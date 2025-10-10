Những em bé ra đời muộn hơn ngày dự sinh có gì đặc biệt?

Trong dân gian từ lâu đã lưu truyền nhiều quan niệm thú vị xoay quanh thời khắc ra đời của một em bé. Có bé sinh sớm, có bé đến đúng ngày, cũng có những em bé “nấn ná” trong bụng mẹ lâu hơn vài ngày, thậm chí cả tuần. Và với những đứa trẻ ra đời muộn hơn dự kiến ấy, ông bà ta vẫn thường nói rằng: “Trẻ ra muộn thường là con có duyên, có phúc, mang số an lành và trưởng thành sớm hơn tuổi.”

Theo kinh nghiệm dân gian, em bé sinh muộn là những đứa trẻ có tính cách sâu sắc và kiên định .

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, các con đã thể hiện “ý chí riêng” — không chịu ra đời khi người lớn tính toán, mà chọn thời điểm của chính mình. Điều đó được ví như dấu hiệu của những tâm hồn mạnh mẽ, có bản lĩnh và quyết đoán.

Lớn lên, những đứa trẻ này thường độc lập trong suy nghĩ, không dễ bị tác động bởi người khác, và thường biết mình muốn gì trong cuộc sống.

Người xưa cũng quan niệm rằng “chậm ngày sinh là chậm mà chắc” .

Những em bé này mang theo năng lượng của sự cẩn trọng, chu đáo và thấu hiểu. Có thể không phải kiểu sôi nổi hay liều lĩnh, nhưng lại là người biết giữ chữ tín, sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác.

Các cụ hay nói vui: “Trẻ chậm sinh thường có số làm thầy, làm chủ” – ý nói con sẽ có duyên với học hành, hoặc sau này có vị thế, được nhiều người kính trọng.

Về mặt phong thủy và tâm linh, dân gian cho rằng mỗi linh hồn đều chọn thời điểm tốt nhất để đến với thế gian .

Vì thế, những em bé ra đời muộn hơn dự sinh không phải là “trễ hẹn”, mà là “đúng hẹn” với vận mệnh của chính mình. Có khi sự chậm ấy giúp con tránh được sao xấu, gặp được ngày giờ hợp mệnh, giúp vận khí của con và cả gia đình thuận lợi hơn.

Từ góc nhìn hiện đại, sinh muộn đôi khi chỉ là do cơ địa của mẹ hoặc thời điểm rụng trứng khác với dự đoán ban đầu.

Tuy nhiên, khi kết hợp giữa y học và quan niệm dân gian, điều dễ thấy nhất là: trẻ sinh đủ ngày đủ tháng hoặc có dư thêm 1 chút thường khỏe mạnh, cứng cáp và lanh lợi hơn , bởi đã được “ươm kỹ” trong bụng mẹ. Người mẹ có thể vất vả chờ đợi thêm vài ngày, nhưng đổi lại là một khởi đầu trọn vẹn và bình an cho con. Tuy nhiên, mẹ bầu vẫn cần được theo dõi y tế sát sao để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Vậy nên, nếu một em bé đến với đời muộn hơn dự sinh, đừng quá lo lắng. Biết đâu chính sự “nấn ná” ấy lại là dấu hiệu của một tâm hồn biết chờ đúng thời điểm — một đứa trẻ có bản lĩnh, vững vàng và mang đến bình an cho gia đình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm