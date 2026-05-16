Linda Ngô chuẩn rich mom khi sinh con: Chi mạnh tay cho phòng sinh "tổng thống", sắm liền tay ghế ô tô trị giá hơn 10 triệu cho con

Sau thời gian mong chờ, Linda Ngô và ông xã Phong Đạt đã chính thức đón con trai đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Từ khi thông báo tin vui đến lúc em bé chào đời, cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Được biết, ngay từ thời điểm chuẩn bị sinh con, Linda Ngô đã lựa chọn những dịchvụ y tế cao cấp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho mẹ và bé. Cô gây chú ý khi đầu tư phòng sinh hạng sang, được ví như phòng sinh "tổng thống", có chi phí lên đến hơn 60 triệu.

Không chỉ dừng lại ở không gian nghỉ dưỡng tiện nghi, riêng tư và đầy đủ dịch vụ chăm sóc, Linda Ngô còn chi thêm vài trăm triệu đồng cho dịch vụ lưu trữ tế bào gốc dành riêng cho con trai đầu lòng. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của vợ chồng cô trước khi chính thức bước vào hành trình làm cha mẹ.

Ngay khi vừa chào đời, con trai nhà Linda Ngô và Phong Đạt đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Cậu bé được nhận xét có vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu, vừa sinh xong đã ra dáng "cậu cả" trong gia đình. Không ít người hâm mộ dành lời khen cho vẻ bụ bẫm, đáng yêu của nhóc tỳ, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước cách bố mẹ trẻ nâng niu, chăm chút cho con từ những điều nhỏ nhất.

Ngày đưa con trai về nhà cũng được vợ chồng Linda Ngô chuẩn bị rất chu đáo. Cặp đôi đầu tư ghế ô tô cho em bé có giá hơn chục triệu để đảm bảo an toàn và thoải mái cho con trong hành trình đầu tiên rời bệnh viện về tổ ấm.

Chi tiết này khiến nhiều người xuýt xoa vì sự cẩn thận của cặp bố mẹ trẻ. Với Linda Ngô và Phong Đạt, mọi thứ dành cho con đều được cân nhắc kỹ lưỡng, từ nơi sinh, dịch vụ chăm sóc cho đến vật dụng đầu đời.

Không lâu sau khi sinh, Linda Ngô cũng thoải mái khoe cận mặt con trai trên mạng xã hội. Khoảnh khắc em bé xuất hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân tình. Nhiều người nhận xét con trai Linda Ngô có gương mặt rất giống bố Phong Đạt, từ đường nét khuôn mặt đến biểu cảm đáng yêu. Sự giống nhau này khiến cộng đồng mạng thích thú, liên tục để lại bình luận chúc mừng gia đình nhỏ và khen ngợi nhóc tỳ thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ.

Từ khi lên chức, Linda Ngô và Phong Đạt cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai. Giống như nhiều ông bố bà mẹ bỉm sữa khác, cả hai nhanh chóng gia nhập hội "nghiện ngắm con, nghiện khoe con".

Trên mạng xã hội, những hình ảnh chăm con, bế con, ngắm con ngủ hay cùng nhau học cách làm bố mẹ của cặp đôi đều nhận được sự yêu mến. Dù vẫn còn nhiều bỡ ngỡ trong lần đầu chăm sóc em bé sơ sinh, Linda Ngô và Phong Đạt luôn khiến người xem cảm nhận được tình yêu thương ngập tràn mà cả hai dành cho con.

Đặc biệt, hình ảnh Linda Ngô trong những ngày đầu làm mẹ khiến nhiều người đồng cảm. Từ một rich kid luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, sang chảnh, cô nay lại có thêm một vai trò mới đầy thiêng liêng.

Những khoảnh khắc bế con, chăm con hay ánh mắt trìu mến khi nhìn con trai nhỏ cho thấy sự thay đổi dịu dàng của Linda Ngô sau khi sinh. Bên cạnh đó, Phong Đạt cũng ghi điểm khi luôn đồng hành cùng vợ, phụ chăm con và tận hưởng từng khoảnh khắc đầu tiên trong hành trình làm cha.