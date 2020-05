7 loại thực phẩm tốt cho da và dáng này sẽ giúp bạn "cắt phựt" những cơn thèm đồ ngọt

Đồ ngọt kém lành mạnh như kẹo bánh, trà sữa… chính là "khắc tinh" đối với vóc dáng và làn da. Điều này đồng nghĩa, nếu bạn hạn chế được loại thực phẩm này, vóc dáng và làn da sẽ được cải thiện dễ dàng hơn. Khổ một nỗi, việc từ bỏ đồ ngọt không phải là điều đơn giản, rất nhiều nàng biết là đồ ngọt gây hại nhưng vẫn không thể kìm nén thói quen hảo ngọt của mình. Và nếu bạn cũng rơi vào trường hợp không thể "cai" được đường, hãy nghía qua danh sách những loại thực phẩm khiến bạn không còn thiết tha gì với đồ ngọt dưới đây. Bật mí là những món ăn, thức uống này không khiến bạn tăng cân vùn vụt.

1. Hoa quả

Khi thèm đồ ngọt, nhiều chị em thường tìm đến những loại thực phẩm nhiều chất béo và chứa lượng đường siêu cao như: kem, bánh ngọt, trà sữa… Và tất cả những loại thực phẩm vặt vãnh này đều đẩy bạn vào nguy cơ tăng cân.

Giải pháp thay thế lý tưởng vào những lúc thèm ngọt chính là ăn hoa quả tươi. Chúng không chỉ có vị ngọt tự nhiên mà còn chứa đầy những chất dinh dưỡng, chất xơ tốt cho sức khỏe, vóc dáng và làn da.

2. Socola đen

"Socola nói chung là loại thực phẩm được phụ nữ tìm đến nhiều nhất khi thèm đồ ngọt", theo kết quả nghiên cứu được đăng tải bởi Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Hoa Kỳ - NCBI. Socola sữa hay socola trắng rất dễ khiến chúng ta tăng cân; tuy nhiên socola đen (chứa ít nhất 70% cacao) thì khác, món ăn vặt này không chỉ giúp chị em giữ dáng mà còn chứa chất chống oxy hóa, chống viêm rất tốt cho sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ăn socola đen quá nhiều bởi dù sao, thực phẩm này vẫn chứa một lượng nhất định chất béo và đường.

3. Hạt chia

Hạt chia là nguồn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, điển hình là omega-3 và chất xơ hòa tan. Do đó, loại thực phẩm này rất tốt cho quá trình tiêu hóa và trao đổi chất của cơ thể, lại không gây tăng cân. Khi cho hạt chia vào nước lọc, sinh tố rau củ quả hay sữa chua, loại hạt này sẽ nở to thành dạng gel và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó cảm giác thèm đường cũng thuyên giảm.

4. Sữa chua

Sữa chua là món ăn vặt cực kỳ lành mạnh khi giàu protein và canxi. Chưa hết, sữa chua còn ức chế cảm giác thèm ăn và giúp kiểm soát thói quen hảo ngọt. Vào buổi chiều, nếu bạn chọn sữa chua làm bữa xế, bạn sẽ có thể ăn ít hơn vào buổi tối. Lưu ý rằng loại sữa chua tốt nhất đương nhiên là phiên bản không đường.

5. Khoai lang

Khoai lang rất giàu chất dinh dưỡng, chẳng hạn như chất xơ, vitamin A, C và các khoáng chất. Thêm nữa, loại củ dân dã này còn có vị ngọt và giúp ngăn những cơn đói vặt, từ đó bạn sẽ không còn thiết tha mấy với đồ ăn chứa hàng đống đường.

6. Sinh tố

Nếu bạn tha thiết muốn ăn mấy món ngọt có hại cho sức khỏe, một ly sinh tố có thể dập tắt cảm giác tai hại này. Vị ngọt tự nhiên từ các loại hoa quả sẽ xoa dịu cảm giác thèm đường của bạn, nhưng theo cách vô cùng lành mạnh. Chưa hết, việc dùng hoa quả ở dạng sinh tố thay vì nước ép sẽ giúp giữ lại chất xơ có lợi cho quá trình tiêu hóa.

7. Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám chứa các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin B, magie, sắt… và quan trọng, loại thực phẩm này cực kỳ giàu chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và ức chế những cơn thèm ăn vặt lẫn đồ ngọt.