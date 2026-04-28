Bài tập 100 lần/ngày giúp siết bụng, giảm mỡ cực nhanh

Nghỉ lễ vẫn có thể giữ dáng dù ăn nhiều nhờ một bài tập cực kỳ đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay trên sàn nhà. Không cần máy móc phức tạp, không tốn quá nhiều thời gian, động tác kết hợp giữa nâng hông và tập tạ tay giúp kích hoạt cùng lúc vùng cơ bụng, cánh tay và lưng. Chỉ cần duy trì 100 lần mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận rõ cơ thể "vào form" hơn, bụng gọn lại, tay săn chắc hơn mà không cần phải ép mình theo những chế độ tập luyện quá nặng.

Điểm đặc biệt của động tác này nằm ở việc kích hoạt nhóm cơ core trong suốt quá trình tập. Khi nằm ngửa, hai chân co, bàn chân đặt vững trên sàn, người tập nâng hông lên cao để tạo thành một đường thẳng từ vai đến đầu gối. Đồng thời, hai tay cầm tạ thực hiện động tác đẩy lên – hạ xuống nhịp nhàng. Sự phối hợp này không chỉ giúp siết cơ bụng mà còn tăng cường sức mạnh cho phần thân trên.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, trước khi bắt đầu, bạn nên hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra chậm rãi và siết chặt cơ bụng. Đây là bước quan trọng giúp "đánh thức" vùng core, tránh tập sai và giảm nguy cơ chấn thương. Sau đó, thực hiện động tác theo từng hiệp, mỗi hiệp 25 lần và duy trì tổng cộng 4 hiệp mỗi ngày.

Chỉ sau vài ngày kiên trì, bạn sẽ cảm nhận rõ vùng bụng và cánh tay "nóng" lên, đó là dấu hiệu các nhóm cơ đang được kích hoạt. Về lâu dài, động tác này không chỉ giúp bụng gọn hơn mà còn hỗ trợ làm săn chắc lưng, cải thiện tư thế và tạo cảm giác cơ thể khỏe khoắn hơn.

Bài tập 100 lần/ngày giúp siết bụng, giảm mỡ tay cực nhanh

Với những ai bận rộn hoặc ngại vận động ngoài trời, đây chính là lựa chọn lý tưởng: đơn giản, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt nếu duy trì đều đặn mỗi ngày.