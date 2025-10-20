Hot girl “trứng rán” Thanh Tâm đón con đầu lòng cùng chồng CEO, nhan sắc sản phụ mới vượt cạn khiến dân mạng xuýt xoa

Một thông tin vui mới đây đã lan truyền mạnh mẽ trên MXH: "Hotgirl trứng rán" nổi tiếng Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000, quê Gia Lai) đã chính thức vượt cạn thành công và đón con đầu lòng.

Trần Thanh Tâm bắt đầu thu hút sự chú ý vào khoảng năm 2020 khi clip ngắn của cô với câu nói viral: "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, chỉ cần cậu cơ" lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Cùng với ngoại hình cao 1,70 m, gương mặt dễ nhìn và phong cách thời trang ấn tượng, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt Gen Z được săn đón trên nền tảng TikTok và Instagram.

Sau khi nổi tiếng, Thanh Tâm lấn sân sang hoạt động người mẫu, diễn viên, và tham gia một số cuộc thi như The Face Vietnam và Miss Fitness Vietnam - lọt Top 15, sau đó là Miss Fabulous International - một cuộc thi dành cho người chuyển giới và phụ nữ diễn ra tại Thái Lan.

Thông tin về chuyện kết hôn của Thanh Tâm cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. "Hotgirl trứng rán" công khai mối quan hệ với anh hào doanh nhân tên Mai Thiên Ân (sinh năm 1993) là một Founder & CEO của một số công ty truyền thông. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào cuối năm 2024, sau khi CEO Thiên Ân chính thức cầu hôn cô vào tháng 8/2024 trên du thuyền sang trọng.

Cô công khai mang thai con đầu lòng cùng chồng CEO vào tháng 4/2025 và vượt cạn thành công vào tháng 10/2025. Dù chưa rõ là bé trai hay bé gái, nhưng chính khoảnh khắc mẹ bỉm Thanh Tâm kề da với bé con mới lọt lòng đã khiến không ít người xúc động.

Dù trong thời gian mang bầu hay khi vừa sinh con, Thanh Tâm vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ và xinh đẹp. Xuyên suốt gian đoạn bầu bí, Thanh Tâm thường xuyên khoe ảnh mẹ bầu xinh xắn, thon gọn, thậm chí còn sẵn sàng diện bikini khoe dáng ngay cả khi bụng bầu vượt mặt.

Dù mang thai không tránh khỏi những khó khăn như nghén, sụt cân ba tháng đầu, thay đổi về cơ thể… nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về dinh dưỡng và sức khỏe, cô vẫn ghi điểm trong mắt tất cả mọi người.