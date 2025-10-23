Ngày sinh nhật "tan tành" vì chồng ở lì trong phòng tắm 30 phút chứ không thèm giúp trông con

Người mẹ chỉ mong có một buổi sáng được ngủ nướng trong ngày sinh nhật, nhưng hành động của chồng khiến cô thất vọng và tổn thương.

Buổi sáng sinh nhật của một người mẹ trở nên hỗn loạn khi người chồng chọn đi tắm thay vì giúp chăm con như đã hứa.

Cô phải tự mình lo liệu mọi việc trong khi chồng lại đáp trả sự bực tức của cô bằng giọng mỉa mai.

Giờ đây, cô tự hỏi liệu mình có đang “phản ứng thái quá” khi cảm thấy tổn thương hay không.

Một người phụ nữ 39 tuổi đã chia sẻ câu chuyện của mình trên Reddit sau khi buổi sáng sinh nhật biến thành thất vọng, khiến cô cảm thấy bị phớt lờ và không được trân trọng.

Cô kể rằng tối hôm trước sinh nhật, cô đã nhờ chồng – người mà cô đã kết hôn 21 năm – cho mình được ngủ nướng một hôm, còn anh sẽ lo cho bọn trẻ đi học.

“Tôi đã hướng dẫn chi tiết từng bước, nói rõ việc cần làm và anh ấy đồng ý,” cô viết. “Tôi thật sự rất mong chờ được ngủ nướng, vì đã lâu lắm rồi tôi không có cơ hội đó. Tôi thậm chí không nhớ lần cuối cùng mình được ngủ thoải mái là khi nào.”

Nhưng sáng hôm sau, mọi chuyện không hề như kế hoạch. Thay vì chuẩn bị cho các con, chồng cô đi thẳng vào phòng tắm.

“Anh ấy ở trong đó gần 30 phút,” cô kể. “Còn tôi thì phải dậy, ngăn mấy đứa nhỏ cãi nhau, trả lời hàng loạt câu hỏi, tìm áo khoác, chải tóc cho con gái nhỏ, gọi đứa lớn dậy, v.v...”

Khi cô góp ý sau đó, chồng cô lại đáp trả bằng giọng mỉa mai:

“Tôi nói rằng anh thật ích kỷ, chỉ chăm chăm lo cho bản thân, còn tôi thì chẳng được nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Anh nghĩ ai là người phải làm tất cả trong khi anh tắm hả?”

Anh ta đáp lại:

“Xin lỗi vì tôi tắm nhé. Không biết tắm cũng là hành động ‘xấu’ cơ đấy,” — kèm theo một cái đảo mắt.

“Tôi chỉ muốn một buổi sáng được ngủ nướng. Chỉ một thôi!” cô viết. “Anh ấy đã từng làm y hệt như vậy vào Ngày của Mẹ nữa.”

Cô chia sẻ rằng mình không biết liệu cảm giác bực bội này có “quá đáng” không và hỏi cộng đồng:

“Tôi có đang phản ứng quá không?”

Trong phần chỉnh sửa, cô tiết lộ thêm rằng gia đình có nhiều con, trong đó có một bé 4 tuổi bị khiếm thính.

“Nhà tôi rất ồn nếu không được kiểm soát,” cô viết. Chồng cô đã đồng ý lo việc buổi sáng, nhưng anh ấy dậy cùng lúc với bọn trẻ thay vì dậy sớm để chuẩn bị. “Tôi sẽ không phàn nàn nếu anh ấy biết sắp xếp thời gian hợp lý.”

Cô cũng chia sẻ rằng dù là người chăm con chính, cô vẫn đi làm và kiếm thu nhập cao hơn chồng, chỉ là vì tự làm chủ nên có thể linh hoạt thời gian.

“Ngay cả khi tôi cố ngủ thêm, bọn trẻ vẫn chạy vào phòng, có đứa còn vỗ vào mặt tôi, chúng nói chuyện to vì có đứa không nghe rõ. Làm sao mà ngủ nổi chứ?”



Cộng đồng Reddit nhanh chóng lên tiếng ủng hộ cô.

Một người bình luận:

“Vấn đề không phải là chuyện anh ta tắm, mà là anh ta không giữ lời hứa.”

Người khác nói:

“Không, bạn không hề quá đáng. Bạn đã nói rõ ràng điều mình mong muốn, nhưng anh ta lại không tôn trọng điều đó.”

Người mẹ thừa nhận rằng đây không phải lần đầu tiên chồng cô ích kỷ như vậy.

“Chắc chắn cũng không phải lần cuối,” cô viết, đồng thời tiết lộ mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau khi cô được chẩn đoán ung thư cách đây hai năm.

“Trước đó anh ấy không như thế. Tôi đã phẫu thuật gần đúng hai năm rồi.”

Trong ngày sinh nhật, thay vì được nghỉ ngơi, cô lại trốn trong phòng giặt đồ:

“Tôi chỉ ngồi trong phòng giặt gấp quần áo, lát nữa sẽ đến chỗ làm cho buổi họp. Giờ thì cũng quen rồi.”



Một câu chuyện nhỏ nhưng phản ánh nỗi cô đơn và mệt mỏi của rất nhiều người mẹ — những người chỉ mong một chút thấu hiểu, nhưng lại phải gánh cả gia đình trong lặng lẽ.