Thanh Thuỷ "flex" body nét căng, chia sẻ luôn bí quyết
Sự kỷ luật chính là chìa khoá giúp Thanh Thuỷ có được vóc dáng hoàn hảo như hiện tại.
Sau thời gian nỗ lực hoàn thiện bản thân, Thanh Thủy ngày càng ghi điểm với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn. Không còn chỉ được nhớ đến bởi vẻ đẹp ngọt ngào của một nàng hậu, mỹ nhân sinh năm 2002 liên tục khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng săn chắc, đường cong rõ nét cùng thần thái ngày càng cuốn hút.
Mới đây, Thanh Thủy tiếp tục "flex nhẹ" thành quả tập luyện qua loạt khoảnh khắc khoe body nét căng, đi kèm dòng trạng thái: "Không gì bằng vẻ đẹp của sự kỷ luật". Hình ảnh mới của nàng hậu không chỉ cho thấy sự thay đổi về ngoại hình mà còn phản ánh quá trình duy trì lối sống khoa học, chăm chỉ rèn luyện. Từ vòng eo thon gọn đến đường nét cơ thể khỏe khoắn, Miss International 2024 đang ngày càng khẳng định hình tượng hiện đại, quyến rũ.
Nàng hậu khiến người xem hút mắt với vóc dáng thanh mảnh cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, 3 vòng chuẩn chỉnh. Phần vai nhỏ gọn, lưng thon và khá săn chắc, tạo nên đường chuyển tiếp mềm mại từ vai xuống eo. Eo có độ thắt đầy quyến ẽu, làm nổi bật đường cong hình chữ S khi nhìn từ phía sau. Hông nở vừa phải, cân đối với phần thân trên, vòng 3 căng đầy giúp tổng thể vóc dáng người đẹp vừa sexy vừa khoẻ khoắn. Đôi chân dài và thẳng giúp vóc dáng nàng hậu thêm phần thanh thoát. Trang phục ôm sát cơ thể giúp tôn lên các đường cong tự nhiên, body vừa gọn gàng vừa săn chắc, tràn đầy sức sống.
Để có được thân hình săn chắc hiện tại, nàng hậu duy trì lịch tập luyện đều đặn với các bài tập gym, cardio (thường 3-4 buổi/ tuần) kết hợp cùng những động tác tập trung vào vòng eo, cơ bụng và đường cong cơ thể. Kể từ sau khi đăng quang, mỹ nhân sinh năm 2002 luôn hướng đến một hình thể khỏe mạnh, cân đối với độ săn chắc tự nhiên. Bên cạnh những buổi tập nặng, người đẹp cũng kết hợp xen kẽ nhiều bộ môn như yoga, pilates, bơi lội và cầu lông để giữ độ dẻo dai, mềm mại cho vóc dáng.
Song song với việc vận động, Thanh Thủy cũng chú trọng chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, kiểm soát khẩu phần và hạn chế những món ăn nhiều dầu mỡ. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc cho ngoại hình, thời gian gần đây nàng hậu liên tục khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" với loạt màn khoe vóc dáng đỉnh chóp trong những thiết kế cut-out táo bạo hay bikini chào hè, phô diễn đường cong ngày càng quyến rũ.