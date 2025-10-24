Chú bé Panda mới hơn 6 tháng ăn mỗi bữa hết veo 100ml bột, tự ngủ xuyên đêm: Mẹ Mai Ngọc chăm cực khéo từ nết ăn đến nết ngủ

Sau khi kết hôn vào cuối năm 2024, MC "thời tiết" Mai Ngọc chính thức bước sang một hành trình mới: Đó là hành trình làm mẹ thiêng liêng. Tháng 4/2025, nữ MC cùng ông xã doanh nhân Quốc Thắng hạnh phúc đón con trai đầu lòng, tên thật là Đặng Quốc Anh Minh, ở nhà gọi thân mật là bé Panda.

"Tiểu thiếu gia" Panda bụ bẫm, đáng yêu, được mẹ "rèn" nết ăn, nết ngủ ngay từ khi mới lọt lòng

Ngay từ những ngày đầu chia sẻ hình ảnh con trai trên MXH, Mai Ngọc đã khiến cộng đồng mạng "tan chảy" trước vẻ ngoài đáng yêu, đôi má phúng phính và nụ cười rạng rỡ của bé Panda.

Theo chia sẻ của MC Mai Ngọc, bé Panda hiện ăn 8 bữa mỗi ngày, mỗi bữa khoảng 100ml bột và chỉ mất 10 phút để ăn hết sạch. Trước đó, khi 4 tháng tuổi, Panda đã ăn được 950-970ml sữa/ngày, ngủ rất ngoan từ 19 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, đồng thời mặc vừa những bộ đồ dành cho trẻ 6-9 tháng tuổi.

Được mẹ cho đi bơi 2 buổi/tuần, đi dạo 2 lần/ngày, bé tha hồ bạo rạn

Bé cũng được mẹ rèn luyện thói quen vận động và khám phá thế giới xung quanh. Mỗi ngày, Panda được đi dạo hai lần, hít thở không khí trong lành; mỗi tuần có hai buổi đi bơi để tăng cường sức khỏe. Chỉ sau vài buổi, cậu bé đã đạp chân thoăn thoắt trong nước, khiến mẹ không khỏi thích thú.

Không chỉ bụ bẫm và đáng yêu, Panda còn ghi điểm với tính cách vui vẻ, hoạt bát. Nhiều khoảnh khắc được MC Mai Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, cậu bé tỏ ra rất thích ống kính máy ảnh, điện thoại và luôn "pose dáng" tự nhiên mỗi khi được mẹ chụp hình. Đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy mẹ, Panda liền toe toét cười rạng rỡ, khiến ai xem cũng phải "tan chảy".

Từng là nữ MC xinh đẹp, chỉn chu và luôn bận rộn, kể từ khi sinh con, Mai Ngọc dành trọn thời gian và tâm huyết cho thiên thần nhỏ. Cô chăm con theo phương pháp khoa học, tôn trọng nhịp sinh học tự nhiên của trẻ và hướng tới sự phát triển toàn diện.

"Panda mang đến cho tôi niềm hạnh phúc chưa từng có. Làm mẹ khiến tôi học được cách sống chậm lại, biết yêu thương và thấu hiểu hơn. Con là ánh sáng và là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi", Mai Ngọc chia sẻ.

Bà mẹ trẻ cũng tiết lộ cô luôn cố gắng duy trì sự cân bằng giữa công việc và chăm con. Dù có sự hỗ trợ của người thân và bảo mẫu giàu kinh nghiệm, Mai Ngọc vẫn tự tay chăm sóc bé, từ cho ăn, tắm rửa đến cùng con đi dạo mỗi ngày.

Hiện tại, dù mới chỉ 5 tháng tuổi, bé Panda đã trở thành "hot kid" trong lòng người hâm mộ. Mỗi bức ảnh hay câu chuyện mà Mai Ngọc đăng tải đều nhận về hàng chục nghìn lượt thích và bình luận khen ngợi.

Với nụ cười tươi rói và sự chăm sóc tận tình của mẹ, bé Panda hứa hẹn sẽ là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến mọi người, minh chứng cho một tổ ấm viên mãn và tràn ngập yêu thương của nữ MC tài năng và xinh đẹp.