Nghe lời chuyên gia, chị em cứ ăn 4 loại thực phẩm sau vào bữa tối thì nhắm mắt cũng gầy đi

Tâm lý chung của nhiều chị em khi giảm cân, đó là nhịn luôn bữa tối vì cho rằng, ăn uống vào thời điểm này sẽ chỉ khiến cơ thể ngày một "nở" ra. Tuy nhiên, đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm.



Vào buổi tối, cơ thể cần được phục hồi, tái tạo năng lượng sau cả một ngày dài lao động; và nếu bạn không dùng một bữa tối lành mạnh, đủ chất, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cũng có không ít các loại thực phẩm giúp hỗ trợ giảm cân mà bạn có thể ăn vào buổi tối và theo các chuyên gia, cứ ăn quanh 4 nhóm thực phẩm sau thì vóc dáng sẽ ngày càng thon gọn, săn chắc.

1. Protein nạc

Theo chuyên gia dinh dưỡng Shira Lenchewski tại New York, một lượng protein vừa đủ sẽ giúp ích được rất nhiều cho quá trình giảm cân, giữ dáng bởi protein khiến cơ thể của bạn phải vất vả hơn để tiêu hóa và trao đổi chất, do đó calo cũng được tiêu hao một lượng đáng kể. Ngoài ra, protein sẽ giúp bạn no lâu, tránh được tình trạng ăn vặt sau bữa tối hay đói đêm.

Những thực phẩm giàu protein nạc bao gồm: thịt trắng (cá, thịt gà không da), đậu phụ, tôm, các loại đậu, sữa chua Hy Lạp…

2. Rau củ quả không chứa tinh bột

Không phải loại rau củ quả nào cũng có ích cho quá trình giảm cân và chuyên gia Lenchewski khuyên các chị em nên hạn chế một số loại củ quả chứa tinh bột như: khoai tây, khoai môn, ngô, bí ngô… Thay vào đó, hãy ưu tiên những loại rau không chứa tinh bột, giàu chất xơ để giúp bạn cảm thấy no lâu, đồng thời hỗ trợ quá trình tiêu hóa, trao đổi chất để giảm cân thuận lợi.

3. Thực phẩm chứa carb tốt (Complex Carbohydrates)

Không phải loại thực phẩm chứa carbohydrates nào cũng là "kẻ thù" của vóc dáng như cơm trắng, mì Ý, bánh mì trắng... Theo các chuyên gia, nếu bạn nạp vào cơ thể một lượng hợp lý carb phức tạp/carb tốt, cơ thể vừa được bổ sung năng lượng, chất dinh dưỡng lại không lo bị tích trữ mỡ thừa. Bên cạnh đó, những thực phẩm carb tốt như: gạo nâu, hạt quinoa, bánh mì nguyên cám, khoai lang, các loại đậu… cũng giúp bạn cảm thấy no lâu, chắc bụng hơn.

4. Thực phẩm chứa chất béo lành mạnh

Những loại thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như: quả bơ, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó hay cá hồi, trứng xuất hiện rất nhiều trong các thực đơn giảm cân. Lý do là bởi chúng không khiến bạn tăng cân và tạo cảm giác no lâu, hạn chế tối đa những cơn thèm ăn vặt. Bởi thế cho nên, nếu ao ước về một vóc dáng mi nhon, bạn hãy thêm thực phẩm giàu chất béo tốt vào chế độ ăn buổi tối nhé.