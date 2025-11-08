Outfit đỉnh chóp của gia đình nhỏ ở Đà Lạt, em bé "lên đồ" xinh như tiểu thư chiếm spotlight

Đà Lạt từ lâu đã là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình, đặc biệt với những ai mê không khí se lạnh, cảnh sắc nên thơ và những quán cà phê xinh xắn giữa rừng thông. Với chị Yến , một bà mẹ trẻ ở Phan Thiết (Bình Thuận), Đà Lạt không chỉ là nơi du lịch, mà còn là "người bạn thân quen" trong suốt hơn 10 năm qua.

Gia đình chị Yến và anh Khánh mỗi năm đều cố gắng lên Đà Lạt ít nhất một hoặc hai lần. Vợ chồng chị thích không khí yên bình nơi đây, thích cảm giác sáng sớm ngồi nhâm nhi ly cà phê giữa trời se lạnh, và thích cả việc tìm những địa điểm check-in mới đang được giới trẻ yêu thích.

Gia đình nhỏ đáng yêu

Theo chị Yến, bí quyết để có chuyến đi trọn vẹn là chọn đúng thời điểm ít mưa nhất trong năm. "Mình đi nhiều nên rút kinh nghiệm rồi, mùa nào Đà Lạt đẹp là biết liền. Chọn lúc nắng nhẹ, ít mưa sẽ dễ di chuyển, chụp hình cũng lung linh hơn".

Năm nay là năm thứ hai gia đình chị đi Đà Lạt cùng con nhỏ. Lần đầu đưa bé đi là khi bé mới 5 tháng, còn ti mẹ nên mang đồ khá gọn nhẹ. Năm nay bé hơn 1 tuổi, biết ăn uống, biết chơi nên việc chuẩn bị càng đơn giản. "Chỉ cần chú ý mang đồ ấm là ổn", chị nhắn nhủ.

Em bé xinh yêu chiếm spotlight

May mắn là bé nhà chị rất hợp tác. Cô bé ăn ngủ ngoan, đi đâu cũng vui vẻ. Nhiều người sợ đưa con nhỏ đi xa sẽ cực, nhưng với chị Yến thì ngược lại, có con đi cùng thấy vui hơn nhiều. Con được khám phá, còn ba mẹ lại có thêm những kỷ niệm đáng nhớ.

Không chỉ lên kế hoạch cẩn thận cho hành trình, chị Yến còn rất chú trọng phần trang phục của cả nhà. Vốn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, chị luôn muốn cả gia đình xuất hiện thật đồng điệu.

Gia đình "cháy" nhất Đà Lạt

"Outfit của nhà mình thường chọn theo tông màu chung, mẹ là người chọn, hai bố con cứ theo mẹ là ổn. Mặc ton-sur-ton lên hình vừa hài hòa, vừa dễ thương", chị nói.

Sau chuyến đi, chị Yến chia sẻ thêm: "Mỗi lần đặt chân lên Đà Lạt, mình lại thấy bình yên hơn. Nơi đây chẳng bao giờ cũ, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng. Có lẽ vì vậy mà dù đã đi hơn chục năm, gia đình mình vẫn muốn quay lại mãi".

Với chị Khánh Yến, du lịch cùng con nhỏ không phải là thử thách, mà là hành trình lưu giữ hạnh phúc. "Chỉ cần chuẩn bị kỹ một chút, còn lại là tận hưởng thôi. Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau".