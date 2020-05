Con trai Trà My Idol gây sốt vì gương mặt tấu hài, biểu cảm 500 kiểu khác nhau nên bé tí đã có lượng fan hùng hậu

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cuộc sống riêng tư của Trà My Idol luôn nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là kể từ sau khi cô lên xe hoa với ông xã doanh nhân. 5 năm sau khi sinh con trai đầu lòng, Trà My Idol hạ sinh nhóc tỳ thứ hai - bé Heydan vào tháng 4/2019. Nhiều người khen Trà My Idol đẻ khéo vì cậu con trai lớn giống y hệt mẹ còn cậu em Heydan lại là bản sao nhí của bố.

Cậu nhóc sở hữu gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh, mắt một mí dễ thương, khuôn miệng cực duyên và đặc biệt là biểu cảm cực kỳ đa dạng. Những khoảnh khắc vui vẻ, buồn bã, giận dỗi, cáu gắt, làm điệu, trầm tư, hào hứng,... của Heydan đều được mẹ Trà My chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội. Nhờ đó mà Heydan nhận được rất nhiều sự yêu thích của mọi người, ai cũng khen cậu bé có gương mặt tấu hài, biểu cảm được nhiều cảm xúc mà kiểu nào nhìn cũng "cưng muốn xỉu".

Mỗi bức ảnh của cậu bé luôn nhận được rất nhiều lượt yêu thích, thả tim và chia sẻ rầm rộ. Bởi vậy nên mới hơn 1 tuổi nhưng Heydan đã sở hữu lượng fan cực kỳ hùng hậu, sức hút của cậu bé không hề thua kém người mẹ nổi tiếng của mình đâu.

Nào, bây giờ xin mời các bố các mẹ cùng chiêm ngưỡng 500 kiểu biểu cảm siêu đáng yêu của cậu út nhà giọng ca "Cần lắm" nhé:

Heydan đang dỗi hờn điều gì thế nhỉ?

Heydan cảm thấy không có vui!

Đi tắm cho sảng khoái và chụp tấm hình selfie nào.

"Đá lông nheo" cưng dễ sợ.

Heydan vui rồi này.

Cười thật nhiều luôn.

Heydan đang làm duyên nè các cô các chú!

Heydan đói quá anh hai ơi!

Heydan được đi chơi.

Heydan lái "siêu xe" cho các cô các chú coi nha.