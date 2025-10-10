Mưa bão và ngập úng tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết: Mẹ tuyệt đối không tự ý hạ sốt cho con bằng cách này!

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước đặc biệt là khu vực phía Bắc và miền Trung đang ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các ca sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ. Mưa nhiều, khí hậu ẩm, cộng với việc muỗi sinh sôi mạnh khiến nguy cơ bùng phát dịch ngày càng cao.

Và điều đáng lo ngại là, không ít phụ huynh vẫn vô tình mắc sai lầm nghiêm trọng khi tự xử lý cơn sốt của con tại nhà – đặc biệt là việc cho con uống thuốc hạ sốt Ibuprofen.

Các loại thuốc hạ sốt hiện nay khá đa dạng, nhưng nhìn chung được chia thành 2 nhóm chính theo hoạt chất: Paracetamol (acetaminophen) và nhóm thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) như ibuprofen.

Nhóm thuốc Hoạt chất / Ví dụ Tác dụng Ưu điểm Liều dùng tham khảo cho trẻ em Lưu ý Paracetamol (Acetaminophen) Efferalgan, Panadol, Hapacol... Hạ sốt, giảm đau nhẹ đến trung bình - An toàn, ít kích ứng dạ dày

- Dùng được cho mọi lứa tuổi, kể cả trẻ sơ sinh (theo chỉ định bác sĩ) 10–15 mg/kg/lần, mỗi 4–6 giờ, tối đa 4 lần/ngày Quá liều có thể gây ngộ độc gan rất nguy hiểm NSAIDs (thuốc chống viêm không steroid) Ibuprofen (Nurofen, Advil, Brufen...) Hạ sốt, giảm đau, chống viêm Hạ sốt tốt, đôi khi hiệu quả hơn paracetamol 5–10 mg/kg/lần, mỗi 6–8 giờ Không dùng nếu trẻ bị đau dạ dày, tiêu chảy, mất nước hoặc đang đói NSAIDs khác Aspirin (acid acetylsalicylic) Giảm đau, hạ sốt, chống viêm — — Không dùng cho trẻ nhỏ, vì có thể gây hội chứng Reye (rất nguy hiểm)

Vì sao trẻ sốt chưa rõ nguyên nhân tuyệt đối không được dùng Ibuprofen?

Ibuprofen (và một số thuốc tương tự như aspirin, naproxen...) có tác dụng hạ sốt, giảm đau, kháng viêm khá mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm nếu dùng cho trẻ mắc hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết.

Nguyên nhân là vì Ibuprofen có thể làm rối loạn quá trình đông máu, trong khi virus Dengue (gây sốt xuất huyết) vốn đã khiến thành mạch máu yếu và dễ vỡ. Khi hai yếu tố này kết hợp, nguy cơ xuất huyết nặng, chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc xuất huyết nội tạng sẽ tăng lên đáng kể.

Thậm chí, nhiều ca biến chứng nặng đã được ghi nhận chỉ vì cha mẹ cho trẻ uống Ibuprofen trong những ngày đầu sốt mà chưa biết con bị sốt xuất huyết.

Triệu chứng sớm dễ nhầm lẫn của sốt xuất huyết

Một trong những lý do khiến các bậc cha mẹ dễ mắc sai lầm là biểu hiện ban đầu của sốt xuất huyết rất giống cảm cúm thông thường:

- Sốt cao đột ngột 39–40°C, liên tục, khó hạ

- Đau đầu, nhức hốc mắt

- Mệt mỏi, biếng ăn, nôn ói

- Có thể kèm theo ho, sổ mũi nhẹ

Chính vì vậy, khi con sốt cao, nhiều mẹ vội vàng cho uống thuốc hạ sốt quen thuộc Ibuprofen mà không biết rằng mình đang vô tình khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Vậy nên làm gì khi con sốt trong mùa dịch sốt xuất huyết?

1. Theo dõi nhiệt độ cẩn thận

Dùng nhiệt kế điện tử, đo mỗi 4–6 tiếng.

Nếu bé sốt ≥ 38,5°C, hãy chỉ dùng Paracetamol (Acetaminophen) đúng liều theo cân nặng (10–15 mg/kg/lần) hoặc chỉ định của bác sĩ.

2. Tuyệt đối không dùng Ibuprofen, Aspirin hoặc thuốc chống viêm khác.

3. Chườm ấm, lau mát cho con

Dùng khăn mềm thấm nước ấm (không lạnh) lau trán, nách, bẹn – giúp hạ nhiệt tự nhiên.

4. Cho bé uống nhiều nước:

Nước lọc, nước dừa, nước cam hoặc dung dịch bù điện giải (Oresol).

Tránh ép ăn, thay vào đó cho bé ăn loãng, dễ tiêu.

5. Theo dõi dấu hiệu cảnh báo nặng

Nếu con có bất kỳ biểu hiện nào dưới đây – hãy đưa đến bệnh viện ngay lập tức

Sốt cao liên tục không giảm sau 2–3 ngày

Tay chân lạnh, mệt lả, li bì

Chảy máu cam, chấm đỏ dưới da

Nôn nhiều, đau bụng, bụng chướng

Khát nước nhiều, ít tiểu

Khi con sốt, mẹ nào cũng lo lắng, chỉ muốn làm mọi cách để con đỡ nhanh. Nhưng đôi khi, một viên thuốc hạ sốt tưởng như vô hại lại trở thành mối nguy lớn nếu dùng sai lúc.

Chúng ta không thể ngăn hoàn toàn muỗi đốt, nhưng hoàn toàn có thể ngăn sai lầm trong xử lý ban đầu.

Hãy ghi nhớ thật kỹ: Đặc biệt trong mùa dịch sốt xuất huyết, tuyệt đối không dùng Ibuprofen khi chưa rõ nguyên nhân gây sốt và chưa loại trừ sốt xuất huyết.

Một chút cẩn trọng của mẹ hôm nay – có thể là điều bảo vệ con an toàn trong mùa dịch đang đến gần.