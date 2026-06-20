Thanh Thuỷ "flex" body nét căng, chia sẻ luôn bí quyết

Sau thời gian nỗ lực hoàn thiện bản thân, Thanh Thủy ngày càng ghi điểm với hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn. Không còn chỉ được nhớ đến bởi vẻ đẹp ngọt ngào của một nàng hậu, mỹ nhân sinh năm 2002 liên tục khiến công chúng trầm trồ với vóc dáng săn chắc, đường cong rõ nét cùng thần thái ngày càng cuốn hút.

Mới đây, Thanh Thủy tiếp tục "flex nhẹ" thành quả tập luyện qua loạt khoảnh khắc khoe body nét căng, đi kèm dòng trạng thái: "Không gì bằng vẻ đẹp của sự kỷ luật". Hình ảnh mới của nàng hậu không chỉ cho thấy sự thay đổi về ngoại hình mà còn phản ánh quá trình duy trì lối sống khoa học, chăm chỉ rèn luyện. Từ vòng eo thon gọn đến đường nét cơ thể khỏe khoắn, Miss International 2024 đang ngày càng khẳng định hình tượng hiện đại, quyến rũ.

Thanh Thuỷ khoe vóc dáng nuột nà tại phòng gym. (Ảnh: Threads)