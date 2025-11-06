Nếu thời điểm đó có vaccine phòng RSV, tôi sẵn sàng chi cả chục triệu để tiêm cho con

Tôi là mẹ của một bé trai từng mắc RSV (virus hợp bào hô hấp) khi con mới 8 tháng tuổi. Trước đó, tôi gần như chưa từng nghe đến loại virus này. Mọi thứ bắt đầu chỉ bằng những dấu hiệu rất quen thuộc – ho, sổ mũi, sốt nhẹ. Tôi nghĩ con chỉ cảm lạnh. Nhưng chỉ sau vài ngày, con bắt đầu thở rít, bỏ bú, môi tím tái và phải nhập viện cấp cứu.

RSV – căn bệnh “không hề nhẹ” như nhiều người nghĩ

Kết quả xét nghiệm cho thấy con bị viêm tiểu phế quản do RSV. Các bác sĩ nói RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh hô hấp nặng ở trẻ dưới 2 tuổi. Virus này lây qua đường hô hấp, dễ bùng phát theo mùa và đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, trẻ sinh non hoặc có hệ miễn dịch yếu.

Thời gian nằm viện gần hai tuần, con phải tiêm truyền kháng sinh, khí dung liên tục. Dù đã qua giai đoạn nặng, hệ hô hấp của con yếu đi rõ rệt. Sau đợt RSV đầu tiên, con liên tục tái phát viêm phế quản và các bệnh về đường hô hấp suốt một năm ròng. Chỉ cần thay đổi thời tiết, con lại ho khò khè, phải dùng kháng sinh hoặc khí dung kéo dài.

Chỉ tính riêng chi phí nằm viện này đã không dưới 20 triệu.

2. Hậu RSV – chuỗi ngày dài không dứt

Theo các bác sĩ Nhi khoa, RSV có thể để lại di chứng lâu dài: trẻ dễ mắc lại các bệnh đường hô hấp, thậm chí phát triển thành hen phế quản hoặc rối loạn chức năng phổi. Điều đó đúng với trường hợp của con tôi.

Hầu như tháng nào con cũng phải đi khám, dùng thuốc, nghỉ học, khiến sức đề kháng giảm, giấc ngủ bị ảnh hưởng, ăn uống kém. Không chỉ con mệt, mà cả gia đình cũng rơi vào vòng luẩn quẩn: hết lo điều trị lại lo phòng tái phát.

Vào đúng sinh nhật khi con tròn 1 tuổi, con phải nhập viện vì sốt cao do viêm phế quản và viêm tai giữa.

Đỉnh điểm là có tháng con bị viêm phế quản đến 3 lần! Và mỗi lần đều dính nguyên 1 combo Viêm mũi họng - Viêm tai giữa - Viêm phế quản.

Chuỗi ngày tháng kinh hoàng này kéo dài từ lúc con 8 tháng đến tận khi con 2 tuổi.

Trung bình mỗi lần đi viện khám và mua thuốc cũng ngót nghét 2 triệu. Cứ cộng dồn vào thì chi phí đấy cũng không phải con số nhỏ.

3. Giá trị của việc chủ động phòng bệnh

Khi nghe tin đã có vaccine phòng RSV, tôi hiểu rằng nếu thời điểm đó có sẵn, tôi chắc chắn sẽ tiêm cho con – dù phải chi cả chục triệu.

Chỉ nói về chi phí khi con nhiễm RSV, chi phí chữa bệnh, thuốc thang, viện phí, bồi dưỡng... đã tốn rất nhiều tiền rồi.

Còn không nhắc đến chuyện chi phí thì khi con bị bệnh thật sự rất xót xa, người bé có chút xíu mà cứ liên tục tiêm thuốc, uống thuốc vào người. Làm gì có người mẹ nào không xót chứ!

Một mũi tiêm không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, mà còn ngăn chặn được chuỗi hệ lụy sức khỏe kéo dài. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), RSV là nguyên nhân khiến hơn 3 triệu trẻ nhập viện mỗi năm trên toàn cầu, và hiện đã có biện pháp phòng ngừa bằng kháng thể đơn dòng và vaccine cho nhóm nguy cơ cao.

4. Thông điệp gửi đến các bậc cha mẹ

Không có gì bảo vệ con tuyệt đối khỏi virus, nhưng chủ động phòng bệnh luôn là lựa chọn thông minh nhất.

– Giữ vệ sinh đường hô hấp, rửa tay thường xuyên, hạn chế cho trẻ đến nơi đông người mùa dịch.

– Bổ sung dinh dưỡng, giấc ngủ, và đặc biệt là cập nhật đầy đủ các mũi tiêm phòng theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

– Khi trẻ có biểu hiện thở nhanh, rút lõm ngực, bú kém, tím môi – cần đưa đi khám ngay, tránh để bệnh tiến triển nặng.

RSV không phải căn bệnh hiếm gặp, nhưng hậu quả mà nó để lại là có thật. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ chọn chủ động bảo vệ con ngay từ đầu, thay vì để con phải đi qua những tháng ngày điều trị đầy khó khăn.

Một mũi tiêm – đôi khi chính là lá chắn giúp con khỏe mạnh và giúp cha mẹ an tâm hơn trên hành trình nuôi dưỡng.