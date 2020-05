Mẹ trổ tài làm pizza con thích nhưng sai một bước, nhìn thành quả dân mạng đoán từ nay bé sẽ không dám nhắc đến món ăn này

Nấu ăn cho con là niềm đam mê của nhiều bà mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn các con thưởng thức món ăn khoái khẩu do chính tay mẹ làm. Đó cũng là động lực thôi thúc nhiều người mẹ chăm chỉ vào bếp hơn mỗi ngày.

Tuy nhiên, thành công nào dường như cũng phải trải qua thất bại. Để có thể nấu cho con những món ăn ngon, nhiều mẹ cũng đã từng ít nhất một lần chứng kiến con buồn bã từ chối thành quả của mình. Có mẹ làm bánh mỳ mà con cầm ném xuống nền nhà kêu cộc cộc, có mẹ làm phô mai que mà thành phẩm nhão nhoét chẳng thấy "que" đâu, có mẹ làm bánh sinh nhật mà con chán chẳng buồn thổi nến... Và hôm nay, danh sách món ăn "cười ra nước mắt" sẽ được nối dài với một món mang tên "pizza bóng đêm".

Món "pizza bóng đêm" của chị A.N.

Mới đây, thành viên có tên Facebook là A.N. đã chia sẻ câu chuyện làm bánh pizza của mình lên mạng xã hội khiến cư dân mạng được dịp "cười té ghế". "Mùng 1 làm món bánh pizza cho con nghỉ cuối tuần" - chị A.N. viết kèm theo bức ảnh là chiếc pizza có phần đế bị cháy đen như than.

Ngay lập tức, dân mạng đã rào rào vào bình luận dưới bức ảnh với rất nhiều chia sẻ hài hước:

- "Pizza bóng đêm là có thật".

- "Từ đó về sau các con không còn dám nhắc đến pizza nữa".

- "Đây là món mới mang tên pizza sôcôla".

- "Nhìn chiếc bánh này không biết nên thả icon "buồn" hay "haha" nữa đây".

Bên cạnh những lời nhận xét hài hước, nhiều cư dân mạng đảm đang cũng góp ý cho chị A.N. cách nướng bánh pizza để không bị cháy như lót thêm giấy bạc, vặn nhỏ lửa tối đa...

Nguyên nhân khiến đế bánh bị cháy là do chị A.N. bật bếp quá to.

Trò chuyện với chị A.N., chị tâm sự vì biết con thích ăn pizza nên tranh thủ ngày cuối tuần, chị đã mua nguyên liệu để trổ tài làm món này cho các con thưởng thức.

Lần đầu làm bánh nên chị cũng tham khảo cách làm, thấy mọi người dùng đế bánh làm sẵn để làm cho nhanh, chị nhanh tay đặt ngay 3 chiếc đế bánh và mua các loại hải sản về để thực hành.

Chị A.N. nướng bánh bằng chảo chống dính trên bếp từ, vì chưa có kinh nghiệm nên khi nướng chiếc bánh đầu tiên chị đã bật bếp hơi to (mức số 6). Sau đó, chị loay hoay ra làm chiếc bánh tiếp theo. Chỉ 3 phút sau quay lại, bà mẹ này đã ngớ người vì chiếc bánh của mình biến thành tác phẩm "pizza bóng đêm".

Sau khi rút kinh nghiệm thì chị A.N. đã làm được mẻ bánh mới khá ổn.

Dẫu thất bại nhưng chị không bỏ cuộc, may mắn là mua hẳn 3 đế bánh nên chị A.N. bắt tay vào làm chiếc pizza thứ hai. Lần này chị rút kinh nghiệm, bật bếp nhỏ hơn (mức số 2) thì thành quả cũng tạm ổn, đặc biệt phần nhân hải sản được chị nhận xét là khá ngon.

Trái với suy nghĩ của cư dân mạng, 3 bé nhà chị A.N. đã chén sạch 2 chiếc bánh pizza mẹ làm một cách ngon lành. Dù không được ngon như ở nhà hàng nhưng các bé cũng khá ưng món bánh của mẹ. Đó chính là động lực để chị A.N. quyết tâm nếu như có thời gian chị sẽ tiếp tục làm bánh pizza cho các con ăn.