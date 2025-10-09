Là 1 người mẹ, tôi nể phục ông bố 6 con giữa vùng nước lũ ấy và cả vợ anh nữa: Những đứa trẻ chắc chắn sẽ tự hào về bố mình!

Những ngày vừa qua, có lẽ là những ngày con người ta hiểu hơn bao giờ hết sự bé nhỏ của con người trước thiên nhiên. Những hình ảnh bà con chống chọi với mưa bão ngập lụt, những hình ảnh các em bé ngơ ngác giữa mênh mông biển nước... có lẽ sẽ khiến nhiều người rưng rưng.

Sáng nay, Hà Nội nắng ráo hơn đôi chút, tôi tìm đọc các tin tức về tình hình bão lũ và vô tình đọc được tin về một người đàn ông ở Hà Nội, 1 bố của 6 đứa con đang tình nguyện vào Thái Nguyên cứu hộ giữa trận ngập lụt lịch sử.

Mưa trắng trời, nước ngập đến mái nhà, vậy mà anh vẫn không ngần ngại dấn thân. Tính cho đến cập nhật gần nhất của ông bố 6 con này trên trang cá nhân thì anh và đoàn cứu hộ của mình đã liên tục hơn 50 tiếng đồng hồ đi khắp nơi, cố gắng giúp đỡ bà hỗ trợ bà con.

Tôi là một người mẹ của hai đứa trẻ. Tôi hiểu cái cảm giác phải xa con dù chỉ một ngày thôi cũng đã khiến lòng chộn rộn không yên. Thử nghĩ mà xem, một người cha, phía sau còn có vợ, có con nhỏ, anh còn có đến 6 đứa con nữa chứ. Vậy mà khi thấy nước lũ dâng lên, anh lại chọn tự nguyện đến nơi nguy hiểm chỉ để giúp đỡ người xa lạ.

Tôi thật sự khâm phục anh. Nhưng tôi cũng khâm phục cả vợ anh, người phụ nữ đã ở nhà, ôm con, không cản trở, âm thầm ủng hộ chồng mình. Làm gì có người vợ nào không lo lắng chứ, đến nơi bão lũ để cứu hộ cứu nạn cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy hiểm mà, đâu có ai nói trước được điều gì. Có thể gật đầu đồng ý để chồng đi, 1 mình chăm sóc con cái, lo việc nhà việc cửa. Đấy không phải việc người phụ nữ nào cũng dễ dàng làm nổi đâu.

Để một người đàn ông có thể dấn thân vào nơi nước dữ, cần một người phụ nữ đủ bao dung đứng phía sau. Người vợ ấy chắc chắn cũng trải ra hơn 50 tiếng lo lắng thấp thỏm, nhưng vẫn chọn tin tưởng. Tin rằng, người chồng của mình đang làm điều đúng đắn, đang sống trọn với phần tốt đẹp nhất trong anh.

Tôi tìm vào trang cá nhân của anh, đọc từng bài đăng của anh. Người đàn ông "vừa run vừa sợ" khi bế trong tay em bé 2 tháng tuổi chòng chành trên sóng nước ấy lại không thấy sợ khi đi khắp vùng nước lũ để giúp bà con.

Chúng ta sống trong một thời mà đôi khi người ta dễ mệt mỏi, dễ quay lưng, dễ chọn an toàn. Vậy nên, khi có ai đó dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình chỉ để giúp người khác, tôi thấy đó là một điều thật đẹp. Một vẻ đẹp rất lặng lẽ, rất thật, rất người.

Tôi nghĩ đến các con của anh – sáu đứa trẻ rồi sẽ lớn lên và nghe về việc bố mình từng đi cứu người giữa vùng nước ngập lụt nguy hiểm ấy. Có lẽ chúng sẽ tự hào và cũng sẽ học được rằng lòng tốt không cần phải lớn lao, chỉ cần biết không ngoảnh mặt trước nỗi đau của người khác .

Tôi chỉ là một bà mẹ bình thường, chắc chắn không đủ dũng cảm để nếu đặt vào hoàn cảnh ấy. Nhưng tôi biết, chính những câu chuyện như thế khiến tôi muốn dạy con mình sống tử tế hơn. Rằng ngoài kia, vẫn có những người cha, người mẹ họ sống rực rỡ, tử tế và hết mình như vậy đấy.