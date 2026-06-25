5 phút siết mỡ bụng, giảm bắp tay tại nhà: Tập xong da dẻ hồng hào, mịn màng thấy rõ

Chỉ với 5 phút tập luyện mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình thay đổi vóc dáng theo hướng tích cực hơn. Duy trì những bài tập đơn giản nhưng đúng cách giúp cơ thể tăng cường đốt cháy năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ vùng bụng, cải thiện độ săn chắc của cơ và tạo cảm giác gọn gàng, khỏe khoắn hơn.

Điều tuyệt vời là bạn không cần dành hàng giờ trong phòng tập mới thấy sự thay đổi. Chỉ 5 phút mỗi ngày với các động tác tác động đồng thời lên bụng, eo, cánh tay. Ngay cả những người tự ti vì bắp tay to hay phần thân trên kém săn chắc cũng có thể từng bước cải thiện, hướng tới vóc dáng cân đối, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày.

Nhìn thìn đơn giản nhưng mỗi lần tập là một lần mồ hôi tiết ra nhiều, da dẻ cũng từ đó hồng hào, căng mịn hơn. Các chị em cũng nên dành 5 phút để tập 5 động tác này mỗi ngày.





Động tác 1: Kiễng chân nâng gót

Động tác kiễng chân nâng gót là bài tập đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho việc cải thiện vóc dáng.

* Cách thực hiện:

- Bạn đứng thẳng, siết nhẹ cơ bụng, hai tay dơ thẳng lên trời.

- Từ từ nâng - hạ gót chân nhịp nhàng.

- Thực hiện khoảng 60 lần (1 phút).

Động tác này giúp kích hoạt cơ bắp chân, cơ đùi, cơ mông và cả vùng cơ trung tâm ở vòng bụng, từ đó hỗ trợ đốt cháy năng lượng và tăng cường độ săn chắc cho cơ thể.

Động tác 2: Nâng gối xoay người

* Cách thực hiện:

- Hai chân đứng thẳng, hai tay ôm thành vòng tròn trước ngực.

- Lần lượt nâng gối cao lên hông, xoay người nhịp nhàng để động tác siết thêm vào vòng eo.

- Thực hiện mỗi bên 30 lần (1 phút)

Động tác này tập trung vào các nhóm cơ bụng, bắp đùi để siết mỡ, cải thiện tình trạng eo bánh mì và bắp chân bắp đùi ngấn mỡ. Nhìn thì đơn giản nhưng khi tập cũng mất khá nhiều sức.

Động tác 3: Đứng tấn xoay người

* Cách thực hiện:

- Hai chân khụy xuống, giữ gối vuông góc, hai bàn chân tách hình chữ V.

- Hai tay chống hông và xoay người nhịp nhàng.

- Thực hiện mỗi bên 30 lần (1 phút).

Động tác này không chỉ siết mỡ bụng mà còn giúp giảm mỡ bắp chân, nâng cơ mông, cải thiện nhược điểm mông lép của các chị em.

Động tác 4: Xoay tròn cánh tay

* Cách thực hiện:

- Hai chân đứng tách rộng quá vai, mũi chân xiên chéo hình chữ V.

- Hai tay dang ra và bắt đầu xoay vòng nhịp nhàng.

- Thực hiện 30 lần xoay về trước, 30 lần ngược lại.

Động tác này tác động trực tiếp và phần bắp tay và phần vai giúp cải thiện bắp tay to hay tình trạng vai u thịt bắp mà nhiều người gặp phải.

Động tác 5: Siết mỡ eo

* Cách thực hiện:

- Hai chân đứng tách rộng quá vai.

- Thực hiện nhịp nhàng chuyển động: Chân đưa về sau, kết hợp hai tay chuyển động theo đường tròn.

- Thực hiện 60 lần (mỗi bên 30 lần).

Động tác này tác động vào nhóm cơ toàn thân, giúp vóc dáng thon gọn, mềm mại hơn. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng tác động sâu vào các nhóm cơ bụng, tạo đường siết eo cho vòng 2 săn chắc hơn.

Nguồn: @teambacham8386