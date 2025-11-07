“Để tí nữa anh làm” – câu thần chú tiêu diệt kiên nhẫn của mọi bà mẹ bỉm sữa

Không biết từ bao giờ, câu “ để tí nữa anh làm ” đã trở thành vũ khí tối thượng của hội các ông chồng. Nó linh hoạt, đa năng, dùng được trong mọi hoàn cảnh:

– Anh ơi thay tã cho con nhé → “Để tí nữa anh làm.”

– Anh ơi dọn mâm cơm giúp em → “Để tí nữa anh làm.”

– Anh ơi phơi hộ mấy cái áo của con → “Để tí nữa anh làm.”

Tí nữa… là bao giờ? Là khi con đã tè tràn bỉm? Cơm nguội như đá? Và áo thì lên mùi sữa chua?

Tôi thề, có lúc tôi chỉ muốn đăng ký bản quyền cho câu nói ấy, vì nó lặp lại trong nhà tôi với tần suất đáng sợ hơn cả tiếng khóc của con. Cứ mỗi lần nghe “tí nữa”, tôi thấy trong lòng mình nổi lên một cơn sóng — nửa giận, nửa buồn cười, nửa… muốn cầm chổi quét luôn cái thứ thừa thãi nhất trong nhà ấy ra đường cho xong.

Làm mẹ bỉm, ngày tôi có 24 tiếng nhưng phải dùng như 48 tiếng. Ăn vội, ngủ gấp, tắm nhanh, mà vẫn phải làm mọi thứ. Con thì đang khủng hoảng tuổi lên 2, đến mức mà mẹ đi vệ sinh thôi mà nó cũng đứng ngoài vừa khóc vừa nức nở "mạ (mẹ) đâu rồi, cứu con" ... Trong khi đó, anh chồng thì cứ “đang chuẩn bị làm đây” từ sáng đến tối, từ hôm nay sang mai. Mà cái trò "tí nữa" thành câu cửa miệng nên nhiều khi nói xong cái là quên tiệt, khỏi phải làm luôn!

Nhưng khổ nỗi, phụ nữ chúng tôi đâu cần đàn ông “tí nữa”. Chúng tôi cần người làm luôn, làm thật, làm dù chỉ một chút. Vì chỉ cần một hành động nhỏ thôi, là biết anh có đang quan tâm hay không.

Nói thật nhé, mỗi lần nghe “để tí nữa anh làm”, tôi lại nghĩ trong đầu:

“Ừ, để tí nữa em bỏ chồng luôn cả thể!”

Tất nhiên tôi đùa thôi. Nhưng nếu các ông chồng hiểu được rằng, phụ nữ không cần phép màu, chỉ cần đừng trì hoãn mọi thứ đến vô cực — thì cuộc hôn nhân này đã bớt 90% căng thẳng rồi đó.

Nên, thay vì “để tí nữa anh làm”, các anh ơi, thử nói một lần khác đi: “Anh làm liền đây!”

Tin tôi đi, câu đó còn có tác dụng hơn cả lời tỏ tình đấy!