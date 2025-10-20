Hotmom Lucie Nguyễn khoe quà 20/10 toàn hàng hiệu xa xỉ, dân tình lại chỉ chú ý đến biểu cảm của "hot alpha kid" Nami

Hôm nay, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, không chỉ là một ngày lễ truyền thống để tôn vinh người phụ nữ, mà còn là thời điểm các gia đình nhỏ, các bà mẹ được dịp khoe khéo những món quà ý nghĩa khiến mọi người trầm trồ. Và mới đây, hotmom Lucie Nguyễn đã khiến dân tình phải choáng ngợp trước màn khoe quà 20/10 của cô.

Cụ thể, Lucie Nguyễn đã đăng tải khoảnh khắc mình nhận những món quà nhân ngày 20/10, không chỉ một hai món mà là cả một "kho" đồ hiệu đến từ các thương hiệu xa xỉ như ﻿Louis Vuitton, ﻿Chanel...

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng không rời mắt lại không chỉ là giá trị món quà, mà là biểu cảm của "chị cả" Nami. Chính những khoảnh khắc đó khiến người xem dừng lại lâu hơn là những món đồ hiệu đắt đỏ.

Ngày 20/10 năm ngoái, chồng cô - Tuấn Dương, đã từng chi gần 400 triệu đồng để tặng vợ bộ trang sức xa xỉ kết hợp vườn hoa hướng dương vô cùng rực rỡ. Mẹ bỉm Lucie Nguyễn còn chia sẻ thêm chiếc vòng trị giá hơn 300 triệu đồng và đôi bông tai 90 triệu đồng là món quà mà Tuấn Dương tặng 2 mẹ con.

"Cặp đôi chị em" Lucie Nguyễn - Tuấn Dương là một trong những cặp đôi hút fan nhất nhì hiện nay trên mạng xã hội. Cả hai nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ sau khi dắt tay rời khỏi show hẹn hò "Tỏ tình hoàn mỹ".

Gia đình nhỏ của họ hiện gồm hai cô công chúa: Nami là con gái đầu lòng (sinh năm 2023) và bé Suli (sinh năm 2024). Ngay từ khi mớt lọt lòng bé Nami đã khiến khắp cõi mạng dậy sóng trước những biểu cảm cực kỳ đáng yêu của mình. Mới ngày nào còn bế ẵm, giờ đây bé đã đi học mẫu giáo tại một ngôi trường quốc tế học phí lên đến 400triệu/năm.

Không chỉ bé Nami, cô em út Suli cũng đang là tâm điểm yêu thương của gia đình. Dù còn rất nhỏ, nhưng Suli đã sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn giống hệt mẹ Lucie. Mỗi lần xuất hiện trong các đoạn clip ngắn mà hotmom đăng tải, bé đều khiến dân mạng "tan chảy" bởi biểu cảm hồn nhiên và những khoảnh khắc đáng yêu khi được chị gái Nami cưng nựng.

Trên trang cá nhân, Lucie Nguyễn và Tuấn Dương cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai chị em Nami và Suli. Hình ảnh ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ vì dù bận rộn, cả hai vẫn luôn dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình.