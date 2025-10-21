Cặp chị dâu - em chồng hot nhất MXH Ca nương Kiều Anh và Đặng Tiểu Tô Sa: Em chồng vừa sinh con tại Úc, chị dâu vội bay sang thăm nom

Mới đây, Ca nương Kiều Anh và ông xã Văn Quỳnh đã thực hiện chuyến bay sang Úc để thăm em gái chồng - Đặng Tiểu Tô Sa và cháu ngoại mới chào đời của gia đình: bé Coco. Sau khi kết hôn, Tô Sa và chồng sinh sống tại Úc, hotgirl Hà Thành năm nào nay đã là mẹ bỉm sữa khi sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2025 vừa qua.

Hai anh em Tô Sa và Văn Quỳnh là con của cô Văn Thùy Dương và là cháu ngoại của cố giáo sư Văn Như Cương, vậy nên Ca nương Kiều Anh và Tô Sa là cặp chị dâu - em chồng hot nhất MXH lúc này. Mối quan hệ của ca nương Kiều Anh cùng em chồng Tô Sa vẫn luôn khiến netizen ngưỡng mộ vì chẳng khác nào chị em gái ruột.

Tô Sa - cô em chồng trẻ trung của ca nương Kiều Anh, cũng nhiều lần thể hiện sự ủng hộ hết lòng dành cho chị dâu khi Kiều Anh tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Tiểu thư Hà thành thường xuyên đăng tải lại các tiết mục biểu diễn và những bài viết phân tích về phần trình diễn của chị, thể hiện rõ sự tự hào và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và sự khích lệ ấy, Tô Sa cũng không giấu được nỗi lo lắng dành cho chị dâu, lo chị phải làm việc quá sức, lo buổi biểu diễn có gặp trục trặc nào không, và cả lo cho thân hình nhỏ nhắn của chị có chịu nổi cường độ tập luyện dày đặc...

Hay như sinh nhật năm ngoái của ca nương Kiều Anh, dù Tô Sa đang ở Úc nhưng cô vẫn cố gắng canh giờ theo múi giờ Úc để kịp gửi lời chúc sinh nhật chị dâu đúng lúc 00:00. Điều đó cho thấy mối quan hệ chị dâu em chồng rất tốt đẹp, gắn bó không khoảng cách.

Em chồng và mẹ chồng của Ca nương Kiều Anh.

Chị dâu Kiều Anh tự tay trang điểm cho cô em chồng xinh xắn của mình.

Ca nương Kiều Anh (sinh năm 1994 tại Hà Nội) là thế hệ thứ 7 trong một gia đình có truyền thống ca trù. Cô gắn bó với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, từng đoạt ngôi Á quân tại chương trình Vietnam's Got Talent năm 2013 và tham gia Giọng hát Việt năm 2015.

Sau khi kết hôn với Văn Quỳnh vào cuối năm 2015, cô tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Hiện tại, gia đình Kiều Anh đã có hai con trai: Soup (sinh năm 2017) và Tomyum (sinh năm 2020).

Chồng của Ca nương Kiều Anh là Văn Quỳnh (sinh năm 1992), từng du học Mỹ, hiện làm trong lĩnh vực giáo dục, và là cháu của cố giáo sư Văn Như Cương. Cuộc sống đời thường của hai vợ chồng Ca nương Kiều Anh và Văn Quỳnh nhận được nhiều chú ý vì sự sang chảnh, được chồng chiều chuộng hết lòng ủng hộ sự nghiệp của vợ, và cô vẫn giữ được vóc dáng, nhan sắc dù đã trải qua hai lần sinh nở.

Tô Sa (sinh năm 1998 tại Hà Nội), là con gái thứ hai của cô Văn Thùy Dương, và em gái của Văn Quỳnh. Cô được biết đến là tiểu thư Hà Thành, từng du học Úc, và trở về Việt Nam tham gia lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ du lịch/khách sạn.

Sau đám cưới với ông xã Đạt Phùng vào tháng 3/2024, Tô Sa đã sang Úc định cư và năm 2025 sinh con gái đầu lòng là bé Coco.

Mẹ của Tô Sa hay dân tình gọi là "bà ngoại hot nhất MXH" - cô Văn Thùy Dương từng bay sang Úc để hỗ trợ con gái trong tuần cuối thai kỳ và đón công chúa nhỏ chào đời. Và giờ là vợ chồng anh chị Kiều Anh và Văn Quỳnh.

Mối quan hệ giữa chị dâu Kiều Anh và Tô Sa được nhận xét là rất khắng khít, không chỉ vì tình thân mà còn vì sự hỗ trợ tinh thần giữa hai cô gái trong một gia đình có truyền thống văn hoá và giáo dục.