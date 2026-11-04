Vừa đi ngoài đường về đã bế con, đang sổ mũi vẫn ôm ấp bé: Những thói quen dễ làm lây RSV cho trẻ

Ở Việt Nam, RSV có thể lưu hành quanh năm. Tại Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội ghi nhận số ca thường tập trung vào những đợt giao mùa, khoảng tháng 3-4 hoặc tháng 9-11. Đây là một trong những virus thường gặp gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới 2 tuổi.

Người lớn chỉ ho nhẹ, sổ mũi vẫn có thể lây cho bé

RSV lây qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, qua tiếp xúc gần hoặc khi tay chạm vào đồ vật có dính virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng. Người lớn và trẻ lớn khi nhiễm RSV có thể chỉ ho nhẹ, nghẹt mũi hoặc sổ mũi. Vì triệu chứng giống cảm lạnh, người trong nhà dễ chủ quan khi bế, hôn hoặc chơi sát mặt bé.

Trẻ dưới 2 tuổi, nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần được theo dõi kỹ hơn khi có triệu chứng hô hấp. Trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch cũng có nguy cơ bệnh nặng cao hơn.

Trẻ ho, sổ mũi, khi nào cần đưa đi khám?

Khi con ho hoặc nghẹt mũi, ngoài việc đo nhiệt độ, bố mẹ nên để ý xem bé có bú ít hơn rõ rệt, phải ngừng bú nhiều lần để thở hoặc thở nhanh hơn bình thường hay không.

Nếu trẻ bú kém, bỏ bú, thở nhanh, khó thở hoặc thở rút lõm lồng ngực (vùng dưới xương sườn lõm vào khi hít vào), cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

Trẻ tím môi, có cơn ngừng thở hoặc li bì, khó đánh thức cần được cấp cứu ngay.

Gia đình có thể làm gì để giảm nguy cơ lây RSV?

1. Rửa tay trước khi bế hoặc cho bé bú. Người lớn nên rửa tay bằng xà phòng sau khi đi ngoài về, sau khi ho, hắt hơi hoặc lau mũi. Đồ chơi và những bề mặt trẻ hay chạm vào cũng cần được vệ sinh thường xuyên

2. Hạn chế tiếp xúc gần khi đang ho, sổ mũi. Người thân có triệu chứng nên tránh hôn bé hoặc ghé sát mặt bé. Nếu vẫn phải trực tiếp chăm con, hãy đeo khẩu trang và rửa tay trước khi chạm vào trẻ.

3. Giữ nhà cửa thông thoáng. Với trẻ còn ít tháng tuổi, gia đình nên hạn chế đưa bé đến những nơi đông người, kín và kém thông gió.

Có thể dự phòng RSV cho trẻ từ trước khi sinh

Để giảm nguy cơ trẻ mắc bệnh nặng do RSV trong những tháng đầu đời, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo hai lựa chọn dự phòng. Một là tiêm vắc xin RSV cho mẹ vào giai đoạn cuối thai kỳ để kháng thể truyền sang con qua nhau thai. Hai là tiêm kháng thể đơn dòng tác dụng kéo dài cho trẻ sau sinh. Gia đình có thể trao đổi với bác sĩ sản khoa hoặc nhi khoa về lựa chọn phù hợp với tuổi thai, tuổi của bé và tình trạng sức khỏe của mẹ và con.