Chuyên gia nói: Sau khi tắm cho bé, cha mẹ tuyệt đối đừng vội làm những việc này kẻo vô tình gây hại cho con!

Xin chào mọi người, tôi là Mẹ Kỷ Tường, một chuyên gia chăm sóc trẻ sơ sinh và cũng là mẹ của hai bé.

Việc tắm cho em bé, theo tôi, là “đại sự” trong hành trình nuôi con. Một bên là hình ảnh bé con vui đùa trong làn nước, đáng yêu vô cùng, còn bên kia là bố mẹ mệt mỏi, đau lưng sau khi vật lộn với cục cưng trơn tuột như cục bơ.

Khi cuối cùng đã “vớt” được bé ra khỏi chậu tắm, lau khô, quấn khăn gọn gàng, nhiều mẹ thường thở phào nghĩ: “Xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành!”.

Nhưng thực ra, 10 phút sau khi tắm mới là “thời điểm vàng” để chăm sóc bé đúng cách. Làm đúng, bé sẽ thấy dễ chịu, ít ốm vặt. Làm sai, hiệu quả thư giãn sau khi tắm sẽ mất đi, thậm chí còn khiến da bé bị tổn thương.

1. Đừng vội “chà mạnh” người bé

Rất nhiều cha mẹ, đặc biệt là ông bà lớn tuổi, có thói quen dùng khăn chà xát mạnh để lau khô vì nghĩ như vậy sẽ sạch và khô nhanh hơn.

Tuy nhiên, điều này lại gây hại cho làn da mỏng manh của bé.

Da trẻ sơ sinh chỉ dày bằng 1/3 da người lớn, lớp sừng mỏng như tấm vải voan. Sau khi tắm bằng nước ấm, lỗ chân lông giãn nở và một lớp màng dầu tự nhiên được hình thành trên bề mặt da – đây chính là “kem dưỡng ẩm tự nhiên” quý giá nhất.

Việc chà mạnh sẽ phá hủy lớp màng bảo vệ này, khiến da bé khô ráp, dễ kích ứng.

✅ Cách đúng: Dùng khăn thấm nhẹ – không lau mạnh.

Chuẩn bị một khăn bông to, mềm, thấm nước tốt. Khi bế bé ra khỏi chậu, quấn toàn thân bé lại rồi nhẹ nhàng ấn và thấm nước trên da, đặc biệt ở những vùng gấp như cổ, nách, bẹn.

2. Đừng vội bế bé ra khỏi phòng tắm

Phòng tắm sau khi tắm xong thường ấm hơn bên ngoài, còn phòng ngủ hoặc phòng khách lại có nhiệt độ thấp hơn.

Người lớn thì không sao, nhưng trung khu điều hòa thân nhiệt của trẻ còn non yếu, thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến bé dễ bị cảm lạnh.

✅ Cách đúng:

Ngay trong phòng tắm, lau khô phần lớn nước, mặc tã và áo lót cho bé.

Sau đó hé cửa phòng một chút để bé làm quen với nhiệt độ bên ngoài, chờ 1-2 phút rồi mới bế bé ra phòng đã được làm ấm sẵn để tiếp tục các bước mát-xa và mặc quần áo.

Đây là bước quan trọng giúp bé tránh bị cảm lạnh sau khi tắm.

3. Đừng vội cho bé bú hoặc ăn ngay

Sau khi tắm, bé thường thư giãn và buông lỏng toàn thân, máu lưu thông nhiều hơn ở da, trong khi dạ dày và ruột lại tạm thời ít máu hơn.

Nếu cho bú ngay lúc này, bé sẽ:

Khó tiêu, đầy bụng, dễ nôn trớ, vì hệ tiêu hóa chưa sẵn sàng.

Dễ sặc sữa, do bé còn mệt hoặc quá phấn khích, không tập trung bú.

✅ Cách đúng:

Quy trình nên là:

Tắm → Thấm khô → Mặc áo trong → Ra phòng ấm → Mát-xa nhẹ → Mặc đủ quần áo → Nghỉ 15–20 phút rồi mới bú.

Khoảng nghỉ này giúp máu lưu thông trở lại ổn định, bé thư giãn hoàn toàn, ăn ngon miệng hơn và tiêu hóa tốt hơn.

Nuôi con không có việc gì là nhỏ.

Từng hành động chăm sóc – từ cách lau khô, giữ ấm, cho bú – đều thể hiện tình yêu sâu sắc của cha mẹ.

Còn bạn thì sao? Bạn đã từng “vội vàng” sau khi tắm cho con mà không để ý đến những điều nhỏ này chưa?

Hãy chia sẻ bí quyết chăm sóc bé sau khi tắm của bạn nhé!

Nguồn: Sohu