh dễ dàng, lại có người sinh con ra ngoan ngoãn, hiếu thuận, làm rạng danh cha mẹ. Dưới đây là những con giáp nữ được xem là “có lộc con cái”, trời thương mà cho đường con đông vui, phúc hậu và sum vầy.

Tuổi Sửu – Sinh con là có phúc, con cái giỏi giang

Phụ nữ tuổi Sửu vốn chăm chỉ, chịu thương chịu khó và sống rất có trách nhiệm. Họ thường là kiểu người “tay hòm chìa khóa” trong gia đình, biết vun vén, tiết kiệm và nghĩ xa. Chính vì cái tâm hiền lành, biết lo cho người khác nên họ được ban phúc con cái đủ đầy. Phần lớn người tuổi Sửu sinh con ra con ngoan, dễ nuôi, học giỏi, có chí tiến thủ, đặc biệt con út thường rất có hiếu và thương mẹ. Càng về hậu vận, người tuổi Sửu càng được con cái phụng dưỡng, hưởng an nhàn, sung túc.

Tuổi Mão – Sinh con “hợp vía”, mẹ vượng con ngoan

Phụ nữ tuổi Mão thường có tính cách nhẹ nhàng, sống tình cảm và biết đặt yêu thương lên hàng đầu. Khi làm mẹ, họ hiền lành, bao dung, ít la mắng con nên con cái thường gắn bó và gần gũi với mẹ hơn. Theo tử vi, tuổi Mão là một trong những con giáp “hợp mệnh sinh nở” – tức là con cái sinh ra thường hợp tuổi, hợp mệnh với mẹ, nhờ đó mà cả mẹ và con đều vượng. Nhà nào có mẹ tuổi Mão thường “đông con mà vẫn yên vui”, con lớn khôn dễ thành đạt, con nhỏ hiếu thuận, gia đình thuận hòa.

Tuổi Tỵ – Lộc con đông, phúc khí dồi dào

Phụ nữ tuổi Tỵ được xem là người có phúc sinh nở, hiếm khi hiếm muộn, sinh nở dễ dàng và thường “có con quý nhân”. Con sinh ra hợp mệnh cha mẹ, đem lại nhiều may mắn, hanh thông trong công việc và tài lộc. Bản thân người tuổi Tỵ cũng rất chu toàn và tinh tế, nuôi con mát tay, chăm con khéo léo, nên con cái thường khỏe mạnh, khôn ngoan từ nhỏ. Đặc biệt, họ thường sinh con trai hiếu, con gái hiền, nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.

Tuổi Mùi – Mẹ hiền, con thảo, phúc đức đời sau

Phụ nữ tuổi Mùi có tâm hướng thiện, giàu lòng trắc ẩn và sống nhân hậu nên phúc phần con cái của họ rất lớn. Họ dễ sinh con hợp tuổi, nuôi con khỏe mạnh, đặc biệt con đầu lòng thường mang mệnh quý – đem lại vận may cho cả gia đình. Theo tử vi, người tuổi Mùi có hậu vận viên mãn, càng về già càng được con cháu phụng dưỡng, sống trong ấm êm, sung túc. Có thể nói, đây là con giáp “mẹ hiền con thảo”, đời này gieo phúc, đời sau gặt quả lành.

Tuổi Tuất – Có duyên với trẻ nhỏ, sinh con hợp phúc

Tuổi Tuất vốn là con giáp của sự chân thành, nghĩa tình và sống rất biết điều. Phụ nữ tuổi này thường có duyên với trẻ con, đi đâu trẻ cũng quý, mà khi sinh con thì “mẹ tròn con vuông”, con sinh ra hợp tuổi mẹ, dễ nuôi và ngoan ngoãn. Đặc biệt, theo tử vi, người tuổi Tuất có “quý nhân con cái” – nghĩa là con sinh ra thường là phúc tinh của cha mẹ, giúp gia đình hanh thông, vượng tài, vượng lộc.

Lời kết

Phúc con cái là điều không phải ai cũng giống ai và những người phụ nữ kể trên được xem là mang mệnh có duyên sinh nở, được ban lộc trời cho. Tuy nhiên, dù tử vi nói thế nào, lộc con cái còn đến từ chính tấm lòng của người mẹ: sống hiền lành, biết yêu thương, chăm lo cho gia đình – ắt trời chẳng phụ lòng người. Bởi cuối cùng, con cái chính là phúc lớn nhất trong đời người phụ nữ, là món quà mà dù vất vả đến đâu, mẹ vẫn thấy xứng đáng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm