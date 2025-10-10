3 tiếng cuối tuần: Bí quyết giúp hotmom 4 con Helen Nguyễn đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà, mà vẫn đảm bảo chế độ giảm cân hiệu quả

Giữa cuộc sống hiện đại với guồng quay công việc và gia đình, không ít bà mẹ bỉm sữa phải vật lộn mỗi ngày với câu hỏi "Hôm nay ăn gì?". Nhưng với Helen Nguyễn, được cộng đồng biết đến như "chuyên gia gọi sữa" và "hotmom 4 con", mọi chuyện lại khác. Cô không chỉ chăm sóc tốt cho bản thân mà còn đảm bảo bữa ăn của cả gia đình luôn đủ dinh dưỡng, đa dạng, mà vẫn tiết kiệm thời gian và chi phí sinh hoạt.

Lên kế hoạch từ thực đơn đến tủ lạnh cấp đông: Bí quyết của người mẹ 4 con

Với Helen, chìa khóa nằm ở sự chuẩn bị. Thay vì mỗi ngày đi làm về phải tất bật ra chợ, cô chọn cách mua thực phẩm cho cả tuần, sau đó sơ chế và chia khẩu phần ăn theo từng ngày, từng món. "Mình thường dành khoảng 2-3 tiếng cuối tuần để làm sạch, cắt gọt, chia phần và cấp đông. Đặc biệt với người kiểm soát dinh dưỡng và giảm cân như mình thì đây chính là chìa khóa để mình bám sát mục tiêu về cân nặng và dinh dưỡng" - Helen chia sẻ.

Trước khi đi chợ, cô luôn lên sẵn thực đơn cho 7 ngày. Việc này giúp kiểm soát được lượng dinh dưỡng, đảm bảo 4 nhóm chất chính: chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin khoáng chất, luôn xuất hiện cân đối và đầy đủ trong bữa ăn của cả nhà.

Cấp đông đúng cách: Giữ trọn dinh dưỡng và sự tươi ngon của thực phẩm

Nhiều người vẫn lo ngại rằng cấp đông khiến thực phẩm mất chất dinh dưỡng. Nhưng theo Helen, nếu làm đúng cách và cấp đông nhanh ở nhiệt độ thấp, thực phẩm vẫn giữ được vitamin và giá trị dinh dưỡng gần như nguyên vẹn.

"Tôm cá, hải sản nói chung không để quá lâu, vậy nên một tuần mình đi chợ khoảng 2 lần để mua đồ tươi, đặc biệt là các loại còn bơi sống. Còn những loại cá có thể cấp đông thì mình làm sạch, sơ chế và chia sẵn để tiện nấu" - cô cho biết thêm.

Nhờ sự sắp xếp này, mỗi khi đi làm về, Helen chỉ cần mở tủ, lấy đúng phần đã chia sẵn, rã đông và nấu. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, nhanh gọn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình. Thậm chí cô còn tự lên kế hoạch, thiết lập chế độ ăn giảm cân và tập luyện cho bản thân để có được vóc dáng săn chắc gợi cảm dù đã trải qua 4 lần sinh nở.

Sắc vóc hiện tại của mẹ 4 con Helen Nguyễn

Bà mẹ 4 con tất bật từ 6 giờ sáng, vẫn đủ thời gian tập tành, làm việc và chăm con

Không chỉ là mẹ của 4 đứa trẻ, Helen còn là một doanh nhân với nhiều dự án riêng và hoạt động thiện nguyện. Lịch trình dày đặc khiến cô phải học cách tối ưu hóa từng phút trong ngày.

"Thật ra mình không cho rằng mình giỏi. Chỉ là mình biết tính toán, sắp xếp và lên kế hoạch, nhờ đó mà mình có thể hoàn thành rất nhiều việc" - Helen chia sẻ chân thành.

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ, việc không đi chợ mỗi ngày không có nghĩa là cô lười hay không chăm lo cho gia đình. "Mình không phải là một bà mẹ hay làm nội trợ toàn thời gian, mình còn có công việc kinh doanh riêng, có các dự án xã hội... Vậy nên để làm được hết tất cả mọi việc thì mình cần có giải pháp sắp xếp, việc đi chợ cấp đông thực phẩm vẫn tốt, giúp mình đạt được mục đích và mục tiêu của bản thân, như vậy là được rồi".

"Thực phẩm được dùng hết, không có đồ bỏ đi. Mỗi tháng mình tiết kiệm được kha khá mà vẫn đảm bảo bữa ăn phong phú cho gia đình" - mẹ 4 con bật mí.

Trên kênh TikTok của mình, Helen từng chia sẻ, tối sau khi xong xuôi mọi việc, 22 giờ cô bắt đầu nấu nướng, chuẩn bị đồ để các con ăn vào sáng hôm sau. Buổi sáng của mẹ 4 con bắt đầu từ 6 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn cho 4 bé. Sau khi các bé đi học, cô dành 45 phút để tập luyện giữ dáng, sau đó đi làm, 17 giờ chiều lại về nhà và tiếp tục nấu nướng chuẩn bị cơm tối cho cả nhà.

Một ngày của hotmom 4 con Helen Nguyễn.

Không cần phải hoàn hảo, chỉ cần biết lên kế hoạch và làm chủ thời gian, mọi người mẹ đều có thể mang lại cho gia đình những bữa ăn đủ chất và cho bản thân một cuộc sống nhẹ nhàng, như cách mà mẹ 4 con Helen Nguyễn đang làm mỗi ngày.