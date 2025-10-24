"Chú lính chì" Thiện Nhân: Từ nỗi đau thể xác của cậu bé 1 tuần tuổi bị bỏ rơi, đến chàng sinh viên 19 tuổi với suất học bổng 85%

Mới đấy mà đã gần 19 năm trôi qua kể từ ngày cậu bé Thiện Nhân được tìm thấy trong một vườn chuối ở Quảng Nam, câu chuyện về "chú lính chì" ấy vẫn khiến hàng triệu người Việt xúc động mỗi khi nhắc lại. Hành trình của em là hành trình của nghị lực, của lòng nhân ái và của tình yêu thương vô điều kiện - một phép màu giữa đời thường.

Một cậu bé hơn 1 tuần tuổi bị bỏ rơi, được tìm thấy với tỷ lệ thương tật 75%...

Thiện Nhân chào đời trong hoàn cảnh éo le. Khi chỉ mới vài ngày tuổi, em bị bỏ rơi trong một vườn chuối ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sau 72 giờ, đứa bé với nhiều vết thương lớn, tỷ lệ thương tật 75% (bị thú hoang cắn mất một chân và tổn thương nghiêm trọng phần thân dưới), vẫn sống sót kỳ diệu và được y BS BV đa khoa Quảng Nam nỗ lực cấp cứu.

Họ đặt cho em cái tên Thiện Nhân, với ý nghĩa mong em được sống trong thiện lành, được đùm bọc bởi lòng nhân ái của con người. Không ai khi ấy có thể nghĩ rằng, đứa bé nhỏ bé ấy lại có thể sống sót, lại càng không ai ngờ rằng, em sẽ trở thành biểu tượng của nghị lực và tình yêu thương của biết bao người Việt sau này.

Cuộc gặp định mệnh: Người mẹ không cùng huyết thống

Khi Thiện Nhân gần 9 tháng tuổi, chị Trần Mai Anh - một nhà báo ở Hà Nội, đã biết đến câu chuyện của em qua báo chí. Giữa hàng nghìn hoàn cảnh, chị bị lay động sâu sắc bởi đôi mắt sáng trong và khát vọng sống mãnh liệt của đứa trẻ. Không do dự, chị vào Quảng Nam, ôm em vào lòng và quyết định nhận nuôi.

“Hành trình yêu thương - Nhật ký Thiện Nhân” chính là cuốn sách nói về hành trình suốt 10 năm nhận nuôi và chữa bệnh cho Thiện Nhân của chị Trần Mai Anh.

Từ giây phút ấy, Thiện Nhân có một mái nhà thật sự. Chị Mai Anh không chỉ là mẹ, mà còn là người bạn đồng hành trên mọi hành trình, từ những lần phẫu thuật, những cơn đau triền miên, đến cả những bước đi đầu tiên của con trai.

Những ca phẫu thuật đau đớn và hành trình đi tìm lại sự trọn vẹn

Từ khi còn rất nhỏ, Thiện Nhân đã phải trải qua nhiều ca đại phẫu để tái tạo cơ thể. Có những lần phẫu thuật tại Việt Nam, và cả những hành trình xa xôi sang Ý, nơi các bác sĩ giỏi nhất giúp em phục hồi phần thân dưới bị mất.

Những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể là minh chứng cho sự kiên cường phi thường. Mỗi ca mổ là một thử thách về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng chưa bao giờ Thiện Nhân than vãn hay đầu hàng.

Từ câu chuyện của cậu bé, chị Mai Anh cùng các bác sĩ và mạnh thường quân đã sáng lập "Quỹ Thiện Nhân & Những người bạn", giúp hàng nghìn trẻ em Việt Nam bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục có cơ hội được điều trị, được sống lành lặn và tự tin hơn.

Nhiều năm trôi qua, "chú lính chì" năm nào nay đã trở thành một chàng trai 19 tuổi mạnh mẽ và điềm đạm. Thiện Nhân sống giản dị, chăm chỉ học tập và luôn nghĩ về người khác trước tiên.

Dù mang trên mình nhiều tổn thương, em chưa bao giờ tự ti hay than thở. Ngược lại, Thiện Nhân luôn thể hiện lòng biết ơn với mẹ Mai Anh, với các bác sĩ và với tất cả những ai đã yêu thương, giúp đỡ em.

Câu chuyện của Thiện Nhân không chỉ dừng lại ở riêng em. Đó là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có vở nhạc kịch "Viên đá ngũ sắc" - kể lại hành trình kỳ diệu của cậu bé và người mẹ nuôi. Vở diễn đã khiến khán giả rơi nước mắt và thêm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái.

Quan trọng hơn, "Quỹ Thiện Nhân & Những người bạn" đã lan tỏa tinh thần nhân văn ấy đến khắp nơi. Hàng nghìn ca phẫu thuật được thực hiện, hàng nghìn em nhỏ được hồi sinh, tất cả đều bắt nguồn từ một đứa bé từng bị bỏ rơi năm nào.

19 năm trôi qua, "chú lính chì" ngày nào đã trở thành sinh viên đại học với suất học bổng 85%

Từ năm 2006 đến nay, 19 năm đã trôi qua. Thiện Nhân đã trưởng thành, học tập, sống vui vẻ bên mẹ và các anh. Cậu bé từng bị thương tật nặng giờ đã trở thành biểu tượng của nghị lực, lòng nhân ái và sự hồi sinh kỳ diệu.

Giờ đây, Thiện Nhân đã là sinh viên của Đại học VinUni, theo học ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo - một lĩnh vực đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo và tư duy logic cao. Suốt ba năm trung học, em đã không ngừng nỗ lực, xây dựng cho mình một hồ sơ học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng. Chính những cố gắng ấy đã giúp Thiện Nhân nhận được suất học bổng 85% từ ngôi trường danh giá này.

Thiện Nhân đã từ chối sang Italia du học vì muốn gần gia đình: "Con chọn ngành khoa học máy tính vì thấy cần ưu tiên trước hết sở thích và mối quan tâm của mình. Con rất quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) và những gì nó có thể hay không thể làm thay con người, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.

Trong mường tượng của con thì rất có thể công việc mà con lựa chọn sẽ gắn liền với 'Quỹ Thiện Nhân' mà mẹ con và bác sĩ Roberto đã bỏ vào đó thật nhiều tâm huyết, và con cũng muốn được tiếp tục để có thể giúp đỡ được nhiều em bé cùng hoàn cảnh như con. Ở lại Việt Nam cũng có nghĩa là sẽ được ở gần gia đình. Con cần gia đình và gia đình cũng cần con. Nếu có một thứ mà AI không tạo ra được, con nghĩ đấy chính là tình cảm gia đình".

Đầu năm nay, em có chuyến sang Bỉ để thực hiện ca phẫu thuật quan trọng của tuổi trưởng thành - một bước hoàn thiện cuối cùng cho cơ thể đã chịu nhiều tổn thương năm xưa. May mắn thay, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, khép lại hành trình dài của những tháng ngày điều trị và mở ra một chương mới đầy hy vọng.

Cuộc đời của Thiện Nhân, nhìn lại, thật sự là minh chứng sống động cho hai chữ "phép màu". Cậu bé năm nào vượt qua ranh giới sinh tử giờ đây đã trở thành chàng trai đầy nghị lực, mang trong mình tinh thần của một "đứa trẻ của phép màu" - người viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và sức sống phi thường.