Sở hữu vóc dáng thanh mảnh cùng đường nét gương mặt xinh đẹp, Moon Ga Young từ lâu đã được biết đến là một trong những nữ diễn viên có phong độ ngoại hình ổn định của màn ảnh Hàn. Mới đây, người đẹp tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc sau buổi tập thể thao vào thời điểm đặc biệt: 3 giờ 47 phút sáng. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy phía sau vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ cùng cơ bụng săn chắc của nữ diễn viên là một chế độ rèn luyện vô cùng nghiêm túc.

Trong bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Moon Ga Young xuất hiện sau khi hoàn thành buổi tập với dòng thời gian hiển thị lúc 3:47 AM. Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng bởi vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và phần bụng săn chắc. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ nhận ra rằng thân hình chuẩn chỉnh của cô không đến một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình duy trì thói quen tập luyện đều đặn.

Ảnh: Instagram.

Trước đó, Moon Ga Young từng trở thành tâm điểm chú ý tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards khi diện chiếc váy ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong thanh thoát. Thiết kế có độ bó cao giúp nữ diễn viên phô diễn vóc dáng mảnh mai cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật. Nhiều khán giả khi ấy không khỏi trầm trồ trước hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn của cô. Đằng sau diện mạo hoàn hảo ấy được cho là sự kết hợp giữa chế độ sinh hoạt kỷ luật và tinh thần duy trì bản thân nghiêm túc.

Ảnh: Instagram.

Tập thể dục lúc rạng sáng có thực sự giúp giảm mỡ hiệu quả?

Việc Moon Ga Young lựa chọn tập luyện vào sáng sớm khiến nhiều người tò mò về hiệu quả của hình thức này. Trên thực tế, tập thể dục vào thời điểm rạng sáng thường diễn ra khi cơ thể đang ở trạng thái nhịn ăn qua đêm. Khi chưa nạp thêm năng lượng từ thực phẩm, cơ thể có thể tăng tỷ lệ sử dụng nguồn năng lượng dự trữ, từ đó hỗ trợ quá trình kiểm soát mỡ thừa.

Đặc biệt, các bài tập nhẹ như đi bộ, chạy bộ chậm hoặc giãn cơ khi bụng đói có thể là lựa chọn phù hợp với một số người muốn cải thiện vóc dáng. Việc bắt đầu ngày mới bằng vận động cũng giúp cơ thể tỉnh táo hơn, đồng thời tạo thói quen tích cực trong sinh hoạt hàng ngày.

Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với việc tập luyện khi bụng rỗng. Nếu thực hiện các bài tập cường độ cao, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng chóng mặt, mệt mỏi do thiếu năng lượng. Vì vậy, những người mới bắt đầu nên lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng và lắng nghe phản ứng của cơ thể thay vì cố gắng ép bản thân theo một lịch trình quá khắc nghiệt.

Đừng đánh đổi giấc ngủ để tập luyện, vì thiếu ngủ có thể khiến việc giảm cân khó hơn

Dù hình ảnh tập luyện lúc 3h47 sáng của Moon Ga Young gây ngưỡng mộ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng yếu tố quan trọng nhất không nằm ở việc tập vào thời điểm nào, mà là cơ thể có được nghỉ ngơi đầy đủ hay không.

Việc thức dậy sớm để vận động chỉ thực sự có lợi khi người tập vẫn đảm bảo đủ thời lượng ngủ cần thiết. Ngược lại, nếu liên tục cắt giảm giấc ngủ để dành thời gian tập luyện, cơ thể có thể rơi vào trạng thái căng thẳng. Khi thiếu ngủ kéo dài, hormone kích thích cảm giác đói có xu hướng tăng lên, trong khi hormone tạo cảm giác no giảm xuống, khiến việc kiểm soát khẩu phần ăn trở nên khó khăn hơn.

Không chỉ vậy, tình trạng ngủ không đủ còn có thể làm tăng nồng độ cortisol - hormone liên quan đến căng thẳng. Cortisol cao trong thời gian dài được cho là có liên quan đến nguy cơ tích trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Vì thế, một lịch trình tập luyện hiệu quả cần đi cùng chế độ ngủ nghỉ hợp lý.

Ảnh: Instagram.

Bí quyết giữ dáng không nằm ở "giờ vàng" mà ở sự kiên trì

Câu chuyện của Moon Ga Young một lần nữa cho thấy vóc dáng đẹp là thành quả của quá trình duy trì thói quen lâu dài. Dù tập sáng sớm hay buổi tối, yếu tố quyết định hiệu quả vẫn là sự đều đặn và khả năng duy trì trong thời gian dài.

Một chế độ tập luyện phù hợp với nhịp sống cá nhân sẽ mang lại kết quả bền vững hơn so với việc chạy theo những phương pháp quá khắt khe. Bởi cuối cùng, không phải thời điểm tập luyện tạo nên vóc dáng, mà chính sự kiên trì, cân bằng giữa vận động, dinh dưỡng và nghỉ ngơi mới là chìa khóa giúp cơ thể khỏe mạnh và duy trì phong độ lâu dài.