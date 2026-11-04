Đưa con đi chơi Tả Van 2 lần/năm, lần đầu ngắm lúa xanh, lần sau trở lại giữa mùa vàng: Mỗi chuyến xê dịch đều có câu chuyện rất riêng

Gia đình tôi có thói quen dành những kỳ nghỉ ngắn để đưa các con đi khám phá những vùng đất mới. Chúng tôi không quá đặt nặng việc phải check-in thật nhiều điểm mà ưu tiên những trải nghiệm để các con được nhìn thấy, chạm vào và tự mình khám phá cuộc sống bên ngoài thành phố.

Tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình sẽ quay lại Tả Van nhanh đến thế. Cuối tháng 7 năm nay, vợ chồng tôi cùng hai con đã có một chuyến đi riêng trọn vẹn đến đây. Nhưng rồi khi mùa thu gõ cửa, nghe tin lúa chín, chúng tôi lại rủ thêm nhóm gia đình bạn thân cùng thu xếp hành lý lên đường.

Lần thứ nhất là chuyến đi ấm cúng của riêng gia đình nhỏ. Lần thứ hai là hành trình rộn rã niềm vui bên bạn bè. Chúng tôi muốn thử một điều rất đơn giản: Tả Van mùa lúa chín khi đi đông người có gì khác so với Tả Van mùa lúa xanh chỉ có gia đình mình?

Tả Van khi còn là mùa lúa xanh mơn mởn, vô cùng dịu mát cho đôi mắt và tâm hồn

Tả Van - điểm dừng chân bình yên giữa thung lũng Mường Hoa

Tả Van là một xã nhỏ nằm trong thung lũng Mường Hoa, cách trung tâm thị xã Sa Pa khoảng 8–12 km về phía Đông Nam. Nơi đây từ lâu đã nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, là nơi sinh sống tập trung của cộng đồng các dân tộc H'Mông, Giáy và Dao Đỏ.

Không mang sự sôi động, sầm uất hay bê tông hóa như trung tâm Sa Pa, Tả Van giữ chân du khách bằng những triền ruộng bậc thang uốn lượn nối tiếp nhau đến tận chân mây, dòng suối Mường Hoa róc rách chảy qua bản và những ngôi nhà gỗ truyền thống nằm yên bình giữa sương giăng. Tùy từng thời điểm trong năm, Tả Van lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác biệt: mùa nước đổ tràn đầy sức sống (tháng 5–6), mùa lúa xanh tươi mát (tháng 7–8) hay mùa lúa chín vàng rực rỡ thu hút du khách ghé thăm (tháng 9–10).

Những góc nhỏ xinh xắn, bình yên tại Tả Van khiến tâm hồn người lữ khách lắng lại

Chuyến đi đầu tiên của gia đình nhỏ giữa thung lũng lúa xanh

Chuyến đi đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 7. Chỉ có vợ chồng tôi và hai con nhỏ trên chiếc xe gia đình vượt hơn 300 km từ Hà Nội lên Tả Van.

Đó là thời điểm thung lũng Mường Hoa phủ một màu xanh mướt. Những thửa ruộng bậc thang chưa chuyển sang sắc vàng đặc trưng của mùa thu nhưng lại mang đến cảm giác rất khác: non tơ, mát mắt và tràn đầy sức sống.





Vì chỉ đi riêng 4 người, lịch trình hoàn toàn linh hoạt theo nhịp sinh hoạt của các con. Tả Van khi ấy không chỉ là điểm đến để ngắm cảnh mà còn là "lớp học ngoại khóa" riêng của gia đình. Bố mẹ thong dong cùng con tìm hiểu văn hóa bản địa, cho các bé tự tay trải nghiệm những công đoạn làm vải, vẽ sáp ong, nhuộm chàm và trò chuyện cùng người dân vùng cao.

Tôi thích không gian riêng tư ấy. Sau chuyến đi, hai đứa trẻ không chỉ có thêm ký ức đẹp bên bố mẹ mà còn nhớ như in cảm giác tự tay làm ra một món đồ hay màu chàm dính trên từng ngón tay nhỏ.

Tả Van lần đầu để lại trong tôi ấn tượng về một thung lũng xanh, yên bình và gắn kết gia đình. Khi trở về Hà Nội, tôi nghĩ có lẽ phải lâu lắm mới quay lại. Nhưng tôi đã nhầm.

Chuyến đi thứ hai: trở lại mùa lúa chín cùng nhóm bạn thân

Khoảng hai tháng sau, khi thời tiết miền Bắc chuyển thu và những thửa ruộng bậc thang bắt đầu đổ màu vàng rực, chồng tôi khoe ảnh Tả Van cho nhóm bạn thân. Mọi người hứng thú ngay lập tức, thế là chuyến đi thứ hai nhanh chóng được chốt kèo.

11h sáng cuối tuần, đoàn chúng tôi gồm 3 gia đình với đông đủ người lớn lẫn trẻ nhỏ cùng xuất phát từ Hà Nội đi theo Tỉnh lộ 152. Khoảng 16h30, cả đoàn nhận phòng tại Mường Hoa Riverside.

Nếu chuyến đi đầu tiên là hành trình tĩnh lặng của gia đình nhỏ, thì lần này không khí náo nhiệt hơn hẳn. Chúng tôi gần như không lên lịch trình tham quan dày đặc vì tụi trẻ thích chơi cùng nhau, còn người lớn thì muốn có thời gian hàn huyên.

Ngày đầu tiên, Tả Van đón cả đoàn bằng một cơn mưa lớn và cái lạnh se se. Mọi người quây quần bên nồi lẩu cá tầm nghi ngút khói, tiếng trẻ con nô đùa hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả của người lớn. Sự ấm cúng của nhóm bạn làm tan biến cái lạnh của đêm mưa vùng cao.

Sáng hôm sau, thời tiết ủng hộ hoàn toàn. Trời hửng nắng vàng rực rỡ. Những thửa ruộng bậc thang mà hai tháng trước gia đình tôi từng nhìn thấy trong sắc xanh ngắt giờ đã chuyển sang màu vàng óng ả. Dưới ánh nắng thu, cả thung lũng Mường Hoa như bừng sáng.

Cả đoàn dành trọn buổi trưa ngồi uống cà phê và ăn uống tại Sa Mộc Cafe. Mấy đứa trẻ tự chạy nhảy, rủ nhau chơi đùa với lũ chó mèo ở quán, còn nhóm bố mẹ thì thoải mái trò chuyện, chụp ảnh kỷ niệm.

Cùng một thung lũng, cùng những con đường và nếp nhà ấy, nhưng sắc vàng rực rỡ của mùa thu kết hợp với không khí đông vui của nhóm bạn đã mang lại một năng lượng hoàn toàn mới.

Sống chậm ở Tả Van

Buổi chiều, chúng tôi kéo nhau ghé Sailing Cafe để ngắm hoàng hôn. Nắng bắt đầu dịu xuống, những thửa ruộng trước mặt chuyển sang màu vàng đậm. Ánh sáng cuối ngày phủ lên thung lũng Mường Hoa, trong khi những dãy núi phía xa dần chìm vào bóng tối.

Chúng tôi ngắm hoàng hôn và khói lam chiều ở Sailing Cafe

Nếu chuyến đi đầu tiên là dịp để hai vợ chồng tập trung kết nối và dạy con trải nghiệm, thì chuyến đi thứ hai này lại giống như một kỳ xả hơi đúng nghĩa cho cả hội bạn. Người lớn được thong dong uống cà phê, ngắm lúa, hít thở không khí vùng cao mà không phải lo lắng nhiều vì các con đã có bạn đồng lứa chơi cùng. Tối đó, cả đoàn lại cùng nhau xì xụp bên nồi lẩu gà nóng hổi tại homestay.

Bữa trưa dưới nắng thu rất ngọt và chú mèo đáng yêu tại một quán cafe ở Tả Van

Sáng cuối cùng trước khi xuống núi, chúng tôi đưa đám trẻ ghé Utopia - quán cà phê nằm sát suối Mường Hoa. Không gian ở đây mở ra sát dòng suối chảy rì rào, cây xanh bao quanh mang cảm giác như một góc nhỏ châu Âu giữa lòng thung lũng.

Trên đường về Hà Nội, cả đoàn tạt vào Phố Lu ăn trưa tại một quán cơm xe tải bình dân. Bữa ăn ấm cúng, ngon miệng và đầy đặn cho tất cả mọi người trở thành cái kết đẹp cho chuyến đi.

Hai lần đến, hai Tả Van với những cảm xúc hoàn toàn khác biệt

Sau hai chuyến đi trong cùng một năm, tôi nhận ra Tả Van không phải kiểu điểm đến chỉ ghé qua một lần cho biết.

Tả Van mùa lúa xanh là màn không gian xanh mát, yên tĩnh, thích hợp để bố mẹ chậm rãi đồng hành cùng con trong các hoạt động trải nghiệm văn hóa và gắn kết tình cảm gia đình.

Tả Van mùa lúa chín là cảnh đẹp rực rỡ sắc vàng dưới nắng thu, không khí nhộn nhịp, lý tưởng cho những chuyến xả hơi theo nhóm lớn, nơi trẻ con có bạn chơi chung và người lớn có thời gian tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tôi từng nghĩ một điểm đến chỉ hấp dẫn khi có thật nhiều trò giải trí mới lạ. Sau hai lần đến Tả Van, tôi lại nghĩ khác. Có những nơi hấp dẫn bởi chính sự biến chuyển hiện diện qua từng mùa và cách chúng ta lựa chọn người đồng hành.

Một năm, hai lần đến Tả Van - một lần đi riêng cùng gia đình nhỏ ngắm lúa xanh, một lần rủ hội bạn thân quay lại ngắm mùa vàng. Và nếu năm sau có dịp, tôi nghĩ mình vẫn sẽ trở lại, có thể là cùng những người bạn mới, hoặc trong một mùa hoàn toàn khác của thung lũng này.

Còn bạn, nếu chọn ghé Tả Van, bạn muốn một chuyến đi riêng tư cùng gia đình giữa mùa lúa xanh hay một kỳ nghỉ rộn rã cùng bạn bè giữa mùa lúa chín?