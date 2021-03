Beauty Blogger Hàn Quốc 42 tuổi tiết lộ bí quyết để da luôn căng trẻ, nhìn 40 lọ kem chống nắng mà cô dùng thì ai choáng

Mới đây, Beauty Blogger Hàn Quốc Una 유나 đã đăng tải một video nói về sự lão hóa có tiêu đề "The secret of not aging" (Bí quyết để trẻ mãi không già). Với ngoại hình trẻ măng dù đã bước qua tuổi 42, video của Una nhanh chóng thu hút người xem.



Una tâm sự cô rất thích tìm hiểu về quá trình lão hóa của con người nên mua nhiều sách về chủ đề này để nghiên cứu. Beauty blogger người Hàn chia sẻ về tác động của Telomere - trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể lên sự lão hóa. Theo Una, độ dài của Telomere được nâng lên thì tốc độ lão hóa sẽ chậm lại.

Theo đó, Una còn chia sẻ thêm những thói quen chăm sóc sức khỏe và làn da hàng ngày để có ngoại hình và làn da trẻ trung dù đã bước qua tuổi 42.

Dưỡng da

Bảo vệ da bằng kem chống nắng

Theo Una, kem chống nắng chính là giải pháp tối ưu nhất để chúng ta bảo vệ da hàng ngày. Và có 1 điều đặc biệt mà Una luôn lưu ý đó là cô dùng kem chống nắng kể cả khi ở trong nhà. Nghe thì có vẻ vô lý và gần như khác hoàn toàn thói quen sử dụng kem chống nắng của phần lớn chị em. Nhưng dưới đây là lý do.

Ngoài tia UV từ mặt trời, thì ánh sáng xanh từ bóng đèn tuýp và các thiết bị điện tử cũng là nguyên nhân gây ra các bệnh da liễu. Nhiều nghiên cứu còn cho rằng, ánh sáng xanh còn nguy hiểm hơn cả tia UV từ mặt trời bởi chúng ta tiếp xúc với nó hàng ngày và với tần suất rất cao. Điển hình là tivi, máy tính và điện thoại thông minh. Loại ánh sáng này âm thầm tác động đến làn da chúng ta và phá hủy các liên kết collagen, từ đó da lão hóa nhanh hơn, sạm đậm màu hơn. Vì thế, việc sử dụng kem chống nắng kể cả khi không ra khỏi nhà, là điều mà mọi người nên lưu ý.

Làm sạch da

Có lẽ đây là điều mà chúng ta đã quá quen thuộc nhưng vì đã quá quen nên đôi khi bị lãng quên. Una nhấn mạnh, việc bảo vệ da và làm sạch da là 2 điều kiện tiên quyết để có làn da đẹp. Việc làm sạch bao gồm cả tẩy trang và sữa rửa mặt.

Với tẩy trang, bạn có thể sử dụng nước tẩy trang và dầu tẩy trang. Una thì khuyến khích sử dụng dầu tẩy trang bởi khả năng làm sạch và giữ ẩm cho da trong suốt quá trình làm sạch, vốn rất dễ bị thiếu hụt độ ẩm. Và kể cả bạn không trang điểm mà chỉ dùng kem chống nắng thì việc tẩy trang vào cuối ngày vẫn rất cần thiết để có 1 làn da thông thoáng, sạch sẽ.



Với sữa rửa mặt, tuyệt đối không nên chọn đại mà nên chọn các loại có độ pH từ 5-6 và phù hợp với loại da của mình. Chọn sai sữa rửa mặt có thể khiến da trở nên mẫn cảm hơn, dễ nổi mụn hơn rất nhiều do lớp màng ẩm bảo vệ da bị phá huỷ.



Sữa rửa mặt Neutrogena Deep Clean Foaming Cleanser là yêu thích dạo gần đây của Una (Nguồn: @beautyclounduna)

Đắp mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên

Giữa nền công nghiệp mỹ phẩm ngày càng phát triển, ta càng không thể bỏ quên tác dụng từ những loại mặt nạ dưỡng da từ thiên nhiên. Dạo qua instagram của Beauty Blogger sẽ thấy ngay cô ấy cực kỳ thích sử dụng mặt nạ dưa chuột.

Mặt nạ dưa chuột có khả năng làm dịu và làm mềm da chỉ sau 1 đêm. Đặc biệt khi thời tiết trở nên nắng nóng hoặc da bạn bị đỏ vì đeo khẩu trang liên tục thì việc sử dụng mặt nạ dưa chuột từ 1-2 lần/tuần sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với mức giá và nguyên liệu hoàn toàn bình dân. Hãy chắc rằng bạn rửa sạch và gọt bỏ hết vỏ dưa chuột trước khi sử dụng. Lưu ý với các loại mặt nạ thiên nhiên, bạn chỉ cần đắp tối đa 5 phút rồi rửa sạch với nước mát.

Bên cạnh các loại mặt nạ thiên nhiên, cô cũng thường xuyên đắp lotion mask 3 phút để da luôn duy trì được độ ẩm, tránh tình trạng hình thành nếp nhăn.

Ăn uống

Không thể phủ nhận rằng, chế độ ăn uống cũng góp phần quyết định độ tuổi lão hóa của da và cơ thể bạn. Có một câu nói rất nổi tiếng: We are what we eat (có thể hiểu nôm na là: chế độ dinh dưỡng quyết định sức khỏe và làn da của bạn). Vì thế Una đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn uống hàng ngày và chỉ tuân theo 4 quy tắc sau:

Không uống nước có gas và thịt hộp

Với Una, nước lọc hoặc nước khoáng chính là loại nước uống tốt nhất cho sức khỏe và cả làn da nữa (Nguồn: @beautyclounduna)

Nước uống có gas làm tăng lượng đường trong máu, và thịt chế biến sẵn (thịt hộp) gần như không chứa bất kỳ chất dinh dưỡng nào tốt cho cơ thể. Không những thế, nước uống có gas và thịt hộp còn làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường…

Hạn chế nạp các thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu

Ngoài nước uống có gas, Una cũng tuyệt đối tránh các loại thực phẩm chứa đường hóa học mà chỉ nạp đường từ các thực phẩm Organic là chủ yếu. Theo nhiều nghiên cứu, đường hóa học đẩy nhanh tốc độ lão hóa trên da, khiến cho nếp nhăn xuất hiện nhiều và sớm hơn độ tuổi lão hóa trung bình. Và để có làn da không tì vết dù đã qua tuổi 42, Una nói không với đường hóa học.

Bổ sung Omega 3 và Omega 6

Una bổ sung OMEGA 3 - không chỉ tốt cho tim mạch mà còn làm chậm quá trình mài mòn Telomere. Ngoài ra OMEGA 6 cũng rất tốt cho việc cân bằng nội tiết tố nữ giới nhưng vì thực phẩm hàng ngày có rất nhiều OMEGA 6 nên không cần bổ sung nữa.

Bên cạnh đó, Omega 3 và 6 là những loại chất béo tốt cho cơ thể phụ nữ, chúng có tác dụng duy trì độ ẩm và khiến da luôn căng mọng.

Ưu tiên nguồn Vitamin C tự nhiên

Vitamin C là một chất chống oxy cực kỳ hoàn hảo. Đây cũng là 1 bí quyết để luôn giữ được làn da thanh xuân. Có 2 cách để nạp Vitamin C: từ nguồn thực phẩm tự nhiên hoặc các viên uống tổng hợp. Una khuyến khích các bạn nên nạp Vitamin C tự nhiên là tốt nhất nhưng nếu không có thời gian có thể sử dụng thực phẩm chức năng cũng không vấn đề gì.