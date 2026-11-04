Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần và những cú ngã nhớ đời: Mới 18 tháng tuổi đã biết rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn sau lần vấp ngã

Vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần thường xuyên cho bé Gạo ra ngoài vui chơi, khám phá thiên nhiên. Thay vì quá bao bọc con, cả hai khuyến khích cô bé tự trải nghiệm, tiếp xúc với cây cỏ, đất trời và làm quen với những điều mới mẻ xung quanh. Chính cách nuôi dạy này đã mang đến không ít khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng yêu của nhóc tỳ.

Mới đây, một tình huống của bé Gạo đã khiến những người theo dõi cô bé được phen cười nghiêng ngả. Chuyện là vào một ngày trời mưa, mẹ Ngô Thanh Vân vẫn quyết định mặc áo mưa cho con gái ra ngoài để cảm nhận sự thay đổi của thời tiết.

Với một em bé 18 tháng tuổi đang trong giai đoạn tò mò, thích khám phá mọi thứ, những vũng nước đọng sau mưa đương nhiên trở thành thứ vô cùng hấp dẫn.

Trong lúc tung tăng khám phá, bé Gạo bất ngờ chú ý đến một vũng nước dưới đất. Cô bé cúi người, ngó xuống để quan sát cho thật kỹ. Thế nhưng, vì còn nhỏ và chưa giữ được thăng bằng tốt, Gạo bất ngờ ngã nhào xuống đất. Chỉ trong tích tắc, gương mặt xinh xắn của nhóc tỳ đã lấm lem bùn đất, trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười.

Đáng nói, cú ngã còn khiến bé Gạo bị trầy một vệt trên mặt. Nhìn con gái trong bộ dạng lấm lem, ba Huy và mẹ Vân vừa xót con, vừa không nhịn được cười trước tình huống bất ngờ. Những người yêu mến cô bé cũng khó lòng giữ được vẻ nghiêm túc khi chứng kiến màn khám phá thiên nhiên có phần hơi quá đà này.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người chú ý hơn cả lại là phản ứng của Gạo sau cú ngã. Dường như cô bé đã tự rút ra được một bài học cho mình. Cô bé không hề sợ, không hề đòi bố mẹ đi chỗ khác hay vào xe ngồi, mà sau khi được ba mẹ rửa mặt, thay đồ, bé Gạo vẫn tiếp tục hành trình khám phá của mình. Có điều cô bé bắt đầu biết cẩn thân hơn chút.

Nếu như trước đó Gạo vô tư tiến đến những vũng nước để khám phá thì sau lần bị ngã, cứ nhìn thấy vũng nước trên đường là nhóc tỳ lại chủ động giơ tay, ra hiệu muốn ba Huy dắt mình đi qua. Hành động nhỏ xíu nhưng vô cùng đáng yêu ấy khiến người xem vừa buồn cười vừa bất ngờ trước khả năng ghi nhớ và học hỏi của cô bé.

Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng từng chia sẻ về cách hai vợ chồng dạy con tự lập từ những điều nhỏ nhất, đặc biệt là cách ứng xử khi bé bị ngã. Thay vì lập tức chạy đến bế con dậy, cả hai thường động viên Gạo tự đứng lên nếu tình huống an toàn, để cô bé dần học cách điều chỉnh bản thân.

Mẹ bỉm từng tâm sự: "Hôm trước em té. Thay vì đỡ con dậy, ba mẹ khuyến khích con tự đứng dậy. Và con đã làm được điều đó. Con cảm ơn ba ạ một phát mặc dù đang đau. Từng động tác nhỏ, nhưng rèn con từ nhỏ, chắc vậy mà ẻm lì. Nên các mẹ nhớ đón xem cú ngã đầu đời của em Gạo và lý do làm sao em bị trầy ở mũi nhé".

Qua chia sẻ này, có thể thấy vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần khá chú trọng việc giúp con hình thành tính tự lập ngay từ nhỏ. Với cả hai, những lần vấp ngã trong quá trình khám phá thế giới cũng có thể trở thành cơ hội để con học hỏi, miễn là ba mẹ luôn ở bên quan sát và đảm bảo an toàn cho con.

Còn với bé Gạo, dù phải nhận về một vết trầy trên mặt và bộ dạng lấm lem bùn đất, cô bé cũng đã có thêm một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình lớn khôn. Đặc biệt, việc chủ động tìm tay ba mỗi khi gặp vũng nước cho thấy nhóc tỳ đã biết cẩn thận hơn sau lần vấp ngã.

Trước đó, bé Gạo cũng từng khiến ba mẹ bất ngờ bởi khả năng ghi nhớ và rút kinh nghiệm sau mỗi lần vấp ngã. Điển hình như lần cô bé bị ngã khi bước xuống bậc trong xe, sau khi được mẹ Ngô Thanh Vân hướng dẫn cách di chuyển an toàn hơn, Gạo đã nhanh chóng ghi nhớ.

Kể từ đó, mỗi khi gặp bậc xuống tương tự, nhóc tỳ đều chủ động ngồi xuống rồi từ từ đưa chân bước xuống, thay vì vô tư bước thẳng như trước để tránh bị ngã thêm lần nữa.

Có lẽ chính những khoảnh khắc đời thường, tự nhiên và đôi khi có chút vụng về như thế này đã khiến hành trình khôn lớn của bé Gạo trở nên thú vị trong mắt những người yêu mến gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Không cần tạo dáng hay có những biểu cảm cầu kỳ, chỉ một cú ngã lấm lem cùng hành động giơ tay nhờ ba giúp đỡ cũng đủ khiến cô bé chiếm trọn sự chú ý.