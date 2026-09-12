Photostory: Một ngày bình thường của những người mẹ phi thường

Con sốt nên quấy khóc, cứ đặt xuống giường là lại giật mình gọi mẹ. Tôi đành ôm con suốt đêm, khi thì lau người, khi đo nhiệt độ, lúc lại bế con đi quanh phòng để dỗ dành. Ngoài cửa sổ, bóng tối dần nhường chỗ cho ánh sáng đầu ngày, còn tôi vẫn chưa chợp mắt được phút nào. Có lúc mệt quá, nước mắt cứ thế rơi xuống mà chính tôi cũng không nhận ra. Người ta thường ví mẹ như siêu nhân, nhưng chẳng người mẹ nào thật sự có sức mạnh vô hạn. Chúng tôi chỉ là những người bình thường, cũng biết mệt, biết đau, biết tủi thân, nhưng vì con đang cần nên dù kiệt sức vẫn cố gắng đứng vững và bước tiếp.