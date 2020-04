Mẹ nấu bún mọc mà con khóc thét không chịu ăn, nhìn miếng mọc chềnh ềnh trong bát thì mọi người đoán ngay lý do

Người mẹ nào cũng muốn nấu cho con những món ăn ngon miệng, đủ chất dinh dưỡng và cả đẹp mắt nữa. Tuy nhiên, không phải bà mẹ nào cũng có khả năng bếp núc lý tưởng. Chính vì thế mà thỉnh thoảng trong cuộc sống của các mẹ bỉm sữa lại xuất hiện nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười" như thế này.

Trong một group khá đông thành viên tham gia, một tài khoản Facebook có tên là Kim Huyền đã đăng tải hình ảnh cô con gái bé nhỏ của mình đang ngồi trước một bát bún mọc và khóc nước mắt ngắn nước mắt dài. Được biết, bát bún mọc này do chính là chị Huyền nấu nhưng chị cũng không hiểu vì sao con lại khóc và đoán rằng: "Chắc con em nó không thích ăn bún mọc".

Bài đăng của chị Huyền nhận được khá nhiều sự quan tâm.

Bài đăng của chị Huyền đã nhận được rất nhiều sự chú ý của chị em trong group. Sau ít giờ đăng tải bài đăng này nhận được 4,9 nghìn lượt thích, gần 500 lượt bình luận và gần 70 lượt chia sẻ.

Tuy nhiên trong phần bình luận, nhiều người lập tức đoán ra lý do khiến con gái của chị Huyền khóc ròng vì bát bún của mẹ. Đó có thể là do những viên mọc của chị Huyền hơi to và dài, hình dáng không đều nhau, viên to, viên nhỏ, khác hẳn với những viên mọc nhỏ nhắn tròn tròn xinh xinh mà người ta vẫn thấy. Rất nhiều mẹ bỉm sữa đã cười nghiêng ngả về câu chuyện của mẹ con chị Huyền và góp ý để chị làm viên mọc đẹp hơn. Ngoài ra, nhiều mẹ thì bày tỏ sự đồng cảm vì khả năng nấu nướng của mình cũng không được như "các mẹ nhà người ta".

Liên hệ với chị Huyền để trò chuyện thêm, chị cho biết con gái chị tên ở nhà là Sâu, năm nay Sâu vừa tròn 2 tuổi. Chị Huyền kể bình thường thì Sâu đi nhà trẻ nhưng vì có dịch bệnh thì Sâu phải nghỉ học, chị Huyền cũng nghỉ làm để chăm con. Thời điểm này các hàng quán đóng cửa hết nên chị Huyền phải tự nấu đồ ăn cho con mặc dù chị tự nhận khả năng bếp núc của mình rất dở và chị cũng không thích nấu ăn.

Sâu vốn ăn uống rất ngoan.

Sâu chỉ khóc khi nhìn thấy bát bún mọc của mẹ.

Kể về tình huống khi Sâu khóc thét khi nhìn thấy bát bún mọc của mẹ, chị Huyền nói: "Bình thường Sâu thích ăn lắm mà không hiểu sao hôm đó bê bát bún ra bé cứ khóc, mẹ phải dỗ mãi rồi mới chịu nín và tự xúc ăn. Nhưng có lẽ vì mọc hơi chán nên Sâu không ăn hết".



Còn nói về những viên mọc gây cười của mình, chị Huyền thật thà cho biết: "Mình nghĩ là nặn viên mọc dài dài cho nhanh thôi chứ nặn nhỏ thì đến bao giờ mới xong".

Lần sau mẹ nặn mọc nhỏ một chút cho Sâu đỡ sợ nhé.

Không phải ai cũng có năng khiếu trong việc nấu nướng nên chuyện nhiều mẹ nấu ăn hơi dở, trình bày chưa được đẹp mắt cũng là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, nếu như có thời gian rảnh rỗi, ví dụ như đợt nghỉ cách ly xã hội hiện tại thì các mẹ hãy thử tìm hiểu thêm một chút về kỹ năng làm bếp, biết đâu các mẹ lại đam mê thì sao? Nếu được thưởng thức những món ăn vừa ngon miệng lại đẹp mắt, chắc hẳn lũ trẻ sẽ thích lắm đấy các mẹ ạ.