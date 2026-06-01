Những chuyến đi đầu đời của trẻ nhỏ luôn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía bố mẹ, đặc biệt là khi di chuyển bằng ô tô. Không chỉ quan tâm đến việc bé ăn gì, ngủ ra sao trên xe, nhiều phụ huynh hiện đại còn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu bằng cách đầu tư ghế ngồi chuyên dụng cho con.

Mới đây, Huy Trần cũng khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ chiếc ghế ô tô mới dành cho bé Gạo có giá trị hơn 10 triệu. Đây là món đồ được hot dad lựa chọn cẩn thận với mong muốn mỗi hành trình của con đều diễn ra an toàn và thoải mái nhất.

Từ trước đến nay, Huy Trần luôn được nhiều người yêu mến gọi là một trong những "hot dad" chịu chi và chăm con cực khéo. Không chỉ dành nhiều thời gian đồng hành cùng con, ông xã của Ngô Thanh Vân còn thường xuyên tìm hiểu, lựa chọn những sản phẩm chất lượng để mang đến cho bé Gạo điều kiện phát triển tốt nhất. Và lần này, chiếc ghế ô tô cao cấp chính là minh chứng mới nhất cho sự cẩn thận, chỉn chu của ông bố bỉm sữa.





Dòng DUALFIX PLUS là dòng ghế ngồi ô tô đạt tiêu chuẩn an toàn R129 (i-Size ECE R129) cao nhất của Châu Âu, mang đến mức độ bảo vệ tối đa cho bé từ sơ sinh đến 4 tuổi (105cm). Nhờ tính năng xoay 360 độ, việc đặt bé vào ghế và cài dây an toàn trở nên nhanh chóng và thuận tiện cho cả ba mẹ và bé. Chiếc ghế có giá khoảng 13 - 15 triệu đồng.

Các bố mẹ bỉm cực kỳ quan tâm đến chiếc ghế ô tô mà ba Huy Trần đầu tư cho bé Gạo.

Chia sẻ về việc đưa con đi xe, Huy Trần cho biết: "Theo lịch ngủ của Gạo là 3 tiếng là em ngủ một lần. Con đường dài nhất hiện tại Gạo được đi với xe là 2 tiếng đồng hồ. Theo trải nghiệm của Huy thì trước giờ Gạo đi ngủ thì mới di chuyển, trong thời gian đi xe thì em sẽ ngủ ngon. Và thiết bị an toàn đầu tiên mà quan trọng nhất trong xe dành cho các em bé là ghế ô tô cho bé. Chiếc ghế này như một cỗ máy bảo vệ đúng nghĩa và Huy sẽ hoàn toàn yên tâm khi lái xe và bé Gạo ngồi đằng sau".

Không chỉ review chiếc ghế ô tô giá hơn chục triệu đồng vừa đầu tư cho quý tử, Huy Trần còn chuẩn bị hẳn một series đồ chơi để bé Gạo ngồi phía sau xe không cảm thấy nhàm chán trong suốt chuyến đi. Từ những món đồ chơi nhiều màu sắc đến các vật dụng kích thích thị giác, tất cả đều được ông bố trẻ sắp xếp gọn gàng và khoa học. Ba Huy còn chuẩn cả túi y tế cho cả ba mẹ và bé, các món đồ cần thiết như dung dịch sát khuẩn, khăn giấy, quần áo thay cho bé...

Cẩn thận hơn nữa, Huy Trần còn lắp thêm một chiếc rèm che nắng với họa tiết vô cùng đáng yêu. Không chỉ giúp hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp vào bé, chiếc rèm còn tạo nên những hình ảnh bắt mắt để Gạo có thể quan sát, khám phá trong lúc ngồi trên xe.

Sự tỉ mỉ của ông bố nổi tiếng còn thể hiện ở việc lắp thêm một chiếc camera nhỏ xinh hướng về ghế sau. Nhờ đó, dù đang tập trung lái xe, Huy Trần vẫn có thể thỉnh thoảng theo dõi tình hình của bé con, đảm bảo bé luôn an toàn và thoải mái.

Và thế là hành trình riêng của hai bố con chính thức bắt đầu. Nhân dịp mẹ Vân đi công tác vắng nhà, Huy Trần quyết định đưa bé Gạo theo cùng trong một ngày làm việc. Trên xe, bé Gạo nhóc tha hồ ăn dặm, uống nước một cách thoải mái mà không lo bị sặc nhờ tư thế ngồi chuẩn trong ghế chuyên dụng.

Hình ảnh bé Gạo chăm chú nhâm nhi từng miếng ăn với gương mặt đáng yêu, háu ăn khiến cư dân mạng không khỏi thích thú. Nhiều người còn để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách chăm con khoa học, chu đáo của Huy Trần.

Có thể thấy, với sự chuẩn bị kỹ càng từ ghế ô tô, đồ chơi đến các thiết bị hỗ trợ, mỗi chuyến đi của hai bố con không chỉ an toàn mà còn trở thành những trải nghiệm đầy niềm vui và đáng nhớ.