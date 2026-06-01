Bí quyết làm đẹp của phái đẹp xứ kim chi không hoàn toàn phụ thuộc vào mỹ phẩm. Phụ nữ Hàn vẫn lưu truyền và áp dụng những phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Trên kênh TikTok của cô nàng Hàn Quốc Summer Park, mặt nạ gạo cũng được nhắc đến như một bí quyết làm đẹp quen thuộc được mẹ cô duy trì suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ, mẹ của Summer Park hiện đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn giữ thói quen đắp mặt nạ từ gạo đã nấu chín. Bà sử dụng phương pháp này để hỗ trợ cải thiện tình trạng da sần sùi, thô ráp, đồng thời nuôi dưỡng làn da mềm mại, sáng mịn và đều màu hơn theo thời gian.

Cận cảnh làn da tuổi ngoài 60 của mẹ Summer Park. (Nguồn: @itssummerglow).



* Cách thực hiện:

- Lấy một nắm gạo, vo sạch rồi cho vào nồi, cho nước vào nấu lên thành cháo.

- Nếu muốn nhanh gọn hơn có thể lấy luôn cơm nguội để say, hoặc bột gạo trộn cùng 1 ít nước tạo thành hỗn hợp đặc sệt.

- Sau đó cho cháo trắng ấy vào máy xay sinh tố.

- Có thể thêm một vài giọt mật ong (không có cũng được).

- Xay nhuyễn để ra hỗn hợp đặc quánh màu trắng.

- Cho hỗ hợp vào tủ lạnh cho mát rồi đắp lên da sẽ giúp se khít lỗ chân lông, cải thiện độ săn chắc cho da.

- Đắp mặt nạ gạo lên da khoảng 10 - 15 phút thì rửa mặt.

Công dụng của mặt nạ gạo với làn da

Không chỉ mẹ của Summer Park, rất nhiều cô gái Hàn Quốc cũng duy trì thói quen làm mặt nạ gạo tại nhà và đắp đều đặn mỗi tuần như một bước chăm sóc da tự nhiên. Nhiều người xem đây là một bí quyết làm đẹp tiết kiệm nhưng mang lại cảm giác da mềm mượt, ẩm mịn và sáng khỏe hơn sau một thời gian sử dụng đều đặn.

Cô nàng Krystal Lee cũng học từ mẹ của mình cách đắp mặt nạ bằng gạo xay nhuyễn. thậm chí cô còn tận dụng nước vo gạo lần 2 để làm toner dưỡng ẩm cho làn da. (Nguồn: @krystallee2222).

Dưỡng trắng, trị nám, giúp da trắng mịn hồng hào hơn

Gạo chứa các vitamin nhóm B, vitamin E cùng nhiều khoáng chất giúp nuôi dưỡng da mềm mại, cải thiện tình trạng da khô ráp và xỉn màu. Khi được nấu chín và nghiền mịn, kết cấu của gạo còn tạo thành một lớp mặt nạ dịu nhẹ, giúp làm dịu làn da đang chịu tác động từ môi trường, đồng thời hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên cho da.

Bên cạnh đó, mặt nạ gạo còn có tác dụng hỗ trợ làm đều màu da, giảm sự xuất hiện của đốm nâu, tàn nhang và mang lại vẻ ngoài tươi tắn hơn khi sử dụng đều đặn.

Lớp tinh bột trong gạo giúp da có cảm giác mịn màng, căng mướt sau khi đắp, đồng thời hỗ trợ hấp thụ bớt dầu thừa trên bề mặt da.

Kiềm dầu nhờn, trị mụn, hỗ trợ làm dịu da

Mặt nạ gạo có hỗ trợ trị mụn và cải thiện tình trạng da mụn rất hiệu quả nhờ khả năng kiểm soát dầu nhờn và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Bột cám gạo giúp hấp thụ bã nhờn dư thừa trên da, giữ cho lỗ chân lông thông thoáng, từ đó ngăn ngừa sự hình thành mụn mới.

Trong quá trình trị mụn, cô nàng Grace May cũng đắp mặt nạ từ gạo để hỗ trợ làm sạch dầu thừa, làm dịu da mụn. Đương nhiên cô cũng kết hợp với thực đơn ăn uống khoa học và các sản phẩm kháng viêm để hỗ trợ làm dịu da. Kết quả làn da của Grace May được cải thiện đáng kể. (Nguồn: @gracemayofficial).

Nhờ đặc tính lành tính, đây được xem là phương pháp chăm sóc da tự nhiên phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là những người muốn nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm.

Lưu ý, mặt nạ gạo thường ở mức độ hỗ trợ và cần kết hợp với chống nắng, chế độ chăm sóc da phù hợp để đạt hiệu quả. Mặt nạ gạo không thể thay thế các phương pháp điều trị nám chuyên sâu nếu tình trạng nám nặng hoặc kéo dài.



