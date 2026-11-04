Thúy Diễm - Lương Thế Thành làm đầy tháng cho con gái út: Hé lộ "tác giả" của mâm cúng tone hồng pastel ấm cúng nhưng vẫn nổi bật

Mâm cúng hồng trắng trong ngày Rosie ra mắt họ hàng

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm và Lương Thế Thành chia sẻ loạt ảnh mừng con gái út tròn một tháng tuổi. Bé tên thật là Linh Đan, ở nhà được gọi là Rosie. Trong ngày đặc biệt này, hai vợ chồng đưa con về quê nội ở Cai Lậy để làm lễ đầy tháng và ra mắt họ hàng.

Nổi bật trong loạt ảnh là mâm cúng được bày biện tươm tất với hai màu hồng và trắng. Thúy Diễm kể bố mẹ chồng đã chuẩn bị lễ vật để thắp hương tổ tiên. Họ hàng và bà con lối xóm cũng sang chung vui, cùng phụ chuẩn bị các món ăn. Cô bé mới tròn tháng đã nhận được nhiều quà và lời chúc từ người thân.

Mâm cúng đầy tháng của bé Rosie được bày biện với hai màu hồng và trắng

Thúy Diễm rạng rỡ khi cùng chồng chụp ảnh bên con gái. Trong một khung hình khác, anh hai cũng có mặt bên em, cùng bố mẹ, ông bà nội và bà ngoại. Khi đăng ảnh, nữ diễn viên gửi gắm lời chúc giản dị dành cho con: “Chúc con một đời an yên, một đời hạnh phúc”.

Từ khi Thúy Diễm còn mang thai, mẹ cô đã mong đến ngày được bế cháu ngoại. Sau khi Rosie chào đời, bà thu xếp công việc ở Italy để về Việt Nam. Thúy Diễm cho biết mẹ dự định ở lại khoảng sáu tháng, đợi con gái hồi phục và cháu cứng cáp hơn. Trong thời gian ở cữ, nữ diễn viên có mẹ ruột ở bên, cùng chồng và bố mẹ chồng đỡ đần việc chăm sóc hai mẹ con.

Sáng 10/10, khi báo tin gia đình đón thêm thành viên, Lương Thế Thành gọi con gái là “bông hoa hồng nhỏ xinh mà ba mẹ đã mong chờ thật lâu”. Đến ngày đầy tháng, Rosie có thêm một bức ảnh để sau này nhìn lại, thấy cả ông bà nội, bà ngoại, bố mẹ và anh hai đều có mặt trong buổi lễ đầu đời của mình.

Mâm cúng bếp MBO - Tác giả của những mâm cúng đầy tháng siêu hot gần đây

Người đứng sau nhiều mâm cúng đẹp mắt của Bếp MBO là Thùy Dung. Chị bén duyên với công việc này từ một chuyện rất đời thường. Năm 2022, khi chuẩn bị lễ đầy tháng cho con trai đầu lòng, chị tìm mãi vẫn chưa thấy mâm cúng nào vừa đủ lễ, vừa đẹp như hình dung để chụp lại làm kỷ niệm cho con. Thế là chị tự tìm hiểu từng món cần có trên mâm, cách chọn lễ vật và cách bày biện. Từ lần lo đầy tháng cho con, chị mở Bếp MBO, làm mâm cúng cho những gia đình cũng muốn có một buổi lễ trang trọng và một bộ ảnh đẹp để sau này nhìn lại.

Năm 2022, khi chuẩn bị lễ đầy tháng cho con trai đầu lòng, Thùy Dung đi tìm một mâm cúng vừa đủ lễ, vừa đẹp mắt để cả nhà chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Chị đã tìm hiểu qua nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy cách bày biện nào đúng với hình dung của mình. Từ chuyện lo một mâm lễ cho con, chị bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về phong tục đầy tháng và cách chọn, sắp xếp từng món lễ vật. Đó cũng là khởi đầu của Bếp MBO.

Khi làm mâm cúng cho những gia đình khác, Thùy Dung và đội ngũ chọn lễ vật theo từng dịp rồi mới tính đến cách bày. Một mâm lễ gia tiên và một mâm cúng đầy tháng có những yêu cầu riêng. Với mâm lễ cho em bé, điều chị từng mong ở ngày đầy tháng của con mình cũng trở thành điều chị để tâm khi làm cho khách: lúc thắp hương, mâm lễ nhìn trang nghiêm, còn khi cả nhà đứng cạnh chụp ảnh, từng món được bày gọn gàng, đẹp mắt.

Ít ai biết ngoài công việc ở Bếp MBO, Thùy Dung còn điều hành một vựa sầu riêng xuất khẩu. Với chị, việc làm mâm cúng bắt đầu từ niềm yêu thích riêng. Qua công việc ấy, chị cũng gặp những người đặt mâm lễ vì một lý do khác hẳn mình năm xưa. Có người Việt sống xa quê, đến dịp quan trọng của gia đình không thu xếp về được, bèn nhờ bếp chuẩn bị một mâm lễ gửi về nhà. Có ông bà, cha mẹ đặt mâm cúng để gửi tặng con cháu. Từ một người mẹ đi tìm mâm cúng cho con trai, Thùy Dung giờ là người giúp nhiều gia đình sửa soạn lễ vật cho những ngày họ muốn có mặt bên nhau.

Mâm cúng đầy tháng thường có những gì?

Trong phong tục của nhiều gia đình Việt, lễ đầy tháng là dịp tạ ơn các bà Mụ, Đức Ông và cầu mong em bé lớn lên khỏe mạnh, bình an. Xôi, chè, hoa tươi, trái cây, trầu cau và nước là những lễ vật thường gặp. Tùy nếp nhà, mâm lễ có thể có thêm cháo, bánh hoặc món mặn. Có gia đình bày riêng mâm cúng các bà Mụ và mâm cúng Đức Ông, có nhà chuẩn bị một mâm gọn rồi mời ông bà, người thân đến dùng bữa.

Nếu lần đầu làm lễ cho con, bố mẹ có thể hỏi ông bà về cách bày mâm và lời khấn gia đình vẫn dùng. Lời khấn thường nhắc đến tên em bé, ngày làm lễ và những điều người lớn mong cho con. Với nhà Thúy Diễm, dịp Rosie tròn tháng cũng là ngày cả nhà hẹn nhau về quê nội, cùng sửa soạn một mâm lễ và ngồi lại ăn với nhau một bữa cơm mừng em bé.