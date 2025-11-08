Em bé 9 tháng vật vã 9 ngày trong viện vì nhiễm RSV: Mẹ đừng chủ quan vì RSV không trừ 1 ai!

Những ngày gần đây, chia sẻ của chị Đào Thanh Thơ – một bà mẹ trẻ có con từng nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) – đang nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng phụ huynh. Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người xúc động mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự nguy hiểm của RSV – tưởng chừng “chỉ là cảm cúm nhẹ”, nhưng lại có thể khiến trẻ nhỏ suy hô hấp, nhập viện dài ngày.

Khởi đầu bằng những dấu hiệu mơ hồ

Theo lời chị Thơ, con chị ban đầu chỉ ho nhẹ và hơi húng hắng về đêm, ban ngày vẫn chơi bình thường. Lo lắng, chị đưa con đi khám tại phòng khám tai mũi họng, bác sĩ cho biết không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ dặn theo dõi thêm. Hai ngày sau, cơn ho vẫn dai dẳng, bé sốt về đêm, chị tiếp tục cho con đi khám ở cơ sở khác, làm test 5 trong 1, kết quả vẫn âm tính.

“Về đến nhà được một tiếng, con bắt đầu sốt đùng đùng 39 độ. Tôi hoảng loạn, nghĩ có thể con dị ứng đạm bò vì hôm trước có ăn thịt bò. Gần nửa đêm, tôi vội bắt xe lên bệnh viện Nhi,” chị nhớ lại.

Tại bệnh viện, sau nhiều xét nghiệm và siêu âm, kết quả cho thấy bé dương tính với RSV. Bác sĩ cho biết thời gian ủ bệnh của virus này thường kéo dài vài ngày, nên test nhanh trước đó có thể cho kết quả âm tính giả.

Không có thuốc đặc trị, chỉ còn biết trông vào sức đề kháng của con

Chị Thơ chia sẻ, bác sĩ khuyến cáo RSV hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chỉ có thể hỗ trợ bằng thuốc giảm ho, hạ sốt, xịt mũi, long đờm, và theo dõi sát tình trạng hô hấp. Sau hai ngày theo dõi, bé bắt đầu chuyển nặng với biểu hiện khó thở, ho dữ dội, sốt không dứt, mệt lả, buộc phải nhập viện điều trị tích cực.

“Con nằm viện đến ngày thứ tư vẫn chưa cắt sốt. Tiêm truyền liên tục, uống thuốc, rồi lại đi ngoài, không ăn, không uống nổi. Bé li bì, yếu, ho, thở rít — nhìn con mà lòng tôi tan nát,” chị nghẹn ngào kể.

May mắn, sau 9 ngày điều trị, bé dần hồi phục và được xuất viện. Nhưng hành trình ấy đã trở thành “khoảng thời gian ám ảnh nhất” trong hành trình làm mẹ của chị.

RSV – Kẻ thù thầm lặng của trẻ nhỏ

Theo các chuyên gia y tế, RSV (Respiratory Syncytial Virus) là virus gây nhiễm trùng đường hô hấp rất phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi. Virus này có thể dẫn đến viêm tiểu phế quản, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

Biểu hiện ban đầu thường rất giống cảm cúm thông thường: ho, hắt hơi, sốt nhẹ, sổ mũi, thỉnh thoảng bỏ bú. Chính vì vậy, nhiều phụ huynh chủ quan, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và nặng.

Hiện nay, mặc dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng đã có vaccine và kháng thể phòng ngừa RSV được khuyến cáo tiêm cho trẻ sơ sinh và nhóm nguy cơ cao ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, vaccine phòng RSV đang trong giai đoạn cập nhật và dự kiến sớm được triển khai rộng rãi.

RSV không chừa ai. Và với mỗi người mẹ, bảo vệ con trước những virus vô hình không chỉ là trách nhiệm, mà còn là bản năng yêu thương mạnh mẽ nhất.