Go Youn Jung từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân thế hệ mới nổi bật của màn ảnh Hàn nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng gương mặt được ví như tỷ lệ kim cương hoàn hảo. Sở hữu đường nét thanh tú, thần thái tựa nữ thần, nữ diễn viên thường khiến công chúng liên tưởng đến hình ảnh mong manh, nhẹ nhàng với vóc dáng mảnh mai.

Tuy nhiên, một khoảnh khắc ghi lại hình ảnh từ phía sau gần đây lại khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ khía cạnh hoàn toàn khác của mỹ nhân sinh năm 1996. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, cô còn cho thấy nền tảng thể lực đáng nể với phần lưng, vai và vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn.

Bức hình chụp đằng sau với phần lưng lực và khỏe của Go Youn Jung.

Khoảnh khắc chụp từ phía sau khiến nhiều người phải có "cái nhìn khác" về Go Youn Jung với nền tảng hình thể ấn tượng. Chiếc váy 2 dây lấp lánh, có độ ôm vừa phải với phần lưng được xử lý tinh tế giúp tôn lên bờ vai thanh thoát, đường cong quyến rũ cùng tỷ lệ cơ thể cân đối của nữ diễn viên. Đặc biệt, phần lưng với những đường nét cơ bắp hiện rõ khi chuyển động cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ, bởi đằng sau vẻ ngoài mong manh, ngọt ngào lại là nền tảng thể lực đáng nể. Hình ảnh này cũng chứng minh Go Youn Jung không phải thuộc dạng gầy theo kiểu mảnh mai thiếu sức sống, thay vào đó, vóc dáng của nữ diễn viên cân đối, khỏe và năng lượng.

Vóc dáng hiện tại của Go Youn Jung cũng cho thấy lượng mỡ cơ thể đang ở mức khá thấp, cơ bắp cùng các đường gân ở vai và cánh tay hiện lên rõ nét. Dân tình cho rằng nếu tăng thêm khoảng 1-2 kg nữa, tỷ lệ body của Go Youn Jung sẽ càng đẹp và hút mắt hơn.

Nữ diễn viên "đốn tim" cộng đồng mạng với visual rạng rỡ, ngọt ngào. Làn da trắng mịn, lối makeup trong veo cùng kiểu tóc tết lơi tạo nên tổ hợp giúp visual Go Youn Jung bùng nổ.

Cộng đồng mạng choáng ngợp trước mặt trước và mặt sau như 2 người khác nhau của Go Youn Jung.

Trên nhiều diễn đàn MXH, hình ảnh của Go Youn Jung còn khiến người hâm mộ liên tưởng đến một mỹ nhân châu Á khác là Điền Hi Vi, còn đùa rằng 2 ngôi sao như rèn luyện chung 1 bài tập. Go Youn Jung và Điền Hi Vi đều sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính nhưng lại nhiều lần gây bất ngờ khi để lộ phần cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn.

Điền Hi Vi từng gây sốt với những khoảnh khắc khoe vai, tay và phần lưng có đường nét cơ rõ ràng, trái ngược hoàn toàn với hình tượng "búp bê Cbiz". Mỹ nhân sinh năm 1997 vốn được biết đến với thân hình thanh mảnh, thậm chí còn siêu gầy nhưng thể lực không hề yếu đuối. Nữ diễn viên sở hữu cánh tay thon nhưng có độ rắn chắc, bờ vai gọn gàng và cơ bắp lực lưỡng, tạo nên vẻ đẹp riêng cho minh tin Cbiz.