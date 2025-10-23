Bé tập đi thường xuyên bị ngã, khi nào thì cha mẹ cần lo lắng?

Trẻ nhỏ thường gặp phải tình trạng té ngã khi mới tập đi, nhưng đâu là giới hạn giữa hiện tượng phát triển bình thường và các dấu hiệu cần được chú ý? Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về vấn đề này và giúp các bậc phụ huynh nhận biết khi nào cần tìm sự tư vấn y khoa cho con mình.

Trẻ khoảng 1 tuổi hay ngã khi đi là hiện tượng bình thường

Khi trẻ bước vào giai đoạn tập đi (khoảng 1 tuổi), việc đi loạng choạng, bước vài bước rồi ngã là điều rất phổ biến.

Qua quá trình luyện tập liên tục, khả năng giữ thăng bằng của bé sẽ dần hoàn thiện. Thông thường, đến khoảng 15 tháng tuổi, bé có thể đi vững một mình và ít bị ngã hơn.

Tuy nhiên, nếu đến 18 tháng bé vẫn chưa thể tự đi, hoặc đến 2 tuổi rưỡi mà vẫn thường xuyên bị ngã, cha mẹ nên đưa bé đi khám vì có thể là dấu hiệu bất thường trong phát triển vận động.

Nguyên nhân có thể khiến bé trên 18 tháng vẫn hay bị ngã

Nếu bé 18 tháng vẫn chưa biết đi, điều này có thể cho thấy sự chậm phát triển vận động, và nguyên nhân thường gặp gồm:

1. Chỉ chậm về vận động thô:

Nếu bé chỉ đi muộn nhưng các kỹ năng khác như nói, tự ăn, giao tiếp... đều bình thường, thì khả năng cao chỉ là chậm phát triển vận động đơn thuần.

Hơn 90% các bé trong trường hợp này sau đó vẫn phát triển hoàn toàn bình thường.

2. Chậm phát triển toàn diện:

Nếu bé vừa đi muộn, vừa nói muộn, và mọi mặt đều chậm hơn so với bạn cùng tuổi, thì đây có thể là chậm phát triển toàn diện.

Cần đưa bé đi khám sớm để xác định nguyên nhân — có thể liên quan đến vấn đề phát triển não bộ, bệnh lý di truyền – chuyển hoá hoặc bất thường nhiễm sắc thể, gen.

3. Dấu hiệu nghi ngờ bại não:

Nếu bé không biết đi, chân cứng đờ, khi được đỡ tập đi thì hai chân vắt chéo như dáng “kéo kéo kéo”, đầu ngón chân nhón cao như múa ba-lê, thì cần đưa đi khám ngay vì có thể là bại não thể co cứng.

Ngoài ra, nếu bé không biết đi, hai chân yếu, mềm nhũn, không có lực, thì có thể do bệnh lý di truyền chuyển hóa hoặc bệnh lý thần kinh – cơ.

Các chuyên gia y tế như bác sĩ Mã Học Mai, Phó Chủ nhiệm bệnh viện tổng hợp khu vực Bắc của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, khuyến nghị rằng các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng nếu bé chỉ đơn giản là bắt đầu đi muộn, nhưng cũng không nên chần chừ nếu nhận thấy các dấu hiệu bất thường khác. Việc sớm phát hiện và can thiệp kịp thời có thể giúp cải thiện đáng kể quá trình phát triển của trẻ.

Nguồn: Sohu News