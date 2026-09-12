Photostory: Một ngày bình thường của những người mẹ phi thường

Đến giờ con lớn tan học mà bữa tối vẫn chưa hoàn thành, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhờ cô hàng xóm trông con bé giúp. Tôi chuẩn bị nước uống, đồ chơi rồi dặn đi dặn lại những điều vốn cô đã biết. Con bé thấy mẹ chuẩn bị ra ngoài liền níu áo, mếu máo không cho đi. Tôi phải gỡ từng ngón tay nhỏ của con ra, cố cười và hứa rằng mẹ sẽ quay về thật nhanh. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, nghe tiếng con khóc vọng theo, lòng tôi lại quặn thắt. Có lẽ điều khó nhất của một người mẹ không phải là bận rộn, mà là phải liên tục rời xa một đứa con để kịp chăm sóc đứa còn lại.