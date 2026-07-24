Sau tuổi 40 vẫn khó giảm mỡ bụng? Có thể bạn đang mắc 4 thói quen này mỗi ngày

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và chuyển hóa, nguyên nhân không chỉ nằm ở tuổi tác hay sự thay đổi nội tiết. Một số thói quen lặp lại hằng ngày cũng có thể làm chậm quá trình đốt mỡ, khiến cơ thể dễ tích trữ chất béo quanh vùng bụng hơn.

1. Bữa sáng quá nghèo protein hoặc thường xuyên bỏ bữa

Nhiều phụ nữ có thói quen chỉ uống một ly cà phê, ăn vài miếng trái cây hoặc bỏ hẳn bữa sáng với mong muốn giảm lượng calo nạp vào. Tuy nhiên, đây lại có thể là quyết định khiến việc giảm mỡ trở nên khó khăn hơn.

Theo Tiến sĩ Stuart Phillips, giáo sư Khoa Kinesiology tại Đại học McMaster (Canada), từ sau tuổi 40, cơ thể cần lượng protein đầy đủ trong mỗi bữa ăn để duy trì khối cơ. Trong khi đó, cơ bắp là mô tiêu hao nhiều năng lượng nhất, góp phần duy trì tốc độ trao đổi chất.

Một bữa sáng giàu protein từ trứng, sữa chua Hy Lạp, sữa, đậu nành hoặc các loại hạt không chỉ giúp no lâu mà còn hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn trong suốt cả ngày.

2. Tập thể dục nhưng ngồi quá nhiều

Một giờ tập luyện buổi sáng không thể hoàn toàn bù đắp cho việc ngồi liên tục 8-10 tiếng mỗi ngày. Giáo sư Marc Hamilton (Đại học Houston, Mỹ) cho biết khi cơ thể bất động quá lâu, hoạt động của enzyme lipoprotein lipase (LPL) suy giảm. Đây là enzyme đóng vai trò quan trọng trong quá trình sử dụng chất béo làm năng lượng. Khi enzyme này hoạt động kém, hiệu quả đốt mỡ cũng giảm theo.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chỉ cần đứng dậy đi lại hoặc vận động nhẹ vài phút sau mỗi khoảng 30 phút ngồi liên tục cũng có thể cải thiện chuyển hóa đường và chất béo.

Vì vậy, ngoài thời gian tập luyện, việc tăng cường vận động trong suốt cả ngày như đi cầu thang, đi bộ khi nghe điện thoại hoặc đứng làm việc cũng rất cần thiết.

3. Ăn nhiều nhất vào buổi tối

Đây là thói quen khá phổ biến ở những người bận rộn. Ban ngày ăn rất ít, nhưng đến tối mới có thời gian ăn một bữa thật đầy đủ.

Theo các nghiên cứu của Brigham and Women's Hospital và Harvard Medical School, ăn tối quá muộn hoặc dồn phần lớn lượng calo vào cuối ngày có thể làm giảm khả năng tiêu hao năng lượng, đồng thời ảnh hưởng đến các hormone kiểm soát cảm giác đói và no.

Ở phụ nữ sau tuổi 40, khi nhịp sinh học và nội tiết tố đã thay đổi, tác động này càng rõ rệt hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên hoàn thành bữa tối trước giờ đi ngủ khoảng 2-3 giờ và phân bổ năng lượng hợp lý hơn cho bữa sáng và bữa trưa.

4. Uống nhiều đồ uống "tốt cho sức khỏe" nhưng nhiều calo

Sinh tố, nước ép trái cây, matcha latte hay cà phê sữa thường được xem là lựa chọn lành mạnh. Tuy nhiên, không ít loại đồ uống lại chứa lượng đường và năng lượng khá cao.

Theo Tiến sĩ Dariush Mozaffarian (Đại học Tufts, Mỹ), calo từ đồ uống thường không tạo cảm giác no như thực phẩm dạng rắn. Điều này khiến nhiều người vô tình tiêu thụ nhiều năng lượng hơn mà không nhận ra.

Ngoài ra, nước ép trái cây cũng chứa ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả, khiến đường huyết tăng nhanh và cảm giác đói quay trở lại sớm hơn. Nếu mục tiêu là giảm mỡ bụng, nước lọc, trà không đường, cà phê ít đường hoặc ăn trái cây nguyên quả sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Giảm mỡ bụng sau tuổi 40 cần thay đổi cả lối sống

Theo các chuyên gia, khi bước vào giai đoạn trung niên, việc kiểm soát mỡ bụng không còn phụ thuộc đơn thuần vào việc ăn ít hơn. Thời điểm ăn uống, chất lượng bữa ăn, khối lượng cơ bắp và mức độ vận động trong suốt cả ngày đều ảnh hưởng đến khả năng chuyển hóa của cơ thể.

Thay vì theo đuổi những chế độ ăn kiêng khắt khe, việc điều chỉnh những thói quen nhỏ nhưng duy trì lâu dài sẽ giúp cải thiện vòng eo và sức khỏe chuyển hóa bền vững hơn.