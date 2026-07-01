Ngay từ khi chào đón con trai đầu lòng Maison, Linda Ngô đã khiến nhiều người chú ý khi không ngần ngại đầu tư những dịch vụ và vật dụng cao cấp dành cho em bé. Từ phòng sinh hạng sang, các dịch vụ y tế dài hạn cho đến loạt đồ dùng thiết yếu, nữ TikToker cho thấy quan điểm sẵn sàng lựa chọn những gì tốt nhất cho con ngay từ những ngày đầu đời.

Ngay từ ngày đón em bé chào đời, vợ chồng Linda Ngô lựa chọn gói phòng sinh "tổng thống" tại bệnh viện quốc tế với mức chi phí khoảng 60-70 triệu đồng. Không chỉ vậy, cặp đôi còn quyết định lưu trữ tế bào gốc cho Maison - dịch vụ được xem là khoản đầu tư dài hạn về sức khỏe, có thể tiêu tốn từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng tùy theo gói lưu trữ.

Song song với việc đầu tư cho y tế, rich mom Linda Ngô cũng chuẩn bị kỹ lưỡng hàng loạt vật dụng dành cho em bé. Một trong những món đồ được cô lựa chọn là ghế ngồi ô tô dành cho trẻ sơ sinh có giá hơn 10 triệu đồng. Theo chia sẻ, đây là vật dụng được gia đình ưu tiên nhằm đảm bảo an toàn cho Maison trong mỗi chuyến di chuyển, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ nhỏ ngay từ khi xuất viện.

Gia đình Linda Ngô và Phong Đạt đầu tư hơn chục triệu sắm chiếc ghế ô tô cho bé để đảm bảo an toàn cho con trai.

Không dừng lại ở đó, một món đồ khác cũng cho thấy sự đầu tư của mẹ bỉm 9X chính là chiếc xe đẩy dành cho bé Maison có giá hơn 18 triệu đồng. Sản phẩm được lựa chọn sở hữu ghế nằm công thái học, giúp nâng đỡ cột sống và tạo tư thế nằm thoải mái cho trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị mái che tích hợp công nghệ chống nắng hiện đại, hỗ trợ bảo vệ làn da nhạy cảm của em bé khi ra ngoài.

Đây là dòng xe đẩy thuộc phân khúc cao cấp, hướng đến sự tiện nghi, an toàn và trải nghiệm tối ưu cho cả mẹ và bé.

Có thể thấy, từ những khoản đầu tư cho sức khỏe đến các vật dụng sử dụng hằng ngày, Linda Ngô đều ưu tiên những sản phẩm chất lượng cao. Dù nhiều món đồ có mức giá không hề nhỏ, điểm chung đều hướng đến các tiêu chí về độ an toàn, sự tiện lợi và khả năng đồng hành cùng em bé trong những năm tháng đầu đời.

Trước đó, hình ảnh Linda Ngô được nhiều người nhắc đến như một "rich mom" không chỉ bởi điều kiện kinh tế, mà còn bởi cách chuẩn bị chỉn chu cho hành trình làm mẹ. Bên cạnh việc lựa chọn dịch vụ sinh nở cao cấp, cô còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những khoản đầu tư mang tính lâu dài cho con, từ chăm sóc sức khỏe đến các sản phẩm hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ.

Với loạt lựa chọn này, Linda Ngô tiếp tục trở thành một trong những mẹ bỉm được quan tâm trên mạng xã hội, khi mỗi món đồ xuất hiện cùng Maison đều nhận được sự chú ý từ các bậc phụ huynh yêu thích những sản phẩm cao cấp dành cho mẹ và bé.