Miền Bắc trở lạnh: Đây là những điều mẹ cần lưu ý khi chăm sóc bé yêu

Không khí lạnh đầu mùa đang tràn về, miền Bắc chính thức bước vào những ngày se se, sáng sớm và đêm buốt lạnh. Đây cũng là giai đoạn các bé nhỏ dễ ốm vặt nhất trong năm — chỉ cần một chút sơ suất trong việc giữ ấm, thay đổi chế độ ăn hay sinh hoạt cũng có thể khiến con bị ho, sổ mũi, thậm chí viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Dưới đây là những lưu ý quan trọng để các mẹ giúp bé vượt qua mùa lạnh an toàn và khỏe mạnh.

1. Giữ ấm đúng cách, đừng “ủ” con quá kỹ

Rất nhiều mẹ lo con lạnh mà mặc quá nhiều lớp quần áo hoặc quấn chăn dày cả ngày, khiến cơ thể bé bị bí, ra mồ hôi, ẩm ngược trở lại và dễ cảm lạnh hơn.

Nguyên tắc “3 ấm – 1 thoáng”: Giữ ấm ngực, bụng và bàn chân, nhưng đầu và cổ cần thông thoáng để thoát nhiệt.

Quần áo nên chọn chất liệu cotton, mềm, thấm hút tốt, tránh sợi len tiếp xúc trực tiếp với da vì dễ gây kích ứng.

Ban đêm, không nên bật điều hòa nóng hay quạt sưởi quá lâu. Nhiệt độ phòng lý tưởng cho bé là 22–25°C, kèm theo máy tạo ẩm nhẹ để tránh khô mũi và da.

2. Tắm cho bé vào giờ ấm nhất trong ngày

Thời tiết lạnh không có nghĩa là “ngừng tắm”. Bé vẫn cần được tắm sạch để loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi và giúp da thông thoáng.

Chọn thời điểm từ 10h – 15h, khi trời ấm nhất.

Phòng tắm kín gió, nước ấm 37–38°C.

Tắm nhanh trong 5–10 phút, lau khô ngay và mặc quần áo ấm.

Sau tắm, thoa kem dưỡng ẩm toàn thân cho bé — đặc biệt là vùng má, đầu gối, khuỷu tay, nơi dễ khô nứt.

3. Tăng sức đề kháng bằng dinh dưỡng

Thời tiết thay đổi khiến cơ thể dễ mệt mỏi, nên mẹ cần chú trọng thực đơn để con được cung cấp đủ năng lượng và vitamin.

Bổ sung vitamin C từ cam, quýt, bưởi, dâu, cà chua.

Thêm rau xanh và đạm chất lượng cao (thịt, trứng, cá, đậu phụ).

Cho bé uống đủ nước, kể cả khi trời lạnh bé ít khát.

Với các bé nhỏ, có thể uống sữa ấm, hoặc thêm cháo loãng, soup rau củ ấm bụng.

4. Giữ vệ sinh mũi họng, tay chân

Trời lạnh làm không khí khô, bụi và virus hô hấp dễ phát tán.

Rửa tay cho bé thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý 1–2 lần/ngày để làm sạch bụi và vi khuẩn.

Hạn chế cho bé ra ngoài sáng sớm, tối muộn, đặc biệt khi trời có sương hoặc gió lạnh.

5. Tăng cường vận động trong nhà

Khi trời lạnh, nhiều mẹ ngại cho con chơi bên ngoài, nhưng vận động giúp con tăng đề kháng và ngủ ngon hơn.

Hãy cho con tập các trò vận động nhẹ nhàng trong nhà: bò, chạy quanh phòng, chơi nhảy theo nhạc, yoga mẹ và bé...

Tránh để bé nằm hoặc ngồi một chỗ quá lâu, khiến tay chân lạnh, tuần hoàn kém.

6. Đừng quên “hơi ấm từ vòng tay mẹ”

Giữa mùa lạnh, điều tốt nhất với bé vẫn là được ôm ấp và vuốt ve thường xuyên. Tiếp xúc da kề da giúp điều hòa thân nhiệt, làm bé yên tâm và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Nếu bé vẫn bú mẹ, hãy tiếp tục cho bú đều đặn vì sữa mẹ chính là “lá chắn miễn dịch” tự nhiên tuyệt vời nhất trong mùa đông.

Miền Bắc đang đón đợt lạnh đầu tiên, và chắc chắn còn nhiều đợt sau nữa. Mẹ không thể ngăn gió mùa, nhưng có thể làm mọi điều để con ấm áp và khỏe mạnh. Một chiếc áo đủ ấm, một cái ôm đủ lâu và một bát cháo nóng — đôi khi, đó là tất cả những gì bé cần để lớn lên an yên qua mùa đông.