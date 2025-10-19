Tin nhắn nhỏ vụng về sáng cuối tuần trước ngày 20/10 của cậu con trai 10 tuổi





Món quà dành tặng phụ nữ, nói cho cùng, vừa phức tạp mà cũng vô cùng giản đơn. Phức tạp vì mỗi người phụ nữ là một thế giới riêng, có người thích hoa, có người mê nước hoa, có người lại chỉ mong một bữa cơm không phải nấu, một giấc ngủ trọn vẹn sau bao ngày tất bật.Nhưng giản đơn vì điều họ thực sự cần chẳng phải vật chất xa hoa, mà là cảm giác được thấu hiểu và được trân trọng. Một lời hỏi han đúng lúc, một cái ôm bất ngờ, một tấm thiệp con viết nguệch ngoạc “con thương mẹ”... đôi khi còn quý giá hơn cả món quà đắt tiền.

Phụ nữ vốn mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ mềm lòng, chỉ cần thấy mình được nghĩ đến, được yêu thương là đủ thấy ngày thường trở nên đặc biệt. Thế nên, đừng quá bận tâm chọn gì cho ngày 20/10. Hãy dành tặng người phụ nữ bên cạnh bạn một món quà giản dị nhất: sự quan tâm chân thành và chút thời gian ở bên họ, đó mới là món quà khiến họ hạnh phúc nhất.

Tin nhắn nhỏ buổi sáng – món quà 20/10 ấm áp nhất đời mẹ

Sáng cuối tuần, trước thềm ngày 20/10, tôi thức dậy muộn hơn mọi khi. Trên bàn đầu giường, chiếc điện thoại sáng lên với dòng tin nhắn mới:

“Mẹ ơi, mẹ cứ nằm nghỉ đi nhé. Con dọn nhà rồi đấy. Con đi học, lát nữa ba đón. Mẹ không cần làm gì đâu.”

Vài dòng chữ ngắn gọn, không dấu chấm phẩy, không biểu tượng cảm xúc. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng tôi nghẹn lại.

Tôi đã từng nghĩ, 20/10 là ngày của hoa, của quà, của những lời chúc được nói ra trong vội vã. Nhưng đến hôm nay, tôi nhận ra: đôi khi, món quà đẹp nhất lại đến trong những khoảnh khắc rất đời thường như tin nhắn buổi sáng của một cậu bé 10 tuổi, viết bằng tình yêu vụng về nhưng chân thật đến nao lòng.

Tôi nhớ lại những năm tháng đầu làm mẹ — những buổi sáng cuống quýt chuẩn bị đồ ăn sáng, những tối muộn gấp gáp dọn dẹp nhà cửa, những lần con sốt, con quấy mà tôi chỉ biết ngồi ôm con, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Có lúc, tôi mệt đến mức quên mất mình cũng là một người phụ nữ, cũng cần được nghỉ ngơi, được yêu thương.

Và rồi, một sáng bình dị như bao sáng khác, đứa trẻ năm nào còn bám váy đòi bế đã biết nghĩ cho mẹ, biết thương, biết sắp xếp công việc trong nhà. Một câu “mẹ cứ nằm nghỉ đi”, nhẹ nhàng mà đủ xóa tan mọi mỏi mệt của bao ngày.

Tôi không biết con có ý thức rằng ngày 20/10 đang đến gần hay không. Có thể chỉ là sự quan tâm rất tự nhiên. Nhưng với tôi, đó là lời chúc ý nghĩa nhất, là món quà quý giá nhất, vì nó đến từ trái tim nhỏ bé, từ tình yêu không cần phô trương mà đủ khiến người làm mẹ thấy được tiếp thêm năng lượng để làm mọi việc trên đời.

Hạnh phúc, đôi khi không nằm ở những điều lớn lao. Chỉ cần một đứa con biết thương mẹ, một tin nhắn ngắn ngủi gửi đi trong buổi sáng trong lành. Thế là đủ để tôi thấy mình đang sống trọn vẹn.

20/10 năm nay, tôi không cần hoa, không cần quà. Vì món quà tuyệt vời nhất tôi đã nhận được rồi – là một đứa con biết yêu thương, và một buổi sáng khiến tôi thấy cuộc đời này vẫn luôn dịu dàng với những người làm mẹ.