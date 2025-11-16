Trẻ ho kéo dài và thở khó nhọc – hãy cảnh giác với căn bệnh này

Gần đây, thời tiết trở lạnh và chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm tăng cao khiến số lượng trẻ nhỏ đến bệnh viện vì triệu chứng ho ngày một nhiều.

Với người lớn hoặc trẻ lớn, ho thường chỉ là biểu hiện cảm lạnh và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, đối với trẻ dưới 2 tuổi, nếu ho kèm sốt, ho ngày càng nặng, thở gấp hoặc phát ra tiếng thở rít (khò khè) thì cần cảnh giác với viêm tiểu phế quản cấp.

Viêm tiểu phế quản cấp là bệnh nhiễm trùng xảy ra tại “tiểu phế quản” – nhánh nhỏ nhất của hệ thống phế quản, thường do virus gây ra. Các tác nhân phổ biến bao gồm: adenovirus, virus cúm, parainfluenza, human metapneumovirus và vi khuẩn mycoplasma gây viêm phổi.

Bệnh có thể xảy ra quanh năm nhưng xuất hiện nhiều nhất vào mùa đông. Khi thời tiết lạnh, virus RSV và virus cúm bùng phát, kéo theo sự gia tăng mạnh các ca viêm tiểu phế quản. Vì vậy, các gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt chú ý.

Những nhóm trẻ có nguy cơ cao hơn gồm:

- Trẻ dưới 100 ngày tuổi, hệ hô hấp còn non nớt

- Trẻ có dị tật bẩm sinh đường thở

- Trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch

- Trẻ bị bệnh phổi mạn tính như loạn sản phế quản – phổi

Ở giai đoạn đầu, viêm tiểu phế quản thường giống cảm lạnh: ho, sổ mũi. Sau đó, ho nặng dần và nhịp thở nhanh hơn.

Khi bác sĩ thăm khám, trẻ bị viêm tiểu phế quản có thể xuất hiện tiếng ran ướt giống viêm phổi kèm tiếng khò khè giống hen suyễn. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng thở, tím tái hoặc khó thở đến mức lõm ngực.

Viêm tiểu phế quản cấp có thể phòng ngừa chủ yếu bằng rửa tay, tiêm vắc xin, không hút thuốc và tránh khói thuốc. Rửa tay đúng cách để tránh lây nhiễm virus và tiêm phòng cúm đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Nguồn: Naver