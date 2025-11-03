Làm bố mẹ bỉm của 3 em bé ở tuổi trung niên sẽ như thế nào?

Chồng tôi và tôi có một cặp sinh ba giống hệt nhau ở tuổi tứ tuần – điều đó thực sự khiến cả hai chúng tôi sốc.

Chăm sóc ba đứa trẻ cùng lúc mà không có “cả làng” phụ giúp là một thử thách lớn, đặc biệt khi bạn đã có tuổi.

Những năm tháng đấu tranh với vô sinh khiến chúng tôi càng biết ơn vì có được ba đứa con khỏe mạnh.

“Cô là bà của chúng à?”

Khi còn nhỏ, tôi từng ghét câu hỏi này. Mẹ tôi đã 40 tuổi khi bà nhận nuôi tôi và chị gái song sinh của tôi. Bà để tóc bạc ngắn nên việc bị nhầm là “bà” cũng là điều dễ hiểu – dù khá… khó xử.

Bạn có thể nghĩ rằng tôi sẽ sinh con sớm để tránh rơi vào tình huống tương tự, nhưng tôi lại có những ước mơ lớn. Tôi rời Texas đến New York học diễn xuất. Trong thời gian đó, tôi được chọn đóng một vở Shakespeare dở tệ – nơi tôi gặp David, một huấn luyện viên quần vợt người Anh điển trai. Chúng tôi yêu nhau, rồi chuyển đến Hollywood, nơi sự nghiệp viết kịch bản và tiểu thuyết của tôi bắt đầu khởi sắc. Chín năm sau, chúng tôi kết hôn, và tôi có thai ngay sau đó. Ở tuổi 33, tôi nghĩ đó là độ tuổi hoàn hảo để bắt đầu hành trình làm cha mẹ.

Thật không may, tôi bị sảy thai. Sau một năm không có tin vui, chúng tôi đến gặp bác sĩ hiếm muộn. Kết quả là thêm một năm xét nghiệm với chẩn đoán “vô sinh không rõ nguyên nhân.”

Ở tuổi 36, tôi bắt đầu điều trị IVF. Chúng tôi gặp vài trục trặc – thêm một lần mất mát và rồi COVID ập đến. Sau đó, chúng tôi quyết định thử thêm một chu kỳ IVF nữa rồi sẽ tính tiếp. Thật bất ngờ, hành trình năm năm chữa hiếm muộn và phôi thai cuối cùng ấy lại mang đến món quà lớn nhất đời tôi: Không phải một, không phải hai – mà là ba em bé. Ba bé gái sinh ba giống hệt nhau.

Tôi 41 tuổi khi sinh. David 49. Tôi từng lo sợ mình quá già để làm mẹ của một đứa trẻ, vậy mà giờ lại phải có đủ sức lực cho ba.

Dù yêu các con hơn bất cứ điều gì, chúng tôi nhận ra rằng việc làm cha mẹ lớn tuổi có cả những ưu điểm và hạn chế riêng mà ít ai nói đến.

Chúng tôi biết ơn vì đã sống trọn vẹn thời thanh xuân

Hai vợ chồng tôi đã dành những năm tháng 20 – 30 tuổi để ăn ở những nhà hàng ngon nhất, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống vô tư với tài chính dư dả. Tôi biết ơn quãng thời gian đó.

Bây giờ thì khác hẳn – chúng tôi làm việc nhiều hơn để lo cho gia đình đông con, còn cuối tuần là những chuyến đi công viên, hay dự tiệc sinh nhật. Nhưng chúng tôi yêu cuộc sống này – vì không còn khát khao điều gì khác, và có thể toàn tâm tận hưởng những niềm vui (và cả vất vả) của hành trình làm cha mẹ.

Thời gian dạy chúng tôi biết kiên nhẫn

Khi có tuổi, bạn sẽ học được sự nhẫn nại – điều mà thuở đầu yêu nhau, có lẽ chúng tôi chưa từng có. Trước khi các con ra đời, chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn về sự nghiệp, tinh thần và mất đi ít nhất một đấng sinh thành.

Vì thế, việc chăm sóc ba bé sinh non cần 24/7 hay đối diện với cơn “khủng hoảng quả chuối bóc sai cách” tuy khó, nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng.

Phần lớn thời gian, chúng tôi tự nhắc nhau hãy cười lên – vì sự hỗn loạn này rồi cũng sẽ qua.

Lũ trẻ thử thách sức bền của chúng tôi

Trước khi có con, tôi viết kịch bản phim ban ngày và sáng tác sách ban đêm, nên tưởng mình sẽ “chuyên nghiệp” trong chuyện thiếu ngủ. Nhưng tôi đã quên rằng trước đó tôi luôn được… ngủ trưa và đủ 10 tiếng mỗi đêm.

Chồng tôi cũng ảo tưởng không kém. “Chỉ cần anh ngủ đủ 10–11 tiếng mỗi đêm là ổn,” anh từng nói vậy. Giờ tôi vẫn hay trêu anh, vì thực tế là sau 4 năm, cả hai chúng tôi vẫn mệt rã rời – ba cô con gái thì lại dậy rất sớm!

Dù không còn năng lượng dồi dào như tuổi 20–30 (và điểm giấc ngủ thì tệ hơn nhiều), chúng tôi nhận ra rằng niềm hứng khởi khi làm cha mẹ đủ để bù đắp mọi mệt mỏi.

"Ngôi làng" của chúng tôi khá nhỏ

Người ta nói: “Cần cả một ngôi làng để nuôi một đứa trẻ.” Tiếc rằng cả hai bên cha mẹ chúng tôi đều đã mất, còn họ hàng thân thích thì bận rộn hoặc ở xa. Vì vậy, chúng tôi phải “xây dựng ngôi làng riêng” bằng cách thuê những bảo mẫu và người trông trẻ tận tâm.

Dĩ nhiên, chúng tôi ước có được một mạng lưới hỗ trợ lớn hơn, nhưng chưa bao giờ hối hận vì đã chờ đến khi sẵn sàng mới sinh con.

Không có “thời điểm hoàn hảo” nào để trở thành cha mẹ cả. Ở tuổi 41, khi ba bé gái chào đời, tôi vẫn cảm thấy mình chưa chuẩn bị đủ. Thật ra, cách duy nhất để biết mình sẵn sàng hay chưa chính là bước vào cuộc hành trình ấy – và chấp nhận mọi điều bất ngờ, kể cả khi “điều bất ngờ” ấy là ba thiên thần nhỏ giống hệt nhau.

Nguồn: Theo Business Insider