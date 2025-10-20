Lịm tim vì bé Bo quá đáng yêu: Vừa vào lớp 1 đã tự viết thiệp tặng mẹ Hòa Minzy nhân ngày 20/10

Hôm nay, ngày 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam trở thành dịp để những người con, người cháu bày tỏ lòng tri ân đối với mẹ mình, và cũng là dịp đặc biệt để các bà, các mẹ được cất tiếng cười, cảm nhận được yêu thương và được trân trọng. Đây là ngày mà những đóa hoa, tấm thiệp, những lời chúc nhỏ nhưng chan chứa yêu thương trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Mới đây, Hòa Minzy đã khiến nhiều người phải "lụi tim" khi khoe món quà đặc biệt mà bé Bo tặng mẹ Hòa nhân ngày 20/10. Bé Bo còn tự tay viết thiệp tặng mẹ Hòa: "20/10 con chúc mẹ xinh đẹp, mạnh khỏe và hạnh phúc. Con yêu mẹ".

Trên trang cá nhân của mình, Hòa Minzy đăng tải hình ảnh cậu bé rạng rỡ trong tay cầm bó hoa và chiếc thiệp do chính mình viết: "Bo đi mua hoa và viết thiệp tặng mẹ 20/10 đây nè cô bác ơi. Hai mẹ con chúc tất cả các bà, các mẹ, các cô, các dì, các chị ngày hôm nay thật hạnh phúc nha ạ".

Dù chỉ là một món quà giản dị, nhưng lại vô cùng ý nghĩa, không chỉ thể hiện tình yêu thương của bé Bo dành cho mẹ Hòa. Món quà ấy như minh chứng cho sợi dây tình cảm gắn bó giữa hai mẹ con, nơi mỗi cử chỉ nhỏ đều chất chứa sự yêu thương và trân trọng.

Hòa Minzy vốn được biết đến như một nghệ sĩ đa năng, nhưng ít người nhắc đến rằng cô cũng rất chăm chút cho vai trò làm mẹ của mình. Dù là mẹ đơn thân, Hòa Minzy luôn cố gắng cân bằng giữa công việc nghệ thuật và việc chăm con. Cô không chỉ cho bé Bo những điều kiện tốt nhất về vật chất, mà cách cô dạy con cũng nhận được lời khen: nhẹ nhàng, gần gũi, để bé con được là mình nhưng vẫn có trách nhiệm, lễ phép với tất cả mọi người.

Nhiều lần, Hòa Minzy đăng tải hình ảnh bé Bo bên cạnh mẹ khi đi lưu diễn, trên sân khấu, hay ở hậu trường, và bé Bo thường được khen là vui vẻ, lễ phép, biết quan tâm mẹ.

Bé Bo sinh tháng 10/2019. Từ nhỏ, cậu bé đã được công chúng chú ý bởi vẻ ngoài kháu khỉnh, đôi mắt sáng, gương mặt bụ bẫm. Nhóc tỳ thường xuyên thể hiện tình cảm qua những cái ôm hôn, câu nói ngọt ngào dành cho mẹ Hòa.

Điều khiến khán giả càng thêm thích thú là bé Bo hiện mới chỉ học lớp 1, vậy mà đã có thể tự tay viết thiệp tặng mẹ đầy đủ và nắn nót đến thế. Trước đó không lâu, Hòa Minzy từng chia sẻ khoảnh khắc cô kiên nhẫn ngồi bên cạnh, hướng dẫn con tập viết từng nét chữ đầu tiên trước thềm vào lớp 1. Nữ ca sĩ khi ấy xúc động cho biết, nhìn con chăm chú cầm bút, viết từng dòng chữ ngây ngô khiến cô vừa tự hào, vừa xúc động, bởi đó là những bước đầu tiên con trai bắt đầu tự lập và trưởng thành hơn.

Nhìn vào món quà đơn giản ấy, một bó hoa, một tấm thiệp nhỏ với lời chúc yêu thương mà tự tay bé Bo viết tặng mẹ, người ta thấy cả một hành trình nuôi dạy và xây dựng tình cảm giữa hai mẹ con Hòa Minzy. Nữ ca sĩ khéo léo dạy con về sự biết ơn, tình cảm gia đình, thể hiện sự lễ phép với tất cả mọi người.

Trong bài chia sẻ, Hòa Minzy không chỉ chúc mọi phụ nữ một ngày 20/10 hạnh phúc mà còn phép khoe niềm tự hào về con trai mình, rằng "Bo đi mua hoa và viết thiệp tặng mẹ…" hóa ra là cách chung của hai mẹ con để lan tỏa yêu thương tới nhiều người hơn.



