Sao Hàn rất chuộng ăn khoai lang để giảm cân nhưng bạn cần nhớ kỹ mấy điều này khi ăn thì mới có kết quả tốt

Để có được vóc dáng chuẩn chỉnh cùng thần thái cuốn hút như hiện tại thì rất nhiều sao Hàn đã phải lao vào chế độ ăn uống, tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Trong số đó, có một món ăn lại được ưu ái xuất hiện nhiều trong các bữa ăn giảm cân của sao Hàn. Đó chính là khoai lang.

Chia sẻ trên chương trình SBS - Night of TV Entertainment, IU cho biết cô thường ăn 2 củ khoai lang vào buổi trưa trong thời kỳ giảm cân.

Từng bị chê cười vì cặp đùi "cột đình" cùng khuôn mặt béo ú vì ăn uống mất kiểm soát, Suzy quyết định giảm cân với thực đơn bữa sáng gồm 1 củ khoai lang kèm thịt ức gà xé nhỏ và 1 cốc sữa.

Trên trang cá nhân của Kang So Ra từng đăng tải hình ảnh với tiêu đề "Bữa tối" và ngay lập tức, cô đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Trong hình ảnh này, Kang Sora chia sẻ bữa ăn của mình chỉ có toàn là rau xanh, trái cây và một củ khoai lang.

Chế độ giảm cân của Park Bo Ram cũng không khác mấy so với các sao nữ bên trên với bữa sáng gồm 1 củ khoai lang + 5 quả cà chua bi + 1 phần ức gà xé nhỏ + 1 phần salad (bắp cải, dưa chuột... không có nước sốt).

Gây sốt với màn giảm cân hoành tráng nhất thời gian gần đây phải gọi tên "thánh ăn" Yang Soo Bin. Cô nàng cũng mới chia sẻ trên story Instagram hình ảnh món ăn giảm cân quen thuộc chính là khoai lang.

Sao nam giảm cân bằng khoai lang còn có nam ca sĩ Junho (2PM).

Phải công nhận, khoai lang chính là loại thực phẩm "thần thánh" được rất nhiều sao Hàn tin tưởng trong thực đơn giảm cân. Đặc biệt, hàm lượng tinh bột có trong mỗi củ khoai lang chỉ ở mức vừa đủ để bổ sung năng lượng cho cơ thể nên hoàn toàn không hề gây tăng cân. Do đó, nhiều người còn thay thế cơm trắng bằng khoai lang để nạp tinh bột tốt cho cơ thể hàng ngày.

Tại sao khoai lang lại có tác dụng giảm cân?

- Do chứa nhiều chất xơ: Chất xơ được tìm thấy trong khoai lang có tác dụng hấp thụ nước và tăng cảm giác no. Chất xơ có trong khoai lang tím còn giúp ngăn ngừa sự tích tụ các chất béo có trong thực phẩm khi nạp vào cơ thể.

- Do chứa ít tinh bột: Tinh bột có trong khoai lang chỉ bằng 1/3 so với cơm. Ăn khoai lang còn giúp no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả.

- Và khoai lang gần như không chứa chất béo và cholesterol: Chỉ chứa 0.1mg chất béo nên khoai lang là loại thực phẩm rất có lợi giúp ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ thừa và gây tăng cân. Trong khoai lang cũng không chứa lượng cholesterol gây hại cho cơ thể.

3 sai lầm cần tránh mắc phải khi ăn khoai lang để giảm cân

- Đừng ăn khoai lang quá nhiều mà quên bổ sung những loại thực phẩm khác.

- Đừng chọn mua những củ khoai lang có đốm đen.

- Nên hạn chế ăn nhiều khoai lang vào buổi tối.

*Một vài lưu ý cần nhớ khi chọn và sơ chế khoai lang: - Không chọn mua những củ khoai có dấu hiệu bị hà hay có nhiều chấm lạ trên thân bởi chúng có thể gây ngộ độc. - Rửa sạch và luộc khô bằng cách: đặt xen kẽ thìa inox dưới đáy nồi rồi xếp khoai lên trên và đun đến khi chín. Cách làm này sẽ hạn chế việc làm mất các dưỡng chất có trong khoai lang và giúp khoai ngon hơn. - Nên chế biến khoai theo các phương pháp như: luộc, hấp và tránh chiên hay nấu với dầu mỡ.

Source (Nguồn): Instagram, Dispatch, Healthsomeness